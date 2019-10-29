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 Політика України
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Все про:Росія (20280) Донбас (13443) Сурков (138) Золоте (82)

 Хороша новина, - помічник Путіна Сурков похвалив початок розведення сил у Золотому

Помічник президента РФ Владислав Сурков прокоментував початок розведення сил і засобів у Золотому на Донбасі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Хороша новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу розпочати аналогічні процедури в Петрівському. Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до "нормандського саміту", - заявив Сурков.

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона почала в Золотому процес розведення сил і засобів відповідно до досягнутої на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовленості.

Читайте також: Війська в районі Золотого відводяться на кілометр, процес триватиме 30 днів, - пресцентр ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156586
 
 
 Топ коментарі
 
такая похвала многого будет стоить (
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Это всё,что нужно понимать о слугах...
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Про що криком кричали «порохоботи/україноботи»...
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Плохая новость для зелИ!эту зуленую падаль будем гнать на ростов!очень скоро
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Пипец,за сдачу Крыма и луганского СБУ-никто не ответил,а теперь и Сурков похвалил... Хорошая новость, - помощник Путина Сурков похвалил начало разведения сил в Золотом - Цензор.НЕТ 7130
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Зеля, принимай поздравление от хозяина.
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зебобики . радуйтесь . москали вашего Вовку нахваливают
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Кстати в чем-то Зеленский последовательный, обещал же стать на колени перед путиным
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смоктати будемо ми, якщо не повісимо цю зелену шмарклю до кінця цього року
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нда, зеленая гнида реально сдохнет не своей смертью
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21.01.19 "Деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко. Надо дать орден дружбы": в Минкультуры РФ не против госфинансирования фильмов компаний украинского шоумена"
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Сурок "не теряя темпа" хочет готовиться к нормандскому формату. Как бы так сделать,чтобы зелик на тот формат не поехал? Оно ж сдаст там всё что только можно. К батарее в подвале приковать или ногу сломать?
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на волков так охотятся, гонят глупых вдоль флажков а потом им капут настаёт. так и тут получается, пушков сурков а до это песков в месте с метведчиной гонят нелоха по флажкам штанмаера
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ты это дерьмо с волком не сравнивай , то благородный зверь
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да вы блджад издеваетесь, что не новость то ближе к топору, то ограничили права ветеранов на проезд в размере 30 поездок в месяц, теперь одобрил *********, чуваки я воевал за Европейскую Украину и расчитываю на льготы хотябы солдат Вермахта, а вы обрезаете льготы ветеранов краснознаменной совьетской армии, вы что не понимаете что это не пройдет
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похвала оккупанта Украины своего "служивого" в Украинеуказывает .что он есть пособник рашистской оккупации Украины
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Фракция Слуга народа в парламенте засвистывала и улюлюкала всё выступление Яны Зинкевич - командира медбата Госпитальеры . 250 зеленых мразей, которые ни дня не провели на фронте оплевывали девочку, которая спасла сотни раненых и сейчас сама находится в инвалидном кресле. Как я ненавижу этих грёбаных зелебобов
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Зебіли погрожували всіх пересаджати, але щось мені підказує Шо самі зебіли скро сядуть на лаву підсудних за зраду державі Україна...
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на жаль ні ,таке було і не раз , після богдана , після революції 17 так буде і тепер . (((((( пі да рів більше
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"Хорошая новость, - помощник Путина Сурков похвалил начало разведения сил в Золотом" - если псина путинская похвалила, значит плохая новость.
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Когда враги хвалят президента, то это показывает, кто он по своей сути!
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А где ЗЕбили с своим ехидным:
"При Порошенко такого не было..."
Или Коломойша еще раздал новых методичек?
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Зеленский не в ту сторону войска ведет! клоун!
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Цена "похвалы" уже озвучена? 30 серебрянков от Ху#ла сурков уже передал для зеленского?
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Зебилы коллаборанты тоже счастливы, скоро"мир".
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- Капитан! Перехитрил вас Джон Сильвер! Он замечательный человек!
- Он был бы еще замечательнее, если бы болтался на рее!

Остров сокровищ
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ПАРТИЯ 73%
Действия «слуги» гласят
Что в партии на пятьдесят
Где половина с них глупцы
А половина ж падлецы.

Круто народу они врали
И проукраинских не брали
Партия «клоунов» рулит
Из "новых", чистеньких элит.

Таких парней не видел свет
Нормальных точно у них нет
Там половина за евреев,
Другая за русских халдеев.

29.10.2019 г.
Анатолий Березенский
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Тогда я лутьше за еврея,
Чемь за петрылого халдея-
Халдо-цыганского барыгу
Пора тыщить на каркалыгу!
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"Хорошая новость", - помощник Путина Сурков похвалил НеЛоха, начало разведения сил в Золотом (отступление Украинской Армии на Запад)
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кстати , а чего плеснявых троллей не видно , в очереди за методичками стоят ?
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сурков похвалил монику....
наверно в конспиративных целях...
))))))))))0
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Це розведення є тактичним кроком Росії щоб потім нам ще глибше ввести. Не для того вони починали все це щоб зараз ось так просто відвести. РОЗВЕСТИ -так, але не ВІДВЕСТИ.
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ТАКІ ВОНИ «СЛУГИ»
Один - дебіл
Другий - не лох
У «слуг» такий поділ
Та владних скоморох.
У них «великі» люди
Із одного «кварталу»
Керують нами всюди
Дурять націю чималу.
Інвесторів лякають
І надбання руйнують
Скрізь патріотів лають
А «сепарів» шанують.
Їм рейтинги давали
Із Московії боти
Як це робити, знали,
Аби фронт розколоти.
«Слугам» потрібно мир,
Та кожен миру хоче
Це ж із Московії упир
Із дурнів вас, регоче.
Цим загнав у капкан,
Тут миром і не пахне
У Путіна є план
Цим «миром» вас і жахне.
Капітуляція - не мир,
А здача України
Армія - їх командир
І на краще тут зміни.
Та шлях до НАТО, ЕС
Це точно мир навіки
Немає інших тут чудес
Розумні знають чоловіки.
28.10.2019 р
Анатолій Березенський
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Зеля..... Сначала Кернес тебя поддержал.... Теперь Сурков.....
Шо дальше - ?
Легитивный и путя?
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Зеленого выродка похвалили !!!!! Это дно !!!! Зелелохов на ростов !!!!
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Так отож-але й всі пебіли-зрадники українського народу та ще й стукачі на цензорській раді.На кого вони працюють?На ху'ла,бо всі 73%-и виборців вважають слово "зебіл"-образливим,а пітер-рассовий скот так не вважає та ще й стукає на опонента на кожну адекватну реакцію на слово "зебіл" модераторові.То на кого працює такий порохосвин?Однозначно не на український народ!Так що можеш жалітися своєму кураторові ******* чи х"лові,але ти не правий в корені і не заслуговуєш бути людиною,а тільки пепілом.
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