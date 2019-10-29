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Все про:дифтерія (26) Курпіта (4) ЦГЗ (1)

 Від початку року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - у жовтні, - гендиректор ЦГЗ Курпіта

Від початку 2019 року в Україні зареєстрували 20 випадків дифтерії, з них 18 - протягом жовтня. Із них 19 підтверджені лабораторно, а один кваліфікується як імовірний, тому що ще немає лабораторного підтвердження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта в коментарі hromadske.

Захворювання зафіксовані в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях. Найбільше лабораторно підтверджених випадків дифтерії на Закарпатті.

"Ми зараз маємо 15 випадків на Закарпатті, які між собою пов’язані. І вони відповідно до класифікатора класифікуються як спалах у Закарпатській області", - розповів Курпіта.

В інших регіонах України рівень захворюваності на дифтерію характерний для осіннього періоду. Утім, загалом очільник Центру громадського здоров'я говорить про "нестабільну епідемічну ситуацію дифтерії" через низький рівень вакцинації.

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"У нас є ризик розвитку дифтерії, оскільки рівень охоплення вакцинацією, як серед дітей, так і серед дорослих є недостатнім", - пояснив Курпіта.

Як повідомлялося раніше, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні щеплено 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від загальної кількості тих, кому призначена планова вакцинація.

Від початку року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - у жовтні, - гендиректор ЦГЗ Курпіта 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156565
 
 
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Есть здесь мамочки которые орали в три глотки что вакцинация это плохо? Ээээй! Вас теперь с фонариком днем не сыщишь! Где вы все делись??
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Так тож плохо было при Порошенко, а сейчас все замечательно. И даже прикольно немного... С начала года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре, - гендиректор ЦОЗ Курпита - Цензор.НЕТ 394
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Первые возможные причины смерти дифтерийного больного - от инфекционно-токсического шока, удушья или острой почечной недостаточности. Это в первые дни, а иногда и часы болезни. Если вытягиваем - могут умереть от раннего миокардита (с напряжением вглядываешься в поисках первых грозных его предвестников - едва заметных новых волн на линии ЭКГ). Это - конец первой-вторая неделя. Если и тут пронесло - от позднего миокардита, раннего паралича и опять от почечной недостаточности - это уже через месяц от начала болезни. И самое обидное - смерть через месяца два-три - от позднего паралича диафрагмы и остановки дыхания, когда ты их каждый день недвижимых через зонд кормил (ни глотать, ни двигаться такие больные не могут), и стали они тебе совсем родные… А ещё были смерти через год (так называемая следовая летальность) от тяжелейших повреждений сердца, таки догнавших. И добивших. Вот такие этапы, круги смерти от дифтерии.
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раз 300 еще бывший кабмин в лице МОЗ громко всех предупреждал, что после кори ОБЯЗАТЕЛЬНО будет дифтерия!!!!!!!!! заботливые какие!
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Так это потому , что одна вакцина MMR - комбинированная вакцина
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Почитайте, родители, чему вы подвергаете своих детей, отказываясь от вакцинации. Со стороны рашки постоянно идут вбросы, чтобы показать, какая наша страна несостоявшаяся:
1) Истерия по поводу вреда прививок.

2) Конфронтация патрульной полиции и граждан Украины: всё это быкование водятлов со сьемкой происходящего.

3) Нивелирование института школы: страшные сказки, какие плохие учителя и как они обижают детей
4) Серия передач (особенно Интер), где находят неполноценных украинцев, говорящих на суржике и таким образом создают образ несостоявшейся нации.

5) Передачи на рашке, где платят нашим продажным экспердам за то, что они побывают в роли мальчиков для битья.

http://debaty.sumy.ua/news/medicine/sumskoj-vrach-yz-za-vas-tupogolovyh-znatokov-y-rodytelej?fbclid=IwAR3viXyDMaL4KgvqlNdFzQvARxBdgylwes34FjQP8JXC0gE93qg2uJk5b4o
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долго и уверенно разносят дифтерию в обществе - исключительно привитые
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