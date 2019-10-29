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 Політика України, Суспільство
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Все про:Донбас (13443) Золоте (82) Камельчук (1)

 "А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?": Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook

Депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук написав, що "ЗСУ і "ЛНР" підтвердили готовність почати розведення військ у Золотому", чим викликав гнівні коментарі під своїм постом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Камельчука в фейсбуці.

Зокрема, читачів поста обурила сама абревіатура "ЛНР", що на їхню думку свідчить про визнання терористів.

А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?: Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook 01

"А хто такі лнр? Ми їх вже визнали? Російських військ там немає?" - запитує Олександр Куликовський.

Також читайте: Хороша новина, - помічник Путіна Сурков похвалив початок розведення сил у Золотому

"Це легалізація НЗФ?" - також цікавиться Василь Масний.

У відповідь Камельчук попросив назвати свій варіант, і йому запропонували писати "російські війська", "окупаційні війська", "терористи", "бойовики". Однак він так і не виправив свій текст.

А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?: Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook 02

А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?: Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook 03

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона почала в Золотому процес розведення сил і засобів відповідно до досягнутої на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську домовленості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156607
 
   
 Топ коментарі
 
Ви думаєте що воно здає Україну по шматочку бо невіглас?
А я думаю, що це не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.

Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Надо было сказать не так: И я, и Путин сделали то, что хотел Путин.
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Скоро можна буде підписувати: екс-лєгітімний в екзилі...
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Надо было сказать не так: И я, и Путин сделали то, что хотел Путин.
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Зе признался же сам что хотел того же самого. Тоесть обстрелы, больше сотни убитых и раненных за последние пол года, потерянные очередные города ето все то что хотели и договаривались ЗЕ и *****.
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ПОРА ЗАКАЗЫВАТЬ ЗАУПОКОЙНУЮ ЗА ВЛАДИМИРОВ А КАКИХ каждый выберет себе сам....
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- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ.
- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ.
- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ??????????
НУ ИЗВИНИТЕ!!!!!!!!

На понимать, одно - даже полные лохи не бессмертны "А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook - Цензор.НЕТ 224
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Как переводится слово ЛОХ?

Л- лицо
О-обманутое
Х-хуйлом
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Ви думаєте що воно здає Україну по шматочку бо невіглас?
А я думаю, що це не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.

Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Якщо Зєля пєддік, то й його слуги штопані ганд"ни.
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Хватит вомущаться. Пришла пора мочить СН и Монику Зеленски.

И мочить этих ватных сук надо было начинать еще летом.
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Ты еще здесь или уже мочишь ?
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Неслужившие/откосившие от армии сцыкуны размышляют про войну/армию!?
Эх, стал бы Президентом, в первую очередь погнал бы на передовую всех депутатов, министров и преЗедента!
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Скоро и Украина будет писаться в кавычках. Курочка по зернышку тук-тук-тук-тук-тук, как говорил *****.
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Так що, репарацій від Росії вже ніхто не чекае?
Вже міримося і з них знімуть усі санкції?
ЗЕроди!
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Большая ошибка порохоботов в том что они очень гневно плюются гавнецом думая что зелеботы поддерживают Зеленского в том что он сейчас творит. Зеленского поддержали из-за того что он обещал бороться с коррупцией, а не зато что он сейчас творит
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Большая ошибка порохоботов в том, что они думают, что если раскачают страну, то следующими к власти придут они. На самом деле будет или реванш рыгов или Украина распадется на части.
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Перед выборами надо у всех проверять умственные способности .Если тупой ,то не допускать .

Иначе , "маємо те, що маємо" .
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Шишкін: «Ідіотам Нагадую - В Нас Не Має Лінії Розмежування, А Є Лінія ФРОНТУ. Відвід Військ З Лінії ФРОНТУ Є КОЛАБОРАЦІЄЮ З Агресором»

http://hodynnyk.pp.ua/shyshkin-idiotam-nahaduiu-v-nas-ne-maie-linii-rozmezhuvannia-a-ie-liniia-frontu-vidvid-vijsk-z-linii-frontu-ie-kolaboratsiieiu-z-ahresorom/?fbclid=IwAR2_26TStBA-Y_aXMuwuNbsSE9bMf1LCXKb8vZaX9x1-sRVlnysU0bGFm9c


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ну там же взято в кавычки .... что ни так? ...
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Сепар на сепаре и сепаром погоняет в партейке преЗедента.
"Лидеры общественного мнения", которые толкали это во власть воюющей страны, как вам сегодня спится, сладенько и спокойно?
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Порошенко давно признал лнр, получая ежегодно денежные средств с неподконтрольных правительству
районов за водоснабжение.
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Сопливое, читай отчеты ОБСЕ за 9 октября 2017 и 9 января 2018: "На мосту к югу от
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в
подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась
в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение".
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неофициально получение хоть каких-то денег за воду и свет (а их нельзя отключать) и официальное контакты с террористическими организациями вражеской страны - разные вещи.
не хочу терять время...

а ты лучше прочти коменты людей, что они думают о Зе-сопле - расширь свой кругозор...
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"неофициально получение хоть каких-то денег за воду и свет (а их нельзя отключать)" - кому нельзя отключать? Террористам? Да ты ипанулся!

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"А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?" Зебіли їх вже давно визнали і рухаються по напрямку до повної здачі України.
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Вот вам Украинцы пятая колонна во всей красе!
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