EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  487  1
Все про:Дніпропетровськ (1191) Філатов (223)

 Щодо Держбюджету-2020 з урядом триває дуже непроста дискусія, - Філатов

Днями у Києві мер Дніпра Борис Філатов мав низку зустрічей з представниками уряду стосовно підготовки Державного бюджету на 2020 рік.

"Ми разом із мерами інших міст намагаємося відстояти питання, пов‘язані з місцевим самоврядуванням. Щоб не згортали децентралізацію. Дискусія на 2020 рік триває дуже непроста", - заявив міський голова Борис Філатов під час виїзної пресконференції у Дніпрі 29 жовтня, повідомили в пресслужбі мера.

Крім бюджетних питань, під час зустрічей з урядовцями йшлося також про перспективи завершення реформи децентралізації. Це передбачатиме, зокрема, повернення містам екологічного контролю. Так, коментуючи інцидент на маслозаводі у Дніпрі, Борис Філатов зауважив, що підприємство було проблемним для міста, адже на нього неодноразово скаржилися дніпряни.

"Доки територіальним громадам не передадуть екологічний контроль, завжди будуть проблеми. Доки не буде важелів впливу, містам буде важко щось робити", - додав мер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156558
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
все, что вам нужно знать о новом правительстве:

1. с правительством идет очень непростая дискуссия

2. чтобы не сворачивали децентрализацию
реформы, говорите? эх-хе-хе...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору