 "Це питання національної безпеки", - "Голос" просить Зеленського скликати засідання РНБО через спалах дифтерії

"Ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні набуває загрозливих обертів. З початку року зареєстровано 20 випадків дифтерії, з яких 18 — лише за жовтень. 18 випадків за місяць — це дуже багато, адже за весь 2018 рік було зафіксовано 10 випадків. Також не вщухає спалах кору, що забрав життя 41 людини, з яких 24 — діти. Крім того, в державі немає колективного імунітету від жодного вакцинокерованого захворювання", - заявили в "Голосі", передає Цензор.НЕТ.
"Питання імунізації — це питання національної безпеки. В Україні люди не повинні хворіти і помирати від тих захворювань, яких можна уникнути завдяки щепленням. Натомість від дифтерії сьогодні досі не вакциновані 40% дітей і майже 50% дорослих торік не зробили необхідну ревакцинацію. Країна потребує масштабної інформаційної кампанії, щоб переконати майже половину населення, яке зараз невакциноване, зробити щеплення і захистити своє життя та життя наших дітей", — заявила народна депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина.
"Для того, щоб Україна взяла під контроль вакцинокеровані захворювання, необхідно досягти рівня показників розвинених країн світу і забезпечити колективний імунітет від смертельно небезпечних хвороб: щепленими мають бути 95% громадян. Питання підвищення рівня імунізації належить до компетенції не лише Міністерства охорони здоров’я, але має вирішуватися із залученням Міністерства освіти і науки, Міністерства гуманітарної політики, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції та інших органів державної влади.
Саме тому депутати "Голосу" закликають президента України невідкладно скликати засідання РНБО, адже Рада національної безпеки та оборони України має всі необхідні повноваження для координації дій різних міністерств та державних органів. В найкоротші терміни необхідно розробити план невідкладних дій щодо підвищення рівня імунізації населення та недопущення епідемії дифтерії в Україні.
Нинішні низькі показники імунізації серед населення мають дві головні причини: перебої з постачанням вакцин у попередні роки та потужні інформаційні кампанії проти вакцинації. Лише в соцмережі Twitter 93% повідомлень про вакцинацію створюють і поширюють російські боти.
Не можна допустити повторення ситуації 90-х років, коли через епідемію дифтерії померли майже 700 українців. 20 тисяч тоді захворіли на цю важку недугу.", - заявили в "Голосі".
А не та юристка, яка зараз відповідає за охорону здоров'я.
І, що не кажіть, законі природнього відбору працюють.
Така кількість 73,22 %-х для соціуму, це дуже забагато...
бо інтернет ботва тільки з Супрун воювала, обзивались тут, глумились.
а тепер Супрун винна, бо лохі не її послухали, а дурних критиканів.
Ау!
Гдє ви?
Укажитє гдє іскать зарослі целєбного подорожніка !
Та й на їхнє стадо.
високий відсоток вакцинованих від дифтерійного токсину здатен сповільнювати розповсюдження дифтерії. І термін "колективний імунітет" до неї теж застосовують. Наприклад:
Evaluation of the establishment of herd immunity in the population by means of serological surveys and vaccination coverage.
"The herd immunity assessment in Catalonia, Spain, showed that the additional vaccination coverage required to establish herd immunity was 3-6% for measles, mump and varicella and 11% poliovirus type III in school children, 17-59% for diphtheria in youth and adults and 25-46% for persussis in school children, youth and adults."
Теперь Вам вопрос, от которого Вы постоянно увиливаете:
Какое количество людей будет умирать от кори в Украине каждый год при полном отказе от прививок? Для простоты, считайте население 40 млн, стабильное по численности и средняя продолжительность жизни 70 лет.
Повторю цитату с выделением нужного слова
"The herd immunity assessment in Catalonia, Spain, showed that the additional vaccination coverage required to establish herd immunity was 3-6% for measles, mump and varicella and 11% poliovirus type III in school children,
!!!!!!17-59% for diphtheria!!!!!!
in youth and adults and 25-46% for persussis in school children, youth and adults."
Так заметно?
«Уляна Супрун - Вакцинація українців є питанням... | Facebook
https://fr-fr.facebook.com › ulanasuprun › posts
Вакцинація українців є питанням національної безпеки. »
https://kompromat1.live/articles/55795-deeva_zasvetilasj_v_sheme_minzdrava
Там правда була написана.
Для когось неприємна - факт.
Але правда.
Це як на шоу русскіх пропагандонв, коли вони або закрикують оппонента, або вимикають мікрофон, або монтують відео видаляючи правду.
Ну, Остап поправді повинен пишатися, бо теж працював під гаслом: «тільки не Порошенко !»
«Уляна Супрун ✔ @usuprun
Блискавка! Сьогодні [30 вересня] лечу в США, але вже незабаром I'll be back
p.s. Чекаю на нові фейки про причини виїзду. »
Evaluation of the establishment of herd immunity in the population by means of serological surveys and vaccination coverage.
"The herd immunity assessment in Catalonia, Spain, showed that the additional vaccination coverage required to establish herd immunity was 3-6% for measles, mump and varicella and 11% poliovirus type III in school children, 17-59% for diphtheria in youth and adults and 25-46% for persussis in school children, youth and adults."
Немного истории. В эпидемии 90-х годов в странах СНГ, 83% всех случаев дифтерии были зарегистрированы в России. Экономический кризис после падения СССР ухудшил жилищные условия и усилил эпидемию. Большинство заболевших были взрослые.
Болели в основном бездомные, пациенты психиатрических больниц, живущие в тесноте и в плохих санитарных условиях. Среди людей, работающих в обычных условиях, случаев заболевания было очень мало. Дети болели редко, но являлись переносчиками болезни. Поскольку практически всё население СССР было привито, трудно обвинить в эпидемии отсутствие вакцинации, налицо санитарно-гигиеническая основа.
И опять пример из письма Российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.06.05 N 0100/4853-05-32 «Об итогах проведения массовой иммунизации населения Российской Федерации против дифтерии в 2004 году»: …Как и в предыдущие годы среди заболевших преобладают привитые. Процент привитых заболевших взрослых составил 68,4%, детей - 83,2%…
Але щоб піднімати питання в РНБО ...
Були часи,коли там збиралися,щоб протидіяти агресії рф.