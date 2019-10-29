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Все про:НАБУ (2156) ГПУ (3309) прокурор (379)

 НАБУ допомагатиме ГПУ в перевірці доброчесності прокурорів

Національне антикорупційне бюро України обмінюватиметься інформацією з Генеральною прокуратурою України в рамках проведення атестації прокурорів і відбору кандидатів на посади в органи прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Спільним наказом генерального прокурора Руслана Рябошапки і директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника затверджено Порядок співпраці ГПУ і НАБУ щодо можливого обміну інформацією, необхідною для забезпечення формування об'єктивної характеристики кандидатів на посади прокурорів, зокрема в рамках атестації прокурорів для переведення їх в нові органи прокуратури", - йдеться в повідомленні.

НАБУ на запит ГПУ надає відомості про відповідність таких кандидатів вимогам добропорядності та інші характеристики кандидата.

Зазначається, що НАБУ має право з власної ініціативи подавати кадровій комісії органів прокуратури відомості, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством.

Також наказ регламентує залучення співробітників НАБУ до проведення відбору кандидатів на посади в органи прокуратури.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156593
 
 
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Канцлерский суд штата Делавер в США принял ряд громких решений по иску против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых вместе с их партнерами заподозрили в создании "преступной сети" и завладении активами на сумму более 674 млн долларов......... Что все это значит для Коломойского и Ко
21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов.
Это, прежде всего, имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.

Таким образом правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для их участия в заседаниях.
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Все рівно прокурорами стануть вірні Зєлєпуті махрові коропціонери.
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Добропорядочность прокуроров, спасибо давно так не смеялась))))))
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