 Щодо Держбюджету-2020 з урядом триває дуже непроста дискусія, - Філатов

"Ми разом із мерами інших міст намагаємося відстояти питання, пов‘язані з місцевим самоврядуванням. Щоб не згортали децентралізацію. Дискусія на 2020 рік триває дуже непроста", - заявив міський голова Борис Філатов під час виїзної пресконференції у Дніпрі 29 жовтня, повідомили в пресслужбі мера.

Крім бюджетних питань, під час зустрічей з урядовцями йшлося також про перспективи завершення реформи децентралізації. Це передбачатиме, зокрема, повернення містам екологічного контролю. Так, коментуючи інцидент на маслозаводі у Дніпрі, Борис Філатов зауважив, що підприємство було проблемним для міста, адже на нього неодноразово скаржилися дніпряни.

"Доки територіальним громадам не передадуть екологічний контроль, завжди будуть проблеми. Доки не буде важелів впливу, містам буде важко щось робити", - додав мер.