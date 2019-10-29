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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1191) Філатов (225)

 У Дніпрі за 4 роки відремонтували і замінили майже 70 км теплових мереж

Протягом останніх років мерія Дніпра системно інвестувала в оновлення міських систем опалення та теплопостачання.

Однією із проблем був стан теплових комунікацій і систем подання тепла загалом. Тож у Дніпрі зробили діагностику систем і провели реформу теплозабезпечення. На все це з бюджету міста виділили загалом близько мільярда гривень.

Головна мета – досягти реальної енергоефективності, котра дозволить заощаджувати насамперед містянам.

Загалом до 2016 року більше третини мереж теплопостачальних підприємств Дніпра були зношені або знаходилися в аварійному стані. Через це раніше на опалювальний сезон припадало чимало проривів і аварій. Це завдавало чималих фінансових збитків. Тепло втрачалося на шляху до будинків.

"Завдяки складному, вартісному, енергомісткому процесу цьогоріч ми зайшли в опалювальний сезон, мабуть, із найкращими за всі попередні роки показниками. Не було технічних аварій, зривів. Ми швидко під’єдналися", — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час виїзної пресконференції 29 жовтня. Так, за останні чотири роки відремонтували та замінили майже 70 км теплових мереж, відновили 180 км теплоізоляції на зовнішніх трубах, що також знижує тепловтрати. Крім цього, оновлювалося обладнання котелень, яке подекуди стояло ще з 1970-х років. Більш ретельно стежать за тиском і температурою – їх регулюють відповідно до погодних умов, щоб люди не переплачували за тепло, котре вилітає у кватирку.

У Дніпрі за 4 роки відремонтували і замінили майже 70 км теплових мереж 01

Водночас Борис Філатов закликав містян звертатися до мерії стосовно проблем з рештою мереж і теплотрас.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156595
 
 
 Топ коментарі
 
Не правильно написал!!! Надо так: "Благодаря чуткому руководству святейшего ПерЗедента Зеленкина, и успешному преодоление коррупции в высшей власти Днепр гениально подготовился к зиме!!!"
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От любви к каламойскому до парашенко - один шаг ))
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По 17,5 км в год,по 48 метров в день - прям рекорды первых пятилеток.
Вся канализационная сеть в городах износилась и держится на честном слове....
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От любви к каламойскому до парашенко - один шаг ))
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а шо, він не правду хіба сказав ?
чи майстр піару зіштовхнувся з майстром обсіралова і виграв ?
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скоро мы узанем, поле суда над его замом.
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По 17,5 км в год,по 48 метров в день - прям рекорды первых пятилеток.
Вся канализационная сеть в городах износилась и держится на честном слове....
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у всіх містах каналізація зносилась.
це не теперішній мер винний.
і навряд чи він міг знайти колосальні кошти, щоб вчинити капітальний ремонт.
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И без выходных! Тоже всё проверяю - и почти всегда смеюсь. Для сравнения. У нас 100 метров канализации меняли 3 месяца.
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В качестве доказательства скинул фотку с пятиметровой высоты. И недорого - технологии - покрашенные 10 метров трубы и два мотора с пульвизатора.
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Не правильно написал!!! Надо так: "Благодаря чуткому руководству святейшего ПерЗедента Зеленкина, и успешному преодоление коррупции в высшей власти Днепр гениально подготовился к зиме!!!"
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Разобрать!

То ж за наворованные боригами деньги?! Однозначно разобрать и сделать с новыми лицами!
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Боря - не кажи "гоп" , поки не перескочиш.. От закінчиться опалювальний сезон - тоді й розкажеш нам про свої здобутки . Ти мені більш подобався як мер на початку свого перебування в кріслі, а потім в тебе пішло щось не так. Ти з Новим мостом розберись, та зі своїм заступником мишком лисенко - на ньому ж висить не тільки підозра в розкраданні на ремонті мосту, а ще й підозра в фінансуванні ордло..
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Есть кто из Днепра? Сколько стОит квадратный метр у вас? Какой тариф?
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Ок, а сколько в прошлом сехоне платили заметр? В январе, например? У нас в городе уже объявили, что 55 гривен с копейками будем платить.
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в январе было около 34 грн/кв.м. Каждый месяц по разному. Зависит есть ли счетичк или нет.
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)) У нас - январь 56 гривен, 42 копейки. За 3-х-комнатну. квартиру - вышло 3520 гривен. 35 коп. Красиво)) Откуда они эти цифры берут...
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все зависит от региона и наличия счетчика тепла. Северней Днепра наврняка будет дороже.
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Филатов все-равно проиграл. А Беня выиграл. Всегда есть тот, кто проигравает и тот, кто выигрывает. Мне вот интересно: через некоторое время, когда беня и его буратины будут валить в Израиль или Швейцарию с миллиардами(а их будет немало), здесь еще что-то останется?
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та филатова в днепре нет он сыбался и ждет результатов расследования по мосту и прочим делам
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Автономное отопление по любому удобней и дешевле.
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