 Вибори в Раду: ЦВК завершила перерахунок голосів на 198 окрузі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ЦВК на своїй сторінці в мережі Facebook.

"29 жовтня Центральна виборча комісія під головуванням Олега Діденка після перерви продовжила роботу в режимі засідання.

Під час цього засідання Комісія на виконання судових рішень здійснила повторний підрахунок голосів виборців ще на шести виборчих дільницях одномандатного виборчого округу № 198", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, ЦВК завершила здійснювати повноваження окружної виборчої комісії УІО № 198 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 про повторний підрахунок голосів виборців на 21 виборчій дільниці цього ОВО.

Повторний підрахунок голосів виборців було здійснено на таких виборчих дільницях: № 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262. По завершенню підрахунку члени Комісії підписали відповідні протоколи.

"Комісія виявила окремі розбіжності, які суттєво не впливають на підсумки голосування в цьому окрузі. Всі вони будуть ретельно опрацьовані перед вчиненням Комісією подальших дій щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 198", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним у ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня. 28 серпня ця рішення скасовано відповідними судовими рішеннями.