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Все про:посол (564) США (5731) Пристайко (224)

 Україна відправила запит у США на призначення нового посла, - Пристайко

Україна очікує від США агреман (попередню згоду) на призначення нового посла.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив журналістам у Маріуполі, відповідаючи на запитання про призначення нового посла України в США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щойно американська сторона дасть агреман, тобто дозвіл на конкретну людину ... Уже є, відправлений запит на агреман, людину обрав президент України. Як тільки прийде, президент підписує указ, і ми вам всім чесно говоримо - у нас є посол у США", - сказав він.

Пристайко додав, що ця кандидатура - діючий посол України, однак не уточнив, в якій саме країні чи міжнародній організації.

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Як повідомлялося, 19 липня Зеленський звільнив 11 послів, зокрема і посла України в США Валерія Чалого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156573
 
 
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Чалый скоро на **** ))) по-дешевке ... можно даром в хорошие руки )))))
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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И шо? Насколько важно это для пересичного громадянина? Это ваши распродажи тёплых мест, нам то шо?
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