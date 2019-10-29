 У разі дотримання режиму тиші розведення сил у районі Петрівського може початися 4-5 листопада, - заступник командувача штабу ОС Бондар

Розведення військ біля Петрівського Донецької області може початися 4-5 листопада. Про це в коментарі Новостям Донбасса повідомив заступник командувача ООС Богдан Бондар, передає Цензор.НЕТ.
Говорячи про ділянку розведення біля Петрівського в Донецькій області, Бондар зазначив, що українська сторона чекає семиденного "режиму тиші" для початку розведення там.
У разі його дотримання розведення біля Петрівського може початися 4-5 листопада, додав він.
як наші відійдуть, вони нападуть, займуть вільні території.
Вони навіть обстрілювати не перестали позиції і Сцикло все одно дав наказ на відступ.
Например сегодня, кацапы уже обстреливали позиции ВСУ.
Вчера тоже, был погибший.
Или "режим тишины", касаетя только ВСУ, а рашисты могут хоть Киев бомбить?
По сепарських каналах радісна новина "Ура! Укры отступают!"
Русня сцяє кипятком "Пуски ракет зафиксированы ОБСЕ!.)
Теперь не отвертишься"
І тут же боти почали створювати легенду "полетели мины с укр.стороны"- тим самим легалізуючи наступ русні в сіру зону "для захисту мирняка"
шутка - оружие клоуна
Турки обстреляли в Сирии российский погранпатруль, ранены шесть человек
-Снова в жопу
Утім, добре було б, щоб ...знайшовсь таки один козак серед мільйона свинопасів...(с), та бодай подав рапорт про відставку. Але генералітет -- совки.
Кстати, следующим этапом урегулирования может вполне стать отвод войск из Мариуполя. Отремонтированная "дорога жизни", открытая с помпой Моникой, очень пригодится для переброски кацапской техники.
IgorGirkin
@GirkinGirkin
Прям таки в Петровском он был и сепары его туда пустили, ага...
hromadske
@HromadskeUA
· 2 ч
Сергій Сівохо: Ми вчора були в Петрівському. Постійно звідусіль ми чули одне - люди хочуть розведення військ, люди хочуть миру. Це люди, які живуть там, вони не приїхали