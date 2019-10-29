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Все про:ВР (5950) діти (1700) закон (784) штраф (309)

 Рада ухвалила закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт №1150 про введення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За його прийняття в цілому проголосували 323 нардепи, жодного голосу проти не було.

Згідно із законопроєктом, порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156563
 
 
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В Дании не возраст , а рост . Если не ошибаюсь то 140 сантиметров
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у нас тоже, ребенку который не достиг 12 лет либо не имеет рост выше 145 см.
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У Сімейному кодексі України вказано, що «правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття», і відповідно «неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років», «малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років»[1].
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Ура! Теперь все автобусы и маршрутки оборудуют автокреслами...
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Что за бред вы несёте ? Какие автобусы и маршрутки?
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безопасность детей должна стоять на первом месте ... Это правильный закон с которым опоздали на 25 лет в Украине.
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потрібна людина або ввезла в україну величезну партію таких крісел, або налагоджує виробництво. плавали, знаем.але формально - безпека дітей, етасвятоє.
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Я даже знаю из какой труппы будет этот человек. Рада приняла закон о штрафах за перевозку детей без автокресла - Цензор.НЕТ 3735
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наберите в гугле детские автокресла купить в Украине недорого ... предложений валом ..... гоу за бу на OLX
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На первом месте - это накормить детей, качественными продуктами, потом одеть, дать образование, а потом - купит кресло для автомобиля. Хотя, дело ваше - можете возить своё дитя в кресле и голодным.
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Тут я не соглашусь, потому что безопасность детей тоже важная как и накормить
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Напевно якщо у тебе голодні діти то нічого купляти автомобіля або якщо є,але ти нездара, то продай і годуй дітей
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Заботливые за чужой клопит и счет. А теперь депутаты нихай скажут сколько детей пострадало в ДТП за неделю.за месяц, за год. Умыли руки. Циничные барыги. Сказать А пропиарится, а дальше что с проблемой ДТП.тысяч 8 погибших за год.Постановщики хреновы.
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Насущнейшая проблема в стране, впервую очередь этим нужно заняться!
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Ну конечно. Как против народа так законы и штрафы принимаются в одно мгновение и без обсуждений. А как против олигархов так сразу вой и затягивание на годы. ******* такая же гнида позорная как и остальные президенты Украины.
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а где тут "против народа"?
Ты в Европе попробуй ребенка без кресла перевезти - штраф без разговоров. Там тоже "против народа"?
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А причем тут Европа? Украина разве ето Европа? В Европе детское кресло стоит копейки а в Украине пол зарплаты а то и вся зарплата. А сколько в Европе штраф за пьянство за рулем и убийство?
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Копейки это сколько ? А знаток Европе !
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любители халявы уверены что в Европе все стоит копейки. А я почему-то в обычном кафе в Орхусе покупал 0,33 пива за 7 Евро, наверное я лох не умею жить.
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Зачем покупать в кафе пиво ? В факте за евро чешское 1795 и пол литра
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Наверное потому что голосовал за не лоха и потому и сам лох !
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Наверное ты лох. Потому что мне из Германии привозили пиво по 1Евро за бутылку а в Украине по 40 гривень /0.5 литра конскую мочу в бутылках продают
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В Орхусе учащийся старшей школы на почасовой работе не каждый день может заработать $800-$1000 в месяц. А пиво можно и за 15 евро найти
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Нашел деньги на машину, найдешь и на кресло - копейки по сравнению с машиной. Нет денег на кресло - вози ребенка на такси, твоя проблема.
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Так можно и тарифы и квартплату поднять в 100 раз. Нашли деньги на квартиру найдешь и на комуналку
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Та що ти цим дибілам доказуєш, воно в місяць на гулянки більше пустить ніж на безпеку власної дитини.
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Что бы не делали у сторонников Порошенко все зрада. Много времени они потратили на этот правильный во всех смыслах закон?
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Зебил , почему ты дэбил ? Где ты видешь порошенко и зраду ? Ты не лох ?
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Ну оскарблять такое себе, я дописал к кому я обращался не знаю почему сайт так сработал.
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Так зачем ты оскорбляешь сторонников порошенко?
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Как я оскорбил? Ведь я даже не написал "порохобот" и вообще никогда не использую этот термин, тем более не оскарбляю никого. По крайне мере первым.
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Ой какие заботливые,новая возможность для взяточников погреть руки,а когда уже посадите потроховских казнокрадов,с креслами родители и без сопливых разобрались бы.
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в Европе тоже взяточники греют руки? Там без кресла тебя так взгреют что пешком ходить будешь.
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Мнение путинского ушлепка меня не интересует,пнх.
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А я думал где они? Где они? А вот она настоящая реформа... кресла епт...
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соя? Да нет, тут любители халявы воют, они как раз за Зе голосовали.
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во бляха- муха, кто-то на креслах обмилиардится
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Вот это да...……!

Теперь нашего презика будут в кресле возить???? А если он уписается????
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