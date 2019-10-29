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 Політика України
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Все про:Зеленський (3380) РНБО (586) Стефанишина_Ольга (12) дифтерія (26)

 "Це питання національної безпеки", - "Голос" просить Зеленського скликати засідання РНБО через спалах дифтерії

Партія "Голос" звернулася до президента України Володимира Зеленського з вимогою терміново скликати засідання Ради національної безпеки і оборони та розробити оперативний план дій щодо підвищення рівня імунізації населення і запобігання епідемії дифтерії в країні.

"Ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні набуває загрозливих обертів. З початку року зареєстровано 20 випадків дифтерії, з яких 18 — лише за жовтень. 18 випадків за місяць — це дуже багато, адже за весь 2018 рік було зафіксовано 10 випадків. Також не вщухає спалах кору, що забрав життя 41 людини, з яких 24 — діти. Крім того, в державі немає колективного імунітету від жодного вакцинокерованого захворювання", - заявили в "Голосі", передає Цензор.НЕТ.

"Питання імунізації — це питання національної безпеки. В Україні люди не повинні хворіти і помирати від тих захворювань, яких можна уникнути завдяки щепленням. Натомість від дифтерії сьогодні досі не вакциновані 40% дітей і майже 50% дорослих торік не зробили необхідну ревакцинацію. Країна потребує масштабної інформаційної кампанії, щоб переконати майже половину населення, яке зараз невакциноване, зробити щеплення і захистити своє життя та життя наших дітей", — заявила народна депутатка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина.

"Для того, щоб Україна взяла під контроль вакцинокеровані захворювання, необхідно досягти рівня показників розвинених країн світу і забезпечити колективний імунітет від смертельно небезпечних хвороб: щепленими мають бути 95% громадян. Питання підвищення рівня імунізації належить до компетенції не лише Міністерства охорони здоров’я, але має вирішуватися із залученням Міністерства освіти і науки, Міністерства гуманітарної політики, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції та інших органів державної влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Саме тому депутати "Голосу" закликають президента України невідкладно скликати засідання РНБО, адже Рада національної безпеки та оборони України має всі необхідні повноваження для координації дій різних міністерств та державних органів. В найкоротші терміни необхідно розробити план невідкладних дій щодо підвищення рівня імунізації населення та недопущення епідемії дифтерії в Україні.

Нинішні низькі показники імунізації серед населення мають дві головні причини: перебої з постачанням вакцин у попередні роки та потужні інформаційні кампанії проти вакцинації. Лише в соцмережі Twitter 93% повідомлень про вакцинацію створюють і поширюють російські боти.

Не можна допустити повторення ситуації 90-х років, коли через епідемію дифтерії померли майже 700 українців. 20 тисяч тоді захворіли на цю важку недугу.", - заявили в "Голосі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156564
 
   
 Топ коментарі
 
тем более, что слуги при дефиците вакцины вчера были привиты. Так что им эта проблема. Одной больше, одной меньше, главное прокатиться с ветерком и под грибком.
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вы вопросы и вправду бывшем направляете? они то при чем или дифтерия тоже их вина...
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Вони вже за інерцією продовжують оббріхувати Уляну.
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тем более, что слуги при дефиците вакцины вчера были привиты. Так что им эта проблема. Одной больше, одной меньше, главное прокатиться с ветерком и под грибком.
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супрун в уряде гроси помнят, а как нынешнего минздрава и в чьем он уряде, уже не каждый назовет(((...прикро
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коментар відмічено як спам  
 
Чому не чутно нічого про спалах дифтерії від потужної реформаторші пані Супрун? Завжди дає корисні поради - а тут мовчить?
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Супрун була доктором медицини.
А не та юристка, яка зараз відповідає за охорону здоров'я.
І, що не кажіть, законі природнього відбору працюють.
Така кількість 73,22 %-х для соціуму, це дуже забагато...
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вы вопросы и вправду бывшем направляете? они то при чем или дифтерия тоже их вина...
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да. а те що тупим сотні разів пояснювали про необхідність щеплювання, то вже і не рахується.
бо інтернет ботва тільки з Супрун воювала, обзивались тут, глумились.
а тепер Супрун винна, бо лохі не її послухали, а дурних критиканів.
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Вони вже за інерцією продовжують оббріхувати Уляну.
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При Порохе никаких дифтерий-дизентерий не было.
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А пані Супрун всіх попереджала , і просила робити щеплення від кору,дифтерії , правця, а також від поліомієліту.
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Від переродження мозку на вату, вакцини не існує...
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Ему некогда, он в Мариуполе неизвестн "Это вопрос национальной безопасности", - "Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за вспышки дифтерии - Цензор.НЕТ 5286 о каким инвесторам лапшу вешает
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зелі ніколи, він розведенням лохів зайнятий.
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разумков самый шустрый,подготовился)) вождю вакцину тоже привили,сегодня бредит в марике,осложнение))
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Антіпрівівочнікі!
Ау!
Гдє ви?
Укажитє гдє іскать зарослі целєбного подорожніка !
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Та й рояльна гралка на них.
Та й на їхнє стадо.

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Опять продолжаете ослоумничать? Очередной раз подтверждаете, что рожденный ползать, летать не может.
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А как же вы без болезни получите естественный иммунитет?
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А як антитіла проти дифтерійного токсину (які типа і є імунітет від дифтерії) повинні героїчно зупинити і винищити дифтерійну паличку, не розкажете? Ви по казочкам спеціаліст.
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Спец по "вигадкам" это Вы. А Анна задала вопрос по сути, от которой Вы постоянно увиливаете.
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Ну,держите
високий відсоток вакцинованих від дифтерійного токсину здатен сповільнювати розповсюдження дифтерії. І термін "колективний імунітет" до неї теж застосовують. Наприклад:

Evaluation of the establishment of herd immunity in the population by means of serological surveys and vaccination coverage.

"The herd immunity assessment in Catalonia, Spain, showed that the additional vaccination coverage required to establish herd immunity was 3-6% for measles, mump and varicella and 11% poliovirus type III in school children, 17-59% for diphtheria in youth and adults and 25-46% for persussis in school children, youth and adults."
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Как видите, я ответил по сути со ссылкой.
Теперь Вам вопрос, от которого Вы постоянно увиливаете:
Какое количество людей будет умирать от кори в Украине каждый год при полном отказе от прививок? Для простоты, считайте население 40 млн, стабильное по численности и средняя продолжительность жизни 70 лет.
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А где в Вашей ссылке о дифтерии сказано? И опять уговариваете Ваши антинаучные "статистические" домыслы обговаривать? Это смешно.
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У Вас как со зрением? Осложнение от получения естественного иммунитета?
Повторю цитату с выделением нужного слова

"The herd immunity assessment in Catalonia, Spain, showed that the additional vaccination coverage required to establish herd immunity was 3-6% for measles, mump and varicella and 11% poliovirus type III in school children,

!!!!!!17-59% for diphtheria!!!!!!


in youth and adults and 25-46% for persussis in school children, youth and adults."

Так заметно?
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Я Вам ниже уже это прокомментировал. Не заметили?
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А от ответа на мой вопрос Вы все продолжаете увиливать...
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Я Вам уже несколько лет поясняю, что антинаучные "статистические" домыслы не комментирую и гаданием на кофейной гуще, в отличие от Вас, не занимаюсь.
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И сказать спасибо Супрун за наплевательское отношение к прививкам.
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Супрун винувата, що у тебе гени Гуппі?

«Уляна Супрун - Вакцинація українців є питанням... | Facebook

https://fr-fr.facebook.com › ulanasuprun › posts



Вакцинація українців є питанням національної безпеки. »
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Что, дурачек, нечем крыть. Ты еще богатыреву обвини в отсутствии вакцины. При Супрун вакцину как раз закупали.
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Это не Славик, голосит, а давняя партнерша Курпиты по аферам на лекарствах Стефанишина (Деева), которая и ранее зарабатывала на пиар-сопровождении и лоббировании интересов фармкомпаний будучи в левой конторе "Пациенты Украитны". И сейчас, видимо, тоже отрабатывает заказ Курпиты на разгон искусственной паники для проталкивания залежавшихся и бесполезных вакцин.
https://kompromat1.live/articles/55795-deeva_zasvetilasj_v_sheme_minzdrava
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а при чем тут заседание СНБО к антипрививочникам???????? привитой ребенок если и заболеет перенесет в легкой форме, иммунитет нельзя повысить голосованием или волевым решением, он формируется индивидуально, либо прививкой либо перенесенным заболеванием, че там обсуждать то? воду заряжайте через телек при просмотре квартала или лиги смиху, а прививки делайте только добровольно и по желанию родителей, глядиш лет через 50 количество адекватов увеличится
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І навіщо було витирати мій коментар.
Там правда була написана.
Для когось неприємна - факт.
Але правда.
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Значить Ваш коментар, був правдою, яку було неможливо заперечити.
Це як на шоу русскіх пропагандонв, коли вони або закрикують оппонента, або вимикають мікрофон, або монтують відео видаляючи правду.
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нічого.. вчора Охрименко на шоу Соловьова аж реготав, коли Україну матюгали потрійним матом всілякі чорнопопі удмурди та злизував гівно з бороди
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А сьогодні на пропагандоншоу ********** «60 мінутах нєнавісті до України і порохоботов» «подполковнік СБУ» В. Мулик, порівняв Остапа Дроздова з скотиною.
Ну, Остап поправді повинен пишатися, бо теж працював під гаслом: «тільки не Порошенко !»
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Зачем иммунизация? Нужно просто перестать болеть.
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І викликать зі Штатів на те засідання рехворматорку Супрун? "Это вопрос национальной безопасности", - "Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за вспышки дифтерии - Цензор.НЕТ 5103

"Это вопрос национальной безопасности", - "Голос" просит Зеленского созвать заседание СНБО из-за вспышки дифтерии - Цензор.НЕТ 2560
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А звідки у Вас дані, що Пані Уляна в США?
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https://korrespondent.net/ukraine/4145062-suprun-uletela-v-ssha
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«Уляна Супрун @usuprun



Блискавка! Сьогодні [30 вересня] лечу в США, але вже незабаром I'll be back "Це питання національної безпеки", - "Голос" просить Зеленського скликати засідання РНБО через спалах дифтерії - Цензор.НЕТ 10000
p.s. Чекаю на нові фейки про причини виїзду. »


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спалахи діфтерії можливі тількі в країнах третього світу.. вітаю всіх з досягненням
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холєра, тут відбувається капітуляція України, а Вакарчук про дифтерію. "Це питання національної безпеки", - "Голос" просить Зеленського скликати засідання РНБО через спалах дифтерії - Цензор.НЕТ 8236
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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Голос тепер замість Зеленського пише гумористичні тексти? Дифтерія не вакцинокерована хвороба і нема колективного імунітету від неї.
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Ну, тут Ви трохи прибрехали. високий відсоток вакцинованих від дифтерійного токсину здатен сповільнювати розповсюдження дифтерії. І термін "колективний імунітет" до неї теж застосовують. Наприклад:

Evaluation of the establishment of herd immunity in the population by means of serological surveys and vaccination coverage.

"The herd immunity assessment in Catalonia, Spain, showed that the additional vaccination coverage required to establish herd immunity was 3-6% for measles, mump and varicella and 11% poliovirus type III in school children, 17-59% for diphtheria in youth and adults and 25-46% for persussis in school children, youth and adults."
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И как можно в этот бред верить, если понятие коллективного иммунитета притянуто к вакциновпариванию за уши. И это подтверждают даже даже наши иммунологи практики.
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Извините, что выделил данные и по коклюшу. Мышь и комп у меня разболтанные и тормознутые.
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Да там далее, есть и их сомнительные данные по "коллективному иммунитету" от дифтерии, которого не может быть по определению (исходя из предназначения вакцины только против токсоидов).
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Вполне возможно, что защищенный от токсина организм эффективнее борется с возбудителем дифтерии и заболевшие привитые менее заразны, чем заболевшие непривитые. В странах с высоким уровнем вакцинации от дифтерии вспышки этого заболевания небольшие и редкие.
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Дифтерия болезнь социальная - это признано во всем мире. Поэтому заболевания небольшие и редкие в развитых странах с высоким жизненым уровнем жизни, а не с высоким уровнем вакцинации. А Ваш домысел, в первом предложении, вообще антинаучен.

Немного истории. В эпидемии 90-х годов в странах СНГ, 83% всех случаев дифтерии были зарегистрированы в России. Экономический кризис после падения СССР ухудшил жилищные условия и усилил эпидемию. Большинство заболевших были взрослые.
Болели в основном бездомные, пациенты психиатрических больниц, живущие в тесноте и в плохих санитарных условиях. Среди людей, работающих в обычных условиях, случаев заболевания было очень мало. Дети болели редко, но являлись переносчиками болезни. Поскольку практически всё население СССР было привито, трудно обвинить в эпидемии отсутствие вакцинации, налицо санитарно-гигиеническая основа.
И опять пример из письма Российской Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.06.05 N 0100/4853-05-32 «Об итогах проведения массовой иммунизации населения Российской Федерации против дифтерии в 2004 году»: …Как и в предыдущие годы среди заболевших преобладают привитые. Процент привитых заболевших взрослых составил 68,4%, детей - 83,2%…
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Не нужно никого агитировать. Привитые выживут, и долбни вымрут. Естественный отбор называется.
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Пока от дифтерии, в основном, только привитые погибают.
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Аякже. Пам'ятаю епідемію свинячого грипу 2009 р.Там Юлька не розмінювалась-зходу мільярдик ₴ освоїли.(і на гівняному "Таміфлю" хтось непогано піднявся....)
Але щоб піднімати питання в РНБО ...
Були часи,коли там збиралися,щоб протидіяти агресії рф.
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Ви знаєте, якщо рівень імунізації країни падатиме в бік Африки - нам цілком ймовірно відмінять швиденько всі безвізи, а поляки закриють країну для трудової іміграції. Мільйони сімей залишаться без засобів для проживання їх родин.
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