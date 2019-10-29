 Війська в районі Золотого відводяться на кілометр, процес триватиме 30 днів, - пресцентр ООС

Про це в коментарі УНІАН сказав начальник пресцентру штабу операції Об'єднаних сил Андрій Агєєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, процес розведення почався о 12.00, але він "має тривати не більше 30 діб".

"Відводиться з обох сторін на один кілометр від позицій, раніше зайнятих. Процес розведення триває протягом 30 діб, там є певні ділянки і певні дні для кого, коли і що розводити, коли відходять сили і засоби", - повідомив Агєєв.

Водночас інші подробиці він відмовився надати.

Читайте також: Це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі, - Арахамія про відведення військ

Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.