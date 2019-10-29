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 Політика України
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Все про:адвокат (675) Арахамія (96) Слуга народу (410)

 "Слуга народу" найме адвоката для представлення інтересів своїх депутатів у межах провадження щодо хабаря у $30 тисяч, - Арахамія

Представляти депутатів "Слуги народу" в межах кримінального провадження щодо можливої ​​корупції буде найнятий партією адвокат.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Ми беремо одного адвоката, і цей адвокат, на запрошення будь-якого правоохоронного органу, супроводжує будь-якого депутата від "Слуги народу". Вони йдуть і повністю співпрацюють зі слідчими органами", - сказав Арахамія.

Водночас нардеп майже на сто відсотків упевнений, що його колеги по фракції не скоювали корупційних злочинів. Незважаючи на це, на його думку, слідство має бути незалежним, у всьому розберуться правоохоронні органи.

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Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого одержання хабаря в розмірі по $30 тисяч чинними народними депутатами.

За інформацією САП, у рамках розслідування кримінального провадження мають перевірити поширену в ЗМІ інформацію про те, що 11 народних обранців від партії "Слуга народу", які є членами парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по $30 тисяч неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету.

Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що пройти перевірку на поліграфі мають усі члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати перевірки на поліграфі можуть мати політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи, - Разумков

23 жовтня поліграф пройшов заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу"). 24 жовтня поліграф пройшли член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"), голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова підкомітету з організації та оподаткування грального бізнесу комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк (фракція "Слуга народу").

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156575
 
 
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Так он же сам эту кашу и заварил. Сам же сказал что есть косвенные доказательства что депутатам предлагали деньги, и есть свидетель которому предлагали. Странно что риторика кардинально поменялась после вчерашнего заседания партии...
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ага, я тоже сразу подумал это. сами прокукарекали, возбудились, теперь адвоката ищут. погорячились, с кем не бывает.
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А шо, "детектор лжи" не помог?

Мож вам с дубиной скополаминчику вколоть и допросик провести?
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Арахмии в будущем обязательно личный адвокат понадобится, если успеет добежать до суда.
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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а кто оплатит услуги этого адвоката?? Опять мы налогоплательщики....Так они что теперь будут каждому взяточнику адвоката нанимать на наши деньги...
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Ну, можно нанять армию адвокатов, отмазаться. Но вонь-то останется. Орбосратушки, ребятушки...
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Навіщо адвоката? Все замінить ДОВІДКА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПОЛІГРАФА...
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больные ублюдки .... они вообще думают, перед тем, как что-то ляпнут ..
пахан коза ностры нанимает адвоката для своих шестерок =)
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Самі себе звинувачують,самі собі наймають адвоката,самі проходять поліграф і самі це все коментують...Від усіх отих перетурбацій в пересічного сільського вуйка клинить в голові вже на першій стадіі...І так туманом він дивитиметься,як хитровиграні арахаміі продаватимуть землю і все інше,що у вуйка ше є...І йому залишиться тільки кричати слава героям і Україні і махати ярмулкою...
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Арахамія, ти дурак??? Спочатку звинуватив Тампакса Коломойського Дубінського в хабарі, а тепер йому адвоката наймає😂😂😂
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