 Рада ухвалила закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За його прийняття в цілому проголосували 323 нардепи, жодного голосу проти не було.
Згідно із законопроєктом, порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).
Ты в Европе попробуй ребенка без кресла перевезти - штраф без разговоров. Там тоже "против народа"?
Теперь нашего презика будут в кресле возить???? А если он уписается????