 Ухвалення законопроєкту №1210 може призвести до соціального вибуху, - Біленький

Таку думку висловив голова Федерації металургів України Сергій Біленький у коментарі МінПрому.

"Ми якраз перебуваємо на європейській сталевий конференції і тут усі провідні аналітики прогнозують зниження цін для залізорудної галузі. Якщо на цьому тлі буде ще й непродумана держполітика – як, наприклад, ухвалення законопроєкту №1210, то все більше підприємств будуть на межі зупинки", - сказав він.

Це матиме серйозні соціальні наслідки, особливо для міст Кривий Ріг та Горишны Плавні, підкреслив глава ФМУ.

"Ми вже бачимо стурбованість профспілок, працівників цим питанням – тому що тисячі людей можуть залишитися без роботи. А якщо додати мультиплікатор від ефекту в суміжних галузях, то цю цифру потрібно множити на 3-4", - зазначив він.

Підвищення ренти згідно із законопроєктом №1210 зробить нерентабельним залізорудний експорт, пояснив голова Федерації металургів України. "Гірникам доведеться зосередитися на внутрішньому ринку, а він не поглинає ті обсяги виробництва, які є. Тому скорочення трудових колективів неминучі й це призведе до зростання соціальної напруженості", - резюмував С. Біленький.