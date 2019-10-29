 Від початку року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - у жовтні, - гендиректор ЦГЗ Курпіта

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта в коментарі hromadske.

Захворювання зафіксовані в Луганській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Київській областях. Найбільше лабораторно підтверджених випадків дифтерії на Закарпатті.

"Ми зараз маємо 15 випадків на Закарпатті, які між собою пов’язані. І вони відповідно до класифікатора класифікуються як спалах у Закарпатській області", - розповів Курпіта.

В інших регіонах України рівень захворюваності на дифтерію характерний для осіннього періоду. Утім, загалом очільник Центру громадського здоров'я говорить про "нестабільну епідемічну ситуацію дифтерії" через низький рівень вакцинації.

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"У нас є ризик розвитку дифтерії, оскільки рівень охоплення вакцинацією, як серед дітей, так і серед дорослих є недостатнім", - пояснив Курпіта.

Як повідомлялося раніше, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні щеплено 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від загальної кількості тих, кому призначена планова вакцинація.





