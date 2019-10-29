 Рада ухвалила закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За його прийняття в цілому проголосували 323 нардепи, жодного голосу проти не було.

Згідно із законопроєктом, порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

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