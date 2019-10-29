 Війська в районі Золотого відводяться на кілометр, процес триватиме 30 днів, - пресцентр ООС

Про це в коментарі УНІАН сказав начальник пресцентру штабу операції Об'єднаних сил Андрій Агєєв, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, процес розведення почався о 12.00, але він "має тривати не більше 30 діб".
"Відводиться з обох сторін на один кілометр від позицій, раніше зайнятих. Процес розведення триває протягом 30 діб, там є певні ділянки і певні дні для кого, коли і що розводити, коли відходять сили і засоби", - повідомив Агєєв.
Водночас інші подробиці він відмовився надати.
Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.
Лохи национального масштаба.
зеля веде країну до країу, і не через недбалість чи незнання, а зумисне.
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Сижу и пытаюсь осознать: это из разряда - завал, как быстро или писец, как медленно???
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
По сепарських каналах радісна новина "Ура! Укры отступают!"
Русня сцяє кипятком "Пуски ракет зафиксированы ОБСЕ!.)
Теперь не отвертишься" І тут же боти почали створювати легенду "полетели мины с укр.стороны"- тим самим легалізуючи наступ русні в сіру зону "для захисту мирняка"