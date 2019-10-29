 У разі дотримання режиму тиші розведення сил у районі Петрівського може початися 4-5 листопада, - заступник командувача штабу ОС Бондар

Розведення військ біля Петрівського Донецької області може початися 4-5 листопада. Про це в коментарі Новостям Донбасса повідомив заступник командувача ООС Богдан Бондар, передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про ділянку розведення біля Петрівського в Донецькій області, Бондар зазначив, що українська сторона чекає семиденного "режиму тиші" для початку розведення там.

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У разі його дотримання розведення біля Петрівського може початися 4-5 листопада, додав він.