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 Розведення військ на Донбасі обговорять на Львівському форумі з безпеки

Дискусія Львівського безпекового форуму, який відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада, почнеться з обговорення таких питань: Кому допоможе і для кого несе загрозу відведення Збройних Сил України вглиб української території? Чи не повторює Україна історичних помилок? Якою має бути стратегія країни у сфері безпеки?

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила співголова форуму, лідер політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

Вона зазначила, що останні новини з Донбасу роблять нинішню тему форуму: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" ще актуальнішою.

"Росія - реальна загроза не тільки для України. Насправді, ця країна вже перетворила міжнародну безпеку в суцільну, загальну для всіх, зону ризику. І це є дуже серйозним викликом для багатьох країн світу. Вперше про таку "російську загрозу" відкрито заговорили саме на Львівському форумі з безпеки, який три роки поспіль збирає багатьох відомих українських і міжнародних експертів. Ця тема знову буде ключовою цього року", - додала Сироїд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Львівський безпековий форум-2019 відкриє відомий британський дослідник війни Лоуренс Фрідман

В рамках Львівського форуму з безпеки заплановано вісім дискусійних панелей.

31 жовтня відбудуться дискусії:

- Історія: чи вивчили ми її уроки?
- Розуміння і заперечення загроз
- Морська стратегія в Балто-Чорноморському регіоні: гарантування безпеки через систему міжнародного права
- Відповідь на загрозу: військовий вимір

На 1 листопада заплановано дискусії:

- Майбутнє Балто-Чорноморського регіону очима молоді
- Українські військовополонені без статусу, але з надією повернутися додому
- Медіа як критична інфраструктура
- Критична інфраструктура: стабільність чи небезпека?

У форумі візьмуть участь понад 200 експертів і чиновників із більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та ін.

Модераторами заходу будуть співголови форуму Бен Ходжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, і Оксана Сироїд.

Експерти міркуватимуть над тим, як захистити критичну інфраструктуру - інформаційний і кіберпростір, важливі об'єкти життєзабезпечення, економіку і політичну систему від агресивних дій Росії, спрямованих проти України і Заходу. У фокусі дискусій також - "формула Штайнмаєра", особливий статус Донбасу, Україна - в епіцентрі американського конфлікту, російські виклики для Балто-Чорноморського регіону".

Львівський форум з безпеки-2019 відбудеться 30 жовтня - 1 листопада в Інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156605
 
 
 Топ коментарі
 
История? Это самый важный предмет. Но уроки истории пошли не впрок, а значит пойдут зад. Не учили историю по книжкам, будем учить историю на своем горбу. Чего здесь обсуждать? Можем только наблюдать.
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В кацапских и сепарских СМИ трубят победу- укры отступают. ВЫ действительно теперь думаете что Украина когда то вернет таким образом дамбас и крым? Лично я очень сомневаюсь. Теперь для меня другой вопрос, я не хочу за свой счет кормить ту сепарскую клоаку по формуле капитулянта Зештанмаера.
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Є ще одна хороша тема для форуму - що ми "зробили разом" і накуя
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06.09.17 18:19
"Применение ВСУ на востоке Украины не конституционно", - вице-спикер ВР Сыроид. ВИДЕО

А не ты ли одно из тех чучел, кто привёл ситуацию к данным раскладам, женщина-сыроид?
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Нет.
Если у тебя склероз, то она с самого начала требовала называть войну войной и вводить ВП в лугандоне!
И что.... тебе глаза колет, что она правду говорила:? Или можешь без бла бла аргументированно юридически возразить?
Шо шавка замолкла..... Жду ...... Чисто поржать!
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Ваеннае палажение в лугандоне - эта пеця узурпирует власть, чтоб сарвать выбары.

І аргументовано. Збройні сили України знаходяться законно на всій території України. І використання їх :

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на
Збройні Сили України.



А тепер ти щось, прокукарєкай, сиРожа.
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Шо общаться с ид-м?!!!!!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хронология_вооружённого_конфликта_на_востоке_Украины

Какой петя? Какие выборы кретин?
Вот тебе убогий комментарии министра юстиции,
https://fakty.ua/321193-sudy-na-donbasse-smogut-sazhat-v-tyurmy-dobrovolcev-i-*******-za-uchastie-v-ato---lavrinovich

Классно я тебя по говну рожей поялозил?
Учи матчасть безграмотное б-ло!
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Теперь вы только и можете, что дисскутировать. Слуга показал народу болт с левой резьбой!!!
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История? Это самый важный предмет. Но уроки истории пошли не впрок, а значит пойдут зад. Не учили историю по книжкам, будем учить историю на своем горбу. Чего здесь обсуждать? Можем только наблюдать.
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Є ще одна хороша тема для форуму - що ми "зробили разом" і накуя
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В кацапских и сепарских СМИ трубят победу- укры отступают. ВЫ действительно теперь думаете что Украина когда то вернет таким образом дамбас и крым? Лично я очень сомневаюсь. Теперь для меня другой вопрос, я не хочу за свой счет кормить ту сепарскую клоаку по формуле капитулянта Зештанмаера.
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нет такого нигде. иначе уже бы давно состоялась встреча в нормандском формате . но что то путин не торопится подписывать с Украиной хоть что то. а то что Украина выдвинула требование распустить бандформирования вывести российские войска и ликвидировать лнр и днр только прибавило путину головной боли. плюс если встреча не состоится есть еще второй вариант с полной экономической блокадой оккупированных территорий.
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Не будет уже никакой блокады. Ты еще не понял? ***** уже не раз плевал на все договоренности и еще не раз плюнет и вытрет ими жопу. Все что сделает ета сопля зеленая Зештанмаер, умеющая только голышом танцевать на столе в ответ на не выполнение в очередной раз *****м договоренности ето начнет опять идти на уступки и просить новых переговоров уже на границах Днепра и Одессы.
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І що воно їм дасть - збираються переймати досвід для майбутнього развєдєнія лахов у Голичині? Разведение войск на Донбассе обсудят на Львовском форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 9982
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я бы пошел на это мероприятие ..... мне нравятся организаторы..
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Че то мне во Львов захотелось переселится!
Похоже там живут самые адекватные люди!
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Я вот тоже все последние месяцы думаю что очень важно успеть добежать до Львова )))). Обожаю Львов
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Во Львове уже пора обсуждать другие вопросы.
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