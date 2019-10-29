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 Політика України
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Все про:законопроект (827) корупція (2627)

 Підготовлені нинішнім фінансовим комітетом законопроєкти потрібно відкликати і перевірити на предмет корупції, - експерт

Усі законопроєкти, підготовлені нинішнім фінансовим комітетом, потрібно відкликати і перевірити на предмет корупції.

Таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив економічний експерт Віктор Скаршевський.

"Я думаю, щоб повернути репутацію і взагалі, в принципі, вийти з цього скандалу красиво й ефективно, необхідно припинити роботу цього комітету і перевірити повністю всі законодавчі акти, які проходили цей комітет на елемент корупції", - вважає він.

Пізніше він уточнив, що "коли кажу призупинити і провести аудит, необхідно призупинити роботу - це відкликати, за великим рахунком". Скаршевський зазначив, що законопроєкти проходять таку перевірку, але та швидше "механічна".

"Подивитися, чи була корупція також і в інших законопроєктах, тому що якщо глянути, саме цей комітет якраз джерело дуже багатьох скандалів. По-перше, те, що ми бачили з ФОПами те, що відбувається наїзд на ФОПів. Те, що відбувається з тютюновою галуззю. Вже оголосили про плани і навіть частково припинили роботу деякі тютюнові фабрики - одні з найбільш великих платників податків. Перерозподіл на ринку оціночних послуг", - зазначає він.

Нагадаємо, 18 жовтня податковий комітет ВРУ не зміг підтримати законопроєкт № 2047-д про скасування корупційних схем в оцінці нерухомості. З'явилися заяви про нібито підкуп 11 членів комітету, які отримали за голосування "проти" по 30 тис. дол.

Через деякий час ЗМІ повідомили, що Офіс президента требует від членів фінансового комітету пройти тестування із застосуванням поліграфа у зв'язку з цим голосуванням.

САП відкрила провадження для перевірки опублікованої в ЗМІ інформації.

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що всі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на поліграфі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156599
 
 
 Топ коментарі
 
Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт

От же ж надоедливый. Тебе ж объясняют - с коррупцией покончено.
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Порохоботы, а чего вы уже сепаров в попу целуете и цитаты публикуете? Петька приказал?
"Министр финансов Оппозиционного правительства Виктор Скаршевский во время презентации Оппозиционного правительства, в Киеве, во вторник, 31 марта 2015 г. В Киеве 31 марта прошла презентация Опозиционного правительства во главе с Борисом Колесниковым. "
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Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт

От же ж надоедливый. Тебе ж объясняют - с коррупцией покончено.
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Та действительно - дурачек кокой-то. Коррупции то уже нету - шакаладник не крышует
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О, схоже ти в курсі)
Так хто кришує корупцію? Раніш президент був а зараз хто?
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Так хто поборов та вікорінив корупцію в Україні?
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найвеличніший лідєр, нє?) Бурштин, лісорубів, контрабанду і корупцію. Всьо побідив)
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Обратите внимание: "в эфире телеканала "112 Украина" сделал экономический эксперт "Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9173 - вот он уровень "ЦензораПодготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9285
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К выражению "Пи..ть - не мешки ворочать" возражения есть?
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Да я понимаю, что соевым идиотам главное красивое "бла-бла-бла".Подготовленные нынешним финансовым комитетом законопроекты нужно отозвать и проверить на предмет коррупции, - эксперт - Цензор.НЕТ 9603
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Це вкрай важливо..Чорні ріелтори сидять в ВР.
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Отозвать, проверить, возбудить дела.
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Порохоботы, а чего вы уже сепаров в попу целуете и цитаты публикуете? Петька приказал?
"Министр финансов Оппозиционного правительства Виктор Скаршевский во время презентации Оппозиционного правительства, в Киеве, во вторник, 31 марта 2015 г. В Киеве 31 марта прошла презентация Опозиционного правительства во главе с Борисом Колесниковым. "
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Стягнім його за яйця й спитаймо документа!
А як не покаже - почнемо **здити,
Я **здити люблю!(с)
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Слава залетел

"Сьогодні під Верховною Радою України планується акція протесту освітян.
Причина - правка партії "Голос" до законопроєкту "Про повну загальну середню освіту", яка передбачає впровадження 40-годинного робочого тижня для педагогів.
Я б хотіла звернутися до наших освітян і запевнити, що Міністерство категорично не підтримуватиме таких новацій", - стверджує міністерка.
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