 Від ухвалення законопроєкту 1210 в нинішньому вигляді виграє насамперед Росія, - експерт

Від ухвалення законопроєкту 1210 в нинішньому вигляді виграє насамперед Росія. Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив економічний експерт Віктор Скаршевський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ініціатори законопроєкту завжди можуть відкликати його.

"Перш за все, ініціатори - це якраз є "Слуга народу" і члени комітету, податкового комітету, який очолює Данило Гетманцев", - нагадав експерт.

"Законопроєкт №1210, де також дуже багато негативних, таких вибухових, можливо навіть так можна сказати, новацій. Наприклад, оподаткування, різке підняття ренти на видобуток залізної руди. Постраждають там певні олігархи, але виграють інші олігархи. Перш за все, до речі, виграє, врешті-решт, якщо це буде в тому вигляді впроваджено, виграє Росія. Тобто російські постачальники цієї сировини", - заявив він.

Нагадаємо, законопроєкт № 1210 вводить цілу низку змін до Податкового кодексу, які збільшують податкове навантаження на багато галузей української економіки, зокрема гірничо-збагачувальну галузь.

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