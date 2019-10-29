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 Політика України, Суспільство
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Все про:Аваков (1266) операція Об'єднаних сил (1692) Золоте (82)

 Сил поліції досатньо, щоб гарантувати безпеку в Золотому і відреагувати на можливі провокації, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у зв'язку з тим, що в Золотому почалося розведення військ, там працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Зазначається, що зараз ситуація спокійна і контрольована. У цьому населеному пункті цілодобово несуть службу посилені гвардійцями поліцейські патрулі, які повністю готові до виконання правоохоронних функцій.

Окремо на місці працюють поліцейські центри надання допомоги громадянам.

"У МВС вистачає спроможностей для забезпечення публічної безпеки. У випадку порушення противником домовленостей про розведення військ, у МВС вистачить сил та засобів вчасно і адекватно відреагувати на загрозу", - наголосив Арсен Аваков.

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Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона почала в Золотому процес розведення сил і засобів відповідно до домовленості, досягнутої на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156615
 
 
 Топ коментарі
 
Если в Золотое зайдут сепары, Аваков, как человек чести должен застрелить Коломойского и Монику Зеленски, а потом застрелиться сам.
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Угу. Знаем мы как палюцаи реагировали в крыму и на дамбас. При первом выстреле или руки подымают или драпают друг перед друга
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Угу. Знаем мы как палюцаи реагировали в крыму и на дамбас. При первом выстреле или руки подымают или драпают друг перед друга
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Поліцейські стануть живими мішенями у повний ріст для сєпарів. Солдати принаймні в окопах та бліндажах знаходилися.
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Там полиции скучно будет: ни наркоманов , ни крутых тачек, ни иностранцев, ни цыган! Как на жизнь зарабатывать, на раскошную то...
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Петя, невже ти думаєш своєю звилиною, що зведений загін поліції із Кропивницького, набраний до речі із бувших АТІВЦІВ, так мріяв поїхати у сєпарське Золоте? І стати мішенями?
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А если петя-боты подтянутся то можно и Донецк отвоевать!
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Если в Золотое зайдут сепары, Аваков, как человек чести должен застрелить Коломойского и Монику Зеленски, а потом застрелиться сам.
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Где там честь? Он когда сынка от рюкзаков отмазывал, завёл уголовное дело на женщину эксперта, которая проводила экспертизу этих рюкзачков на соотвествие ТУ...
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Даже сил полиции США, в таком месте не хватит.
Зачем этот ваш министр, несет такую наглую ложь и чушь?
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так они там остались хлебомсолью асвабадителей встречать??
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Объясните кто нибудь Авакову что у РФ большой опыт по выпиливанию полиции и международных наблюдателей из серых зон. После чего выпиливается этническое местное население.
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Да кому нужна эта деревня...
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В Україні нема дєрєвєнь, кацапе. Тому - бан.
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Деревня не нужна, нужны стратегические высоты и направления.
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Идет большая игра и оптовая распродажа Украины. По другому, это не выглядит.
Ну что ж... все веселее и веселее.
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так уверенно говорит . заслушаться можно . вот думаю нах нам нужны ВСУ ? эти мощные " усиленные гвардейцами патрули Нацполиции " любую современную армию об колено переломают Сил полиции достаточно, чтобы обеспечить безопасность в Золотом и отреагировать на возможные провокации, - Аваков - Цензор.НЕТ 7521
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А проти ДРГ? А якщо з'являться військові противника? Та дуже багато запитань!Хто може гарантувати,що поліцейських не поцілить снайпер? Що буде,якщо поліцейський заарештує,наприклад бузутера,а він виявиться сєпарским воякою,і його прийдуть визволяти "с той старани"? Питань більше ніж відповідей...
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Это те полицейские которые 5ю экипажами безоружного хулигана успокоить не могут?
Не завидую сторонникам Украины в населенных пунктах, которые попадут в серую зону!
Им или пиз-ц, или съезжать надо семьями!
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Шо, Рюкзаков, відпрацьовуєш "випробувальний термін"?
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Разведение войск может стать первым шагом не только к деморализации армии, но и к началу гражданской войны в Украинеhttp://www.dsnews.ua/politics/vadim-denisenko-veroyatnost-grazhdanskoy-voyny-na-galichine-29102019161400
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Я тепер розумію чому напротязі всієї історії в Україні відбувалась така муйня, - ми спостерігаємо постійні гойдалки по алгоритму. Повстання - кровопролиття - перемога - просрали - розправа - гніт, і так по кругу.
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Патрули смертников несут службу. Или будущих перебежчиков.
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