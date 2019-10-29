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 Політика України, Економіка
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Все про:реприватизація (5) Наталуха Дмитро (2)

 Планів щодо реприватизації немає, - глава комітету ВР з питань економрозвитку Наталуха

Влада не має планів щодо реприватизації. До кінця року буде сформований новий список держпідприємств, які не підлягають продажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, повинні нарешті дати старт приватизації. Є підприємства, які давно загнили і збанкрутували, але все одно їх взяли на приватизацію. По-друге - контролювати, щоб приватизація відбувалася прозоро і на адекватних умовах, перш за все в інтересах держави", - сказав Наталуха.

Голова комітету повідомив, що до кінця року парламент очікує від уряду оновленого переліку підприємств, що не підлягають приватизації. І зазначив, що в нинішньому списку є багато компаній, які працюють неефективно і приносять державі збитки.

"Президент доручив Кабміну розробити новий перелік держкомпаній, які не підлягають продажу ... Коли дивишся нинішній перелік таких підприємств, просто волосся стає дибки. Незаперечний факт неефективності. Ці п'явки висмоктують з держбюджету феноменальну кількість грошей, а ніякої вигоди не приносять. Більш того, у мене склалося враження, що майже всі держпідприємства вже давно приватизовані - через менеджмент. Він звітує, забезпечує взаємодію з тією чи іншою фінансово-промисловою групою. Де-юре підприємство все ще державне, а де-факто контролюється приватними особами. Ми хочемо виправити цю ситуацію. Якщо використовуєте це підприємство для своєї вигоди, ну так викупіть його за конкурентну ціну", - зазначив Наталуха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реприватизація - це дуже небезпечно, - Гончарук

Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для іноземних інвесторів, а ризик націоналізації раніше проданих підприємств додатково відлякує інвесторів. Зокрема, ситуація навколо оператора зв'язку "Укртелеком", де Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156570
 
 
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когда Тимошенко хотела провести реприватизацию, я поддерживал эту идею ... А сейчас уже поздно ... Сейчас важнее судебная реформа
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Всё,кто нужно от ахметки взяточки получил,планов нет и не будет,мрази.
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Интересно где торчки с квартала прочитали такую суперстратегию, в каком военном трактате или учебнике что б для мира нужно отводить войска тому на кого напали!!!???? И какая страна в мире хоть раз так делала?
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Навіть Поця Мародер,нервово куре у сторонці))Ці все продадуть,потім знімуть з Народу останні штани,і їх продадуть))
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"в нынешнем списке есть много компаний, которые работают неэффективно и приносят государству ущерб". А ще є підприємства, які приносять прибуток, але зедебільний Милонованов їх все одно намагається збагрити в приватні руки. https://www.youtube.com/watch?v=am_Q35RYPVY
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а зря, много непосильным трудом натырили ,без возврата в стране нормальной экономики не будет,всегда казна будет пустая и проблема где брать деньги вечной
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брат гончарука, чтоле?...наталуха)))
кучеренко сказал, что нет планов по жкх и теплоэнергосектору...
кто-нить знает к чему, куда и зачем идем?
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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Цікаво, а чи тим "п"явкам", вірніше робітникам, що там працюють, платять зарплати, чи стягують податки?, за що утримуються їхні родини?
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