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 Політика України
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Все про:законопроект (827) металургія (145)

 Ухвалення законопроєкту №1210 може призвести до соціального вибуху, - Біленький

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту №1210, що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди в 4-5 разів, може призвести до різкого зростання соціальної напруженості в регіонах присутності підприємств гірничовидобувної галузі.

Таку думку висловив голова Федерації металургів України Сергій Біленький у коментарі МінПрому.

"Ми якраз перебуваємо на європейській сталевий конференції і тут усі провідні аналітики прогнозують зниження цін для залізорудної галузі. Якщо на цьому тлі буде ще й непродумана держполітика – як, наприклад, ухвалення законопроєкту №1210, то все більше підприємств будуть на межі зупинки", - сказав він.

Це матиме серйозні соціальні наслідки, особливо для міст Кривий Ріг та Горишны Плавні, підкреслив глава ФМУ.

"Ми вже бачимо стурбованість профспілок, працівників цим питанням – тому що тисячі людей можуть залишитися без роботи. А якщо додати мультиплікатор від ефекту в суміжних галузях, то цю цифру потрібно множити на 3-4", - зазначив він.

Підвищення ренти згідно із законопроєктом №1210 зробить нерентабельним залізорудний експорт, пояснив голова Федерації металургів України. "Гірникам доведеться зосередитися на внутрішньому ринку, а він не поглинає ті обсяги виробництва, які є. Тому скорочення трудових колективів неминучі й це призведе до зростання соціальної напруженості", - резюмував С. Біленький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156561
 
 
 Топ коментарі
 
карошій закон, нада срочно прінімать! кривой рог должен сасать зелену канхветку в числі перших
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Да какой там взрыв. За один день сдали 5 городов врагу, несмотря на обстрелы и никто не спешит взрываться.
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хоть моя квартирка и находится в Кривбассе и ее рыночная цена резко упадет, но я очень хочу, чтобы эти долбодятлы прочувствовали на себе по полной программе результаты своего выбора.
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Да какой там взрыв. За один день сдали 5 городов врагу, несмотря на обстрелы и никто не спешит взрываться.
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А из-за чего должен быть социальный взрыв если олигархов наконец-то заставят платить за выкачку наших ресурсов??
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карошій закон, нада срочно прінімать! кривой рог должен сасать зелену канхветку в числі перших
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хоть моя квартирка и находится в Кривбассе и ее рыночная цена резко упадет, но я очень хочу, чтобы эти долбодятлы прочувствовали на себе по полной программе результаты своего выбора.
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социальному взрыву? не говорите такие слова! президент сказал, что экономика растет. это просто такой быстрый рост. взрывной.
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І чому ще й досі нема в Україні виробництв з лиття якісних сплавів, хоча б для військової техніки.
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господа дорогие, вы гребли лопатами и ковшами экскаваторов бесконечные вливания из госбюджета в вашу отрасль на протяжении всех лет Независимости Украины ... ради вас регулярно обваливали гривну ... вы стали миллионерами и миллиардерами за эти годы .... Может пора наконец-то вкладывать в новые технологии? .... Это как вселенский вопль о банкротстве Украины из-за блокады торговли на крови с оккупантами на Донбассе ... Все ж помнят точно такие же страшилки? ....
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тільки тобі від таких "законів" і всім українцям нічого доброго не буде...вже прийняли закон під бєню про 57 коп за кВт/год саме для бєніних підприємст(ферросплавні заводи)... так що не жени пургу...тошно читати ці побрехеньки...бо все для крадія-олігарха(!!!) бєні....не для людей!!!
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а їм по фігу...вони на бєню працюють! і на рф...
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Згадав таки Цензор цей законопроект.. Ну тепер - ще новину про постраждалу лєру треба тут розмістити , ну й наостанок - найдовершеніші фотожаби Цензора.
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Твої дятли дозволили вилов риби у теріторіальних водах України російським тралам. Ти зробив це.
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"Треба рухатись швидко, не звертаючи уваги на дрібні помилки" (с)
так сказав, так сказать, нє лох
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На те і розрахунок. Наступний крок: путен ввєди вайска, зєбобочку нацики забіжают!
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чудовий закон.. чому бюджетники мають сплачувати податки по повній програмі, а ці прєпрєнєматєлі платити працівникам одне, а в бухгалтерії писати інше.. продавти х/з шо за х/з скікі.. давно було на часі
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Рад за зебилов днепропетровщины, особенно Кр.Рога Ухвалення законопроєкту №1210 може призвести до соціального вибуху, - Біленький - Цензор.НЕТ 9731
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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Принятие законопроекта №1210 может привести только к взрыву пердаков у мафиози и резкого снижения сверхприбылей у последних.
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Не согласен. Сверхприбыли мафиози не отдадут. Повторяю: НЕ ОТДАДУТ. А сокращения рабочих мест и снижение з/п - гарантирую.
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Ну ты же не мафиози и не Господь Бог и "гарантировать" ты ничего не можешь))))
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Значит взрыв назрел, критическая масса собрана.
Осталось найти один запал!
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як уже осто.....ли всі ці голови, всяких холуйських комітетів підкомітетів і прочая холуйська срань якої наплодили олігархи для прикриття свого злочинного бізнесу. питання дуже затягнулося, що свідчить, що Зеленський не вільний в прийнятті рішень і ситуації в країні не контролює. а контролює ситуацію все той же злочинний напівкримінальний бізнес, тобто нічого в цій країні, по суті, не міняється. та чи й зміниться коли? вже можна стверджувати, Зеленський на Вашингтона не тяне, навіть на Черчилля.
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Неужели ахметовские до сих пор не поняли что у них уже нет лобби в парламенте?
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