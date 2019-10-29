 Україна відправила запит у США на призначення нового посла, - Пристайко

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив журналістам у Маріуполі, відповідаючи на запитання про призначення нового посла України в США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щойно американська сторона дасть агреман, тобто дозвіл на конкретну людину ... Уже є, відправлений запит на агреман, людину обрав президент України. Як тільки прийде, президент підписує указ, і ми вам всім чесно говоримо - у нас є посол у США", - сказав він.

Пристайко додав, що ця кандидатура - діючий посол України, однак не уточнив, в якій саме країні чи міжнародній організації.

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Як повідомлялося, 19 липня Зеленський звільнив 11 послів, зокрема і посла України в США Валерія Чалого.