 "А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?": Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Камельчука в фейсбуці.
Зокрема, читачів поста обурила сама абревіатура "ЛНР", що на їхню думку свідчить про визнання терористів.
"А хто такі лнр? Ми їх вже визнали? Російських військ там немає?" - запитує Олександр Куликовський.
"Це легалізація НЗФ?" - також цікавиться Василь Масний.
У відповідь Камельчук попросив назвати свій варіант, і йому запропонували писати "російські війська", "окупаційні війська", "терористи", "бойовики". Однак він так і не виправив свій текст.
Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона почала в Золотому процес розведення сил і засобів відповідно до досягнутої на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську домовленості.
- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ.
- ЗЕЛЯ НЕ ЛОХ??????????
НУ ИЗВИНИТЕ!!!!!!!!
На понимать, одно - даже полные лохи не бессмертны
Л- лицо
О-обманутое
Х-хуйлом
А я думаю, що це не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
И мочить этих ватных сук надо было начинать еще летом.
Эх, стал бы Президентом, в первую очередь погнал бы на передовую всех депутатов, министров и преЗедента!
Вже міримося і з них знімуть усі санкції?
ЗЕроди!
Иначе , "маємо те, що маємо" .
http://hodynnyk.pp.ua/shyshkin-idiotam-nahaduiu-v-nas-ne-maie-linii-rozmezhuvannia-a-ie-liniia-frontu-vidvid-vijsk-z-linii-frontu-ie-kolaboratsiieiu-z-ahresorom/?fbclid=IwAR2_26TStBA-Y_aXMuwuNbsSE9bMf1LCXKb8vZaX9x1-sRVlnysU0bGFm9c
"Лидеры общественного мнения", которые толкали это во власть воюющей страны, как вам сегодня спится, сладенько и спокойно?
районов за водоснабжение.
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в
подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась
в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение".
не хочу терять время...
а ты лучше прочти коменты людей, что они думают о Зе-сопле - расширь свой кругозор...