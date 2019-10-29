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Все про:Держприкордонслужба (2299) Крим (7627) туризм (359)

 У Держприкордонслужбі розповіли, як окупанти накрутили мільйон "українських туристів" у Криму

Днями представники окупаційної влади в Криму заявили, що серед "іноземних туристів", які відвідали півострів цього року, переважено українці. Для створення такої картинки так звані чиновники Криму рахують усіх без винятку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Заява про те, що 1,035 мільйона "туристів" з материкової частини України відвідали окупований Крим – є повною нісенітницею. Дані повністю співпадають з загальною статистикою перетину всіма громадянами адмінмежі з тимчасово окупованою територією саме в напрямку півострову, що фіксує Держприкордонслужба. Причому відпочиваючими, окупанти в цьому випадку вважають тих, хто просто повертається додому, їде провідати родичів тощо", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві наголошують, що цифрами окупанти маніпулюють не вперше.

"Виходячи з їхніх заяв, кількість "туристів" у Криму постійно різниться. Зокрема, у липні 2019-го окупаційна влада повідомляла про 200 тисяч відпочивальників з України з початку року і тим самим вони показали зменшення "туристів" з України, адже в липні 2018-го ця цифра з їх слів становила 800 тисяч осіб. Намагаючись показати різкий приріст українських відпочивальників у 2019 році в серпні цього року окупанти зазначили про 800 тисяч осіб, однак ці дані, як і їх дані про 1,035 мільйона "туристів" з материкової частини України, становили загальну кількість перетину адмінмежі в напрямку ТОТ АР Крим", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156559
 
 
 Топ коментарі
 
А я верю что миллион украинских туристов побывал в окупированном крыму. Как минимум трое моих знакомых ездили отдыхать в окупированный крым, по их словам поддержать проукраинское население и наделать *патриотических хвотографий* и каждый оставил там минимум пот 1тыс.у.е.
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А я вот думаю что это погранслужба выдаёт туристов за жителей Крыма. На самом деле поток украинских туристов в Крым с каждым годом таки растёт.
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А! Вон оно шо Міхаличь ! УкрАінци чєрєз кєрчєнскій мост в Крим пробіраются !
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закройте законодательно посещение оккупированного Крыма для всех граждан Украины без крымской прописки ... и всьо сразу станет на свои места. Правда делать это надо было еще в 2015-м ... Оккупация должна быть максимально дорогой для России !
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а что подорожает в Крыму для России, если туда перестанут ездить Украинцы? Они манипулируют статистические данные... Манипулирование осложнится, вот и все.

С моей точки зрения закрыть нужно было посещение России, как страны агрессора. А так получается клоунада: самолеты не летают, а поезда ходят... где логика?!?!?!
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каждый турист едет тратить деньги ... это прямое вливание в экономику
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Вот и я о том, только почему в Крым должно быть нельзя, а в Питер можно? Нужен запрет на поездки в Россию. И запрет торговли с Россией. А так , как это все сейчас устроено, это клоунада. Поезда ездят, самолеты нет, война идет, торговля тоже... Дибилизм получается. Поэтому и топчатся все на одном месте 5 лет.
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я поддерживаю визовый режим с россией .. и вообще закрытие транспортного сообщения ... кому надо, пусть едут кудато- в другое государство за получением визы в россию и чешут пешком с баулами через границу .... но вопрос ужесточения пересечения границы с оккупированными территориями решить намного легче, тем более что туда украинцы едут не на заработки, а фактически спонсировать оккупантов
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А я вот думаю что это погранслужба выдаёт туристов за жителей Крыма. На самом деле поток украинских туристов в Крым с каждым годом таки растёт.
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Та пусть они хоть про миллиард отдыхающих рассказывают. Как-то наsрать!
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Та ладно оправдывать... ездили, их посчитали, свели данные... на основании совокупности выведена статистика... мало беспринципных и тупых шоли... как зеленые лягушата в пасть к удаву... да шо говорить, когда 73% голосов из пришедших на участки отдали дураку... тоже мне новость...
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А я верю что миллион украинских туристов побывал в окупированном крыму. Как минимум трое моих знакомых ездили отдыхать в окупированный крым, по их словам поддержать проукраинское население и наделать *патриотических хвотографий* и каждый оставил там минимум пот 1тыс.у.е.
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В июле погода была неважная. Да и кому какая разница, сколько в Крыму было отдыхающих - то ли миллион, то ли 800 тысяч. Отдохнули и хорошо. Понравилось - приедут на следующий год.
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Туризм, это не только на пляже "пузо греть". Разные виды бывают, экономический, экстремальный, родственный и тд.
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