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 Економіка
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Все про:законопроект (827) ЄБА (16)

 Законопроєкти 1209 та 1210 викликають серйозне занепокоєння бізнесу, - Європейська Бізнес Асоціація

В ЄБА розкритикували необґрунтовано різке зростання податкового тиску на окремі галузі, скасування принципу особистої відповідальності податкових інспекторів, утруднення доступу бізнесу до кредитів.

Європейська Бізнес Асоціація, яка об'єднує понад 1000 українських та іноземних компаній, що працюють в Україні, направила офіційного листа на ім'я голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з істотними зауваженнями щодо законопроєктів 1209, 1209- 1, 1210 і 1210- 1.

Розгляд цих законопроєктів заплановано парламентом на поточний тиждень.

- Ряд пропозицій, які містяться в законопроєктах, продовжує викликати серйозне занепокоєння у компаній-членів Асоціації, - заявила в листі виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

Всього в ЄБА визначили 11 системних проблем цих законопроєктів. Зокрема, бізнес виступає категорично проти штрафних санкцій за податковими накладними, змін у правила трансфертного ціноутворення, донарахування ПДВ при експорті тощо.

Особливу увагу в Європейській Бізнес Асоціації звернули на виключення з Податкового кодексу норм про особисту відповідальність податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування за податками і зборами.

- платникам податків вдалося налагодити конструктивний діалог з податковими органами не в останню чергу завдяки цій стримувальній нормі в Податковому кодексі. Закликаємо зберегти в ПКУ принцип особистої відповідальності податкових інспекторів - радить виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

Також в ЄБА негативно поставилися до ускладнення правил трансфертного ціноутворення, що може суттєво вдарити по роботі в тому числі великих іноземних інвесторів в Україні.

- Запропоновані зміни розширюють права податкових органів, покладаючи значний тягар на платників податків (наприклад, надання податковим органам інформації про укладені контракти щодо сировинних товарів), - пояснює Ганна Дерев'янко.

У Європейській Бізнес Асоціації розкритикували ускладнення процесу обліку в податковому обліку відсотків за кредитами та іншими борговими зобов'язаннями. На думку ЄБА, це суттєво погіршить доступність кредитів для фінансування українського бізнесу.

Крім того, Європейська Бізнес Асоціація звинуватила народних депутатів у вибірковому і необґрунтовано різкому підвищенні податкового тиску на окремі галузі промисловості.

Йдеться, зокрема, про різке зростання рентної плати при видобутку корисних копалин, в т.ч. залізної руди.

- Суми податку зростуть в 4 рази і суттєво збільшать собівартість продукції. І це враховуючи надзвичайно високу конкуренцію на цьому ринку, зокрема з боку Російської Федерації, - нагадує Ганна Дерев'янко.

Також в Європейській Бізнес Асоціації розкритикували збереження обтяжливою системи адміністрування акцизів на паливо і різке підвищення акцизів на тютюнові вироби, зокрема на тютюновмісні вироби для електронагріву - що, на думку ЄБА, суперечить нормам Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

- Також Асоціація наполягає на неухильному дотриманні принципу стабільності податкового законодавства і підтримує заяви прем'єр-міністра України про те, що податкова реформа повинна початися навесні 2020 року, а зміни в податкове законодавство повинні набути чинності з 2021, - заявила в офіційному листі виконавчий директор Європейської Бізнес асоціації Ганна Дерев'янко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156612
 
 
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 7 ч.7 часов назад

Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация - Цензор.НЕТ 9166

«Меня бы НА ОДНУ НЕДЕЛЮ туда отправить. Я бы им устроил: кортежи нахуй, льготы ваши нахуй, дачи - нахуй. Всех вас нахуй.
Чтобы простой учитель жил, как президент, а президент этот жил, как учитель».


Шёл 6-й месяц «одной недели». Простые учителя всё ещё аплодировали Голобородьке.


Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация - Цензор.НЕТ 9342

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так... не мутите... 1210 , так 1210...а то еще какими-то нам голову морочите
мы уже привыкать стали - что 1210 - это кака... не может же все быть в каке... или может?
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зато оцените скорость принятия законов.. Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация - Цензор.НЕТ 2098
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За полезные ископаемые нужно платить -- все ноют за этот закон . а бюджет кто будет пополнять Законопроєкти 1209 та 1210 викликають серйозне занепокоєння бізнесу, - Європейська Бізнес Асоціація - Цензор.НЕТ 3224
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Про законопроект 1210 вже цензор відстрілявся декількома новинами.. А як там піроманка лєра в Лондоні себе почуває?
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 7 ч.7 часов назад

Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация - Цензор.НЕТ 9166

«Меня бы НА ОДНУ НЕДЕЛЮ туда отправить. Я бы им устроил: кортежи *****, льготы ваши *****, дачи - *****. Всех вас *****.
Чтобы простой учитель жил, как президент, а президент этот жил, как учитель».


Шёл 6-й месяц «одной недели». Простые учителя всё ещё аплодировали Голобородьке.


Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Европейская Бизнес Ассоциация - Цензор.НЕТ 9342

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Учителя уже на митингах аплодируют.
Они сделали это вместе.
Смачного!

"ОСВІТЯНИ ЗА ГІДНУ ЗАРПЛАТУ": ПІД РАДОЮ ТИСЯЧІ ВЧИТЕЛІВ ВИЙШЛИ НА МІТИНГ

29 жовтня до Києві з'їхалися вчителі з усієї України.
Освітяни наразі перебувають під стінами Верховної Ради, вони дзвонять у дзвіночки та вимагають зберегти гідну оплату праці, скорочений робочий час і добровільну сертифікацію.

Відповідне відео опублікувала "Радіо Свобода" у своєму Twitter.

https://tsn.ua/********/pid-radoyu-tisyachi-vchiteliv-vimagayut-pidvischennya-zarplat-1434543.html
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так... не мутите... 1210 , так 1210...а то еще какими-то нам голову морочите
мы уже привыкать стали - что 1210 - это кака... не может же все быть в каке... или может?
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тема интересов уже существующих "иностранных инвесторов" всегда очень интересна у нас в Украине ..... именно тем, что эти инвесторы как правило офшорные компании украинских олигархов и просто отмывают награбленные украинскими олигархами деньги
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Филип Морис это роскажи и рабочим с фабрики в Прилуках....а заодно и тем пенсионерам и бюджетникам которые перетопчутся примерно на 7 млрд грн...ну затянут пояса, а шо?
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я сторонник максимального подорожания табачных изделий ... пусть продадут 10 пачек сигарет вместо 100 , но в 10 раз дороже .. сумма налога в итоге не изменится ..
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Та вы шо ? А зебил ( а он не лох) сказал шо все тип топ , да быдло со слугами поддержало
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Законопроекты 1209 и 1210 вызывают серьезное беспокойство бизнеса, - Еврейская Бизнес Ассоциация..."

Так буде правільніше.
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Само существование *** является результатом отсутствия в Ураине цельного антитрастового законодательства: любые объединения предпринимателей в бизнес-структуры должны быть запрещены, как это сделано во всем цивилизованом мире.
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