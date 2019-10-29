 НАБУ допомагатиме ГПУ в перевірці доброчесності прокурорів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Спільним наказом генерального прокурора Руслана Рябошапки і директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника затверджено Порядок співпраці ГПУ і НАБУ щодо можливого обміну інформацією, необхідною для забезпечення формування об'єктивної характеристики кандидатів на посади прокурорів, зокрема в рамках атестації прокурорів для переведення їх в нові органи прокуратури", - йдеться в повідомленні.
НАБУ на запит ГПУ надає відомості про відповідність таких кандидатів вимогам добропорядності та інші характеристики кандидата.
Зазначається, що НАБУ має право з власної ініціативи подавати кадровій комісії органів прокуратури відомості, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством.
Також наказ регламентує залучення співробітників НАБУ до проведення відбору кандидатів на посади в органи прокуратури.
21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов.
Это, прежде всего, имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.
Таким образом правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для их участия в заседаниях.