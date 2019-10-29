EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Економіка
  3137  48
Все про:газ (1054) Тарифи на газ (143)

 Підвищення тарифів на транспортування газу втричі є нелегітимним, - юрист

Анонсовано проєкт, в якому тарифи на транспортування газу в Україну в середньому втричі вищі, ніж ті, що діють зараз.

Вже на початку грудня тарифи на транспортування газу можуть зрости втричі. Про це йшлося на відкритому засіданні ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" ДП УТГ, яке виявилося закритим для журналістів, передає "5 канал", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами учасників зборів, їм анонсували проєкт, в якому тарифи на транспортування газу в Україну в середньому втричі вищі, ніж ті, які діють зараз. Набути сили вони можуть вже з грудня цього року.

"Це необґрунтовано. Ця ініціатива стосується абсолютно всього ринку: як промислових, так і побутових споживачів. Всі присутні на зустрічі висловилися, що це призведе до повного колапсу на ринку", - зазначив Олег Бакулін, юрист у газовій сфері.

Професійний юрист нагадав, що ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" - новостворене дочірнє товариство "Укртрансгазу". Йому планується передача функції експлуатації вітчизняної ГТС. Втім, на сьогодні цей процес юридично не закріплено. І жодних повноважень підвищувати тарифи у підприємства немає.

"Товариство саме по собі в рамках чинного законодавства не може бути оператором газотранспортної системи. Тобто, підстав на сьогодні немає. Не пройдено сертифікацію, немає ліцензії, не вирішено питання передачі активів. Оператором може стати ще, наприклад, той же Мінфін", - додав Олег Бакулін.

Зараз ознайомитися з проєктом підвищення можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в розділі "Тарифи". Там зазначено, що вже з грудня цього року для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 2,5 рази, потім, з 2020-го - ще наполовину. Для точок виходу - зараз на 50%, далі - втричі. Профільні асоціації назвали їх непідйомними як для промислових, так і для побутових споживачів.

Читайте також: Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156583
 
 
 Топ коментарі
 
А как так получается - марадьор варавал а тарифы были втрое ниже чем когда бубочка не варует? Зебилы проясните?
 показати весь коментар
 
опять проплаченные марадьором иксперды доказывают, что повышение тарифов и цен - зло, не понимая, что при высоких ценах население больше платит, т.е. в экономику идет больше денег, которые иначе лежали бы мертвым грузом под матрасами и в стеклянных банках. оздоровление экономики идет полным ходом, это просто не каждому дано осознать. те, кто выживут, непременно поблагодарят президента и премьера, я не сомневаюсь.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Эпоха Нищеты пришла!

Слава Зебилам!
 показати весь коментар
 
 
А как так получается - марадьор варавал а тарифы были втрое ниже чем когда бубочка не варует? Зебилы проясните?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
петюшары не знают что если незаконно то ничего повышать не будут?порохоботы или дегенераты или дегенераты-дауны
 показати весь коментар
 
 
Так это ж брехливый пецин 5канал рассказал, что незаконно. Ты шо, вася, рошенок насосался?

От когда скабейчучка на г+г скажет, что незаконно - тогда да... А пока всё законнно.
 показати весь коментар
 
 
так зелена шмаркля з першого дня інавгурації порушує закони - і нічо, все законно
 показати весь коментар
 
 
марадьор это мыролюбный свиновальц с замашками карманного реформиста?
Что ты там хотел проблеять про цену на хаз времен винницкого вальцманата?
 показати весь коментар
 
29 января 2019 года акционер "Укртрансгаза" - "Нафтогаз Украины" - принял решение о создании "Оператора газотранспортной системы Украины". Гендиректором стал Павел Станчак. А кто был Президентом в это время, правильно Ляксеич, так что вопросы все к нему
 показати весь коментар
 
 
а когда подскочили цены на хаз для населения? ась соя?
Думаешь люди уже забыли мыролюбный роттердам и дюссельдорф+++?
 показати весь коментар
 
а ты внимательно читай
ТРАНСПОРТИРОВКА В УКРАИНУ
повышение не касается транспортировки по Украине
ПукинГаз будет платить в три раза больше за транзит потому что оплата за транзит включает оплату за вход и оплату за выход газа с ГТС
 показати весь коментар
 
Партия "Слуга нелоха" сказала - надо, 73% избирателей ответили - есть!!!
 показати весь коментар
 
 
Это что бы не повышать цену *****, наказать своих?
 показати весь коментар
 
 
Ох уж эти порохоботы!
Любой семидесятитрехпроценнтный знает, что любое повышение тарифов если оно исходит от солнцеликого Зе и его Зе-команты это покращення, ведь начинается этоха экономического роста!!!
 показати весь коментар
 
 
Интересно этот юрист вообще понимает значение термина "легитивность"?! Хотя это показательно учитывая, что нынешний преЗедент тоже юрист но в юриспруденции не то что полный ноль, но даже в минуса залез
 показати весь коментар
 
 
вот оно, как: уже газ нелегитимен...неспроста янукович говорил, что он легитимен...он что-то знал
 показати весь коментар
 
 
Сегодня Зеля выдал: "Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву"!?
Вопрос: повышение тарифа - это прорыв или рывок???
 показати весь коментар
 
 
опять проплаченные марадьором иксперды доказывают, что повышение тарифов и цен - зло, не понимая, что при высоких ценах население больше платит, т.е. в экономику идет больше денег, которые иначе лежали бы мертвым грузом под матрасами и в стеклянных банках. оздоровление экономики идет полным ходом, это просто не каждому дано осознать. те, кто выживут, непременно поблагодарят президента и премьера, я не сомневаюсь.
 показати весь коментар
 
 
Я дивлюсь зниження тарифів мчиться експресом.
Вчора ще побачив, що гречка до 28-29 гривень здешевшала.

Нє,нє, нє... 73% не лошари. Нє, нє, нє.
 показати весь коментар
 
 
На жаль, 73% на Майдан не здатні. Майдан знов доведеться робити 25⅝
 показати весь коментар
 
а че это за юрист...он в 95 квартале участвовал??? Ну тогда пусть сидит и не вякает
 показати весь коментар
 
 
Сидять пдлюки і ковиряються в жо** (в носі) та все придумують, ага тутА нам урЄзалі, а ми тутА піднімемо, все одно лохи заплатять...
 показати весь коментар
 
 
Он вам не лох, на... Аружьіе сюда, на....
 показати весь коментар
 
 
Да ладно.
Можно подумать, что хоть что-то из сделанного после 21 апреля сосками Коломойского было законным и легитимным.

И ничо. Пипл хавает...
 показати весь коментар
 
Ну шо сукины диты,хотилы халявы зеБильнои а получылы шо ? А получылы дырку вид бублыка та писюн в дупу.
 показати весь коментар
 
 
Вы как хотите, а я злорадствую... зебилоиды, я от всей души ржу... зебелобы, вас 73%, а у меня 25...см...
 показати весь коментар
 
 
Таке враження, що у знаменнику будь-яких подій лежить відомий неписаний закон "Багаті повинні багатіти " . Він у нас замінює все: принципи, здоровий глузд, соціальну справедливість...
 показати весь коментар
 
О чем вообще крик? Тарифы на транспортировку в 3 раза!!!! А в копейках это сколько??? 2 копейки за куб?
 показати весь коментар
 
не переживай, зелох все сделает правильно, вы главное не шумите и все будет хорошо
 показати весь коментар
 
 
Да .... цена транспортировки российского газа была в три раза меньше рыночной европейской цены.
Такие документы подписала Тимошенко, потом уже и Порошенко.
Это в чистом виде не прикрытая взятка.
 показати весь коментар
 
Там есть нюанс о котором не сказали, что новые тарифы прогнозируют на основании нулевого транзита в сторону западной Европы, поэтому вполне логично что с нового года мы все будем платить за эту ГТС, по сути не важно это будет через бюджет или через тарифы, всегда за все платит потребитель... вот только зачем такая ГТС нужна, если по ней не будет транзита, вопрос остается открытым.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору