 У Дніпрі за 4 роки відремонтували і замінили майже 70 км теплових мереж

Однією із проблем був стан теплових комунікацій і систем подання тепла загалом. Тож у Дніпрі зробили діагностику систем і провели реформу теплозабезпечення. На все це з бюджету міста виділили загалом близько мільярда гривень.

Головна мета – досягти реальної енергоефективності, котра дозволить заощаджувати насамперед містянам.

Загалом до 2016 року більше третини мереж теплопостачальних підприємств Дніпра були зношені або знаходилися в аварійному стані. Через це раніше на опалювальний сезон припадало чимало проривів і аварій. Це завдавало чималих фінансових збитків. Тепло втрачалося на шляху до будинків.

"Завдяки складному, вартісному, енергомісткому процесу цьогоріч ми зайшли в опалювальний сезон, мабуть, із найкращими за всі попередні роки показниками. Не було технічних аварій, зривів. Ми швидко під’єдналися", — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час виїзної пресконференції 29 жовтня. Так, за останні чотири роки відремонтували та замінили майже 70 км теплових мереж, відновили 180 км теплоізоляції на зовнішніх трубах, що також знижує тепловтрати. Крім цього, оновлювалося обладнання котелень, яке подекуди стояло ще з 1970-х років. Більш ретельно стежать за тиском і температурою – їх регулюють відповідно до погодних умов, щоб люди не переплачували за тепло, котре вилітає у кватирку.

Водночас Борис Філатов закликав містян звертатися до мерії стосовно проблем з рештою мереж і теплотрас.