 Підготовлені нинішнім фінансовим комітетом законопроєкти потрібно відкликати і перевірити на предмет корупції, - експерт

Таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив економічний експерт Віктор Скаршевський.

"Я думаю, щоб повернути репутацію і взагалі, в принципі, вийти з цього скандалу красиво й ефективно, необхідно припинити роботу цього комітету і перевірити повністю всі законодавчі акти, які проходили цей комітет на елемент корупції", - вважає він.

Пізніше він уточнив, що "коли кажу призупинити і провести аудит, необхідно призупинити роботу - це відкликати, за великим рахунком". Скаршевський зазначив, що законопроєкти проходять таку перевірку, але та швидше "механічна".

"Подивитися, чи була корупція також і в інших законопроєктах, тому що якщо глянути, саме цей комітет якраз джерело дуже багатьох скандалів. По-перше, те, що ми бачили з ФОПами те, що відбувається наїзд на ФОПів. Те, що відбувається з тютюновою галуззю. Вже оголосили про плани і навіть частково припинили роботу деякі тютюнові фабрики - одні з найбільш великих платників податків. Перерозподіл на ринку оціночних послуг", - зазначає він.

Нагадаємо, 18 жовтня податковий комітет ВРУ не зміг підтримати законопроєкт № 2047-д про скасування корупційних схем в оцінці нерухомості. З'явилися заяви про нібито підкуп 11 членів комітету, які отримали за голосування "проти" по 30 тис. дол.

Через деякий час ЗМІ повідомили, що Офіс президента требует від членів фінансового комітету пройти тестування із застосуванням поліграфа у зв'язку з цим голосуванням.

САП відкрила провадження для перевірки опублікованої в ЗМІ інформації.

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що всі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на поліграфі.