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 Економіка
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Все про:законопроект (827) податки (827)

 Від ухвалення законопроєкту 1210 в нинішньому вигляді виграє насамперед Росія, - експерт

Законопроєкт № 1210 є суперечливим і зачіпає інтереси багатьох олігархів.

Від ухвалення законопроєкту 1210 в нинішньому вигляді виграє насамперед Росія. Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив економічний експерт Віктор Скаршевський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ініціатори законопроєкту завжди можуть відкликати його.

"Перш за все, ініціатори - це якраз є "Слуга народу" і члени комітету, податкового комітету, який очолює Данило Гетманцев", - нагадав експерт.

"Законопроєкт №1210, де також дуже багато негативних, таких вибухових, можливо навіть так можна сказати, новацій. Наприклад, оподаткування, різке підняття ренти на видобуток залізної руди. Постраждають там певні олігархи, але виграють інші олігархи. Перш за все, до речі, виграє, врешті-решт, якщо це буде в тому вигляді впроваджено, виграє Росія. Тобто російські постачальники цієї сировини", - заявив він.

Нагадаємо, законопроєкт № 1210 вводить цілу низку змін до Податкового кодексу, які збільшують податкове навантаження на багато галузей української економіки, зокрема гірничо-збагачувальну галузь.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156601
 
 
 Топ коментарі
 
Тю.
Практически все, что делает СН и Моника Зеленски, делается исключительно в интересах Коломойского и Роиси.
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Если после "развода" войск русня не ликвидирует дыру и не отдаст контроль за границей, ты лично убьешся оп стену?
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а шо такое? Експерд с 112 очень рад за Россию. И зебилы тоже рады...
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Да!Ликвидация ДНРы и восстановление контроля границы Украины - это и есть Капитуляция !Капитуляция ДНРы и России ! Каждый путе-бот против такой капитуляции !
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Если после "развода" войск русня не ликвидирует дыру и не отдаст контроль за границей, ты лично убьешся оп стену?
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Развод войск это всего лишь условие Нормандской встречи во там будут решать самое главное ! Если все пойдет как надо то не будет никаких ЛДНРы и Украина будет контролировать границу с россией в тех районах !
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А если не пойдет "как надо",- ты с разбегу в стену вместе с моникой?
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Тю.
Практически все, что делает СН и Моника Зеленски, делается исключительно в интересах Коломойского и Роиси.
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Вже друга новина на цензорі з думкою цього потужного експерта, котру він висловив на медведчуковському 112.. Співпадіння ?
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а шо такое? Експерд с 112 очень рад за Россию. И зебилы тоже рады...
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Так он сказал что зе - придурок ! Ты рад експерду ? )
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Петя-путе боты верят не только 112 каналу а всему российскому тв!)
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Чого ви? Вовика так хвалять. "Хорошая новость, - помощник Путина Сурков похвалил начало разведения сил в Золотом"
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Так этому и в ЕС рады и большинство в Украине !
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Головне, що швидка капітуляція пуйлу сподобалось.
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Мнение пуйла тока петя-путе ботов интересует ! Украина будет контролировать границу - это и есть капитуляция пуйла и ликвидация днрЫ !
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так принимайте скорее...и так столько времени потеряно...рашка вам не простит ))))
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затрагивает интересы многих олигархов
А пересічних?
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значит надо принимать этот закон ... если 112-й заистерил , значит надо голосовать за )))
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Виктор Скаршевский, старший менеджер проектов Киотского протокола «Метинвест Холдинга», рассказал об опыте утилизации шахтного метана на одной их шахт «Краснодонуголь»

Дальше можно не читать...
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