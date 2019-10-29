 Від початку року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - у жовтні, - гендиректор ЦГЗ Курпіта

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта в коментарі hromadske.
Захворювання зафіксовані в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях. Найбільше лабораторно підтверджених випадків дифтерії на Закарпатті.
"Ми зараз маємо 15 випадків на Закарпатті, які між собою пов’язані. І вони відповідно до класифікатора класифікуються як спалах у Закарпатській області", - розповів Курпіта.
В інших регіонах України рівень захворюваності на дифтерію характерний для осіннього періоду. Утім, загалом очільник Центру громадського здоров'я говорить про "нестабільну епідемічну ситуацію дифтерії" через низький рівень вакцинації.
"У нас є ризик розвитку дифтерії, оскільки рівень охоплення вакцинацією, як серед дітей, так і серед дорослих є недостатнім", - пояснив Курпіта.
Як повідомлялося раніше, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні щеплено 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від загальної кількості тих, кому призначена планова вакцинація.
1) Истерия по поводу вреда прививок.
2) Конфронтация патрульной полиции и граждан Украины: всё это быкование водятлов со сьемкой происходящего.
3) Нивелирование института школы: страшные сказки, какие плохие учителя и как они обижают детей
4) Серия передач (особенно Интер), где находят неполноценных украинцев, говорящих на суржике и таким образом создают образ несостоявшейся нации.
5) Передачи на рашке, где платят нашим продажным экспердам за то, что они побывают в роли мальчиков для битья.
http://debaty.sumy.ua/news/medicine/sumskoj-vrach-yz-za-vas-tupogolovyh-znatokov-y-rodytelej?fbclid=IwAR3viXyDMaL4KgvqlNdFzQvARxBdgylwes34FjQP8JXC0gE93qg2uJk5b4o