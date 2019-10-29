 Сил поліції достатньо, щоб гарантувати безпеку в Золотому і відреагувати на можливі провокації, - Аваков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.
Зазначається, що зараз ситуація спокійна і контрольована. У цьому населеному пункті цілодобово несуть службу посилені гвардійцями поліцейські патрулі, які повністю готові до виконання правоохоронних функцій.
Окремо на місці працюють поліцейські центри надання допомоги громадянам.
"У МВС вистачає спроможностей для забезпечення публічної безпеки. У випадку порушення противником домовленостей про розведення військ, у МВС вистачить сил та засобів вчасно і адекватно відреагувати на загрозу", - наголосив Арсен Аваков.
Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона почала в Золотому процес розведення сил і засобів відповідно до домовленості, досягнутої на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.
милицаев хватило на........
Зачем этот ваш министр, несет такую наглую ложь и чушь?
Ну что ж... все веселее и веселее.
Не завидую сторонникам Украины в населенных пунктах, которые попадут в серую зону!
Им или пиз-ц, или съезжать надо семьями!
Падло квадратное, надеюсь, шо и на тебя удавка найдётся... Ублюдок.
Жиды и армяне никогда не построят Украинское государство (если у Авакова есть вопросы - ответь "миныстр"- как наказаны нападавшие на Наема чеченцы).
Бояться мне нечего - придут по приказу этих двух "коренных украинцев" со мной разбираться - не один со мной в могилу уйдет.
Президент Украины ее Верховный Главнокомандующий - с какого перепуга министр МВД дает оценку его оценке - з "Беней" поговорили и : "Авакова сломало подозрение в растрате 14 млн., которое предъявили "незаконно" его сыну".
Понимаю, что после этой публикации навряд ли мне что-то светит, но КАК ЖЕ ВЫ ТВАРИ ЗАДОЛБАЛИ - ... ЕДЬТЕ В АРМЕНИЮ И ИЗРАИЛЬ И ТАМ "КЕРУЙТЕ". Чтобы не быть непочтительным к читателям сайта (без сквернословия) - едьте на историческую родину.
Понимаю что политика - это искусство возможного, но наша страна не поле для гольфа для жидов (не путайте с евреями - они очень достойные люди) и нациков, пляшуших под их дудку.