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 Суспільство
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Все про:Агєєв (40) операція Об'єднаних сил (1692) Золоте (82)

 Війська в районі Золотого відводяться на кілометр, процес триватиме 30 днів, - пресцентр ООС

На дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Про це в коментарі УНІАН сказав начальник пресцентру штабу операції Об'єднаних сил Андрій Агєєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, процес розведення почався о 12.00, але він "має тривати не більше 30 діб".

"Відводиться з обох сторін на один кілометр від позицій, раніше зайнятих. Процес розведення триває протягом 30 діб, там є певні ділянки і певні дні для кого, коли і що розводити, коли відходять сили і засоби", - повідомив Агєєв.

Водночас інші подробиці він відмовився надати.

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Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156569
 
   
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"Еще важнее, как отреагирует финская общественность, не говоря о войсках на фронте, когда они узнают о том, что их правительство ведет переговоры с проклятыми русскими свиньями? Смогут ли они принять мир? И какой мир они смогут принять? Явно не тот, который имели в виду Сталин и Молотов"
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Пристайко говорит, что "нужно готовиться к обороне, если нас в очередной раз обманут".

Лохи национального масштаба. Войска в районе Золотого отводятся на километр, процесс будет длиться 30 дней, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2014
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а хіба коли бувало, щоб кацап не надурив ?
зеля веде країну до країу, і не через недбалість чи незнання, а зумисне.
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А вот МИД также утверждал, что с украинской стороны ранее "войска и тяжелое вооружение были отведены на десятки километров". Лугадон пишет о 3 днях. Кто то нули перепутал...
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Сдача 1 километр украинской земли отвоёванной кровью !
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Тобто війська виводять невідомо куди і вони залишають облаштовані позиції.
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На 1 км? 30 дней!??!!?!? Хм...
Сижу и пытаюсь осознать: это из разряда - завал, как быстро или писец, как медленно???
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Имело бы смысл воевать за Крым -Донбасс если бы ***** только откусил их от Украины..Но беда в том, что он их УЖЕ переживал.-.проглотил.-.переварил -и высрал!!! Сегодня эти территории-ГАВНО лубянское-обыкновенное!! И всё потому, что на дворе не 41-й ..и нет уже былого отважного Олега Кошевого и его "Молодой Гвардии".. Не горят нынче "Биржи чёрные"..не идут эшалоны оккупантов под откос..Увы! Война за умы и души даунбасовцев и крымчан проиграна уже давно.. с того времени как отданы были в Украине на откуп лубянке СМИ и ТВ..бизнес и культура..Ныне вся "Молодая Гвардия" в лугандоне и даунбаце сидит перед Соловьёв-ТВ с игровыми консолями в руках и свято верит в "жидобендоровцев фашистов" как в Покемонов. Чтут Сталина и слезоточат перед иконой Окурка..ненавидят американский империализЬм.. Ещё немного-ещё чуть-чуть -и перестанут пить Колу, как буржуазный тлетворный напиток))) Зомби-арена..За что воевать? За что отдавать жизни патриотов? За чернозём .. солончаки? Так чернозёма в Украине итак вдосталь!! А то гавно, которым засерает ОРДЛО путин, пусть смердит себе под нос!! придёт время.---окочурится Окурок...и объявится ассенизатор..и "Да будет Свет"!
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чтобы бороться за каждого украинца в серой зоне, надо не отводить Украину, а убирать русский мир.На сегодня он ближе к ним чем Украина. Вот и вся политика инфозомбирования.А как там Станица? Кто в ней? Украинцы с русскими паспортами или ...
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Відведення на 1 кілометр за 30 днів? Навіть по пластунські буде швидше...
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всплыло много быдла, которое ненавидело Майдан. И сейчас это быдло воспользовавшись свободой, которую отстоял Майдан, отомстило Майдану за свободу.
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У мене тут питаннячко назріло. Якщо після відведення ВСУ у Золотому не припинять стріляти, то шмарклятий поїде туди з камерами і волохатим мікрофоном, щоб записати кіношку де він буде пояснювати місцевим мешканкам( що йому гривами кивали за розведення) чому ВСУ повертається на позиції? І чи забезпечать шмарклявий з дристайком своїм особистим прикладом можливість цього повернення?
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этот неловкий для любого сознательного гражданина момент, когда "президент" отдает приказ войскам отступать со своей земли. представьте такое во франции, швеции или в польше. там бы за такое президента уже давно бы арестовали за гос измену
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Зелю наверное в школе не били или он не усвоил этот урок. Что если не давать сдачи будут бить ещё сильней.
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Зеленский вова - это реквием по ЗДРАВОМЫСЛИЮ, ЧЕСТИ и ДОСТОИНСТВУ!
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Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
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Осторожно бла ЗЕнь! Паяц безнаказанно мерзко шутил, Привык он над всеми глумиться. Но Дыров Рамзанка слегка пригрозил И шут поспешил извиниться. Жил трусливый злобный гном, Шут и хам в лице одном. Был он куклой коломойской, Стал он Вовкой-ссыкуном! Повестки тебе приходили не раз, Страну защищать призывая. Но ты посчитал, что отчизну спасал, "Сватов" с москалями снимая. Жил трусливый злобный гном, Шут и хам в лице одном. Был он куклой коломойской, Стал он Вовкой-ссыкуном! Что ты дошутился, ты быстро поймёшь. Не зря ходят слухи в народе, Что термос литровый ты скоро найдёшь В своём, пардон, заднем проходе. Ты - трусливый злобный гном, Шут и хам в лице одном. Был ты куклой коломойской, Будешь вечноВовкой-ссыкуном!
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Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
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Himikus‏ @MrHimikus 2 ч.2 часа назад

Війська в районі Золотого відводяться на кілометр, процес триватиме 30 днів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 4966

По сепарських каналах радісна новина "Ура! Укры отступают!"
Русня сцяє кипятком "Пуски ракет зафиксированы ОБСЕ!.)

Теперь не отвертишься" І тут же боти почали створювати легенду "полетели мины с укр.стороны"- тим самим легалізуючи наступ русні в сіру зону "для захисту мирняка"

Війська в районі Золотого відводяться на кілометр, процес триватиме 30 днів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 1384
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а какая бригада сейчас в Золотом? 72 нас меняла в августе..*****, вот больно читать такие новости..
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