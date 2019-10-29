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 Суспільство
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Все про:Сайдік (145) операція Об'єднаних сил (1692) Золоте (82)

 Сторони щойно відновили розведення сил і засобів у Золотому, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення сил і засобів у Золотому.

"Сторони тільки що відновили розведення сил і засобів у Золотому. Ними пущені білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їхню готовність до цього", - заявив Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Спецпредставник ОБСЄ також поінформував, що сторони конфлікту сьогодні на засіданні ТКГ продовжать переговори про відновлення розведення сил і засобів у Петровському.

У вівторок у Мінську відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України. У білоруській столиці вже проводять переговори робочі підгрупи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156557
 
 
 Топ коментарі
 
Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ но мы крепкие орешки, нам ничего не помешает отвести ВСУ из наших городов Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 4489
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Хтось вже писав, сьогодні, що не новина-то дно.
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Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ но мы крепкие орешки, нам ничего не помешает отвести ВСУ из наших городов
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что твориться эти обрезанные а Сайдик имеено прихожданин Синагоги.. оборзели им ыждам все в падло если мир летит в Бездну..Сайдик будь ты проклят дебил Путинский...
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Белую мы пустили?)) как это симлолично было бы))
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Причем, все стороны, разводят силы в одном направлении...
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Хтось вже писав, сьогодні, що не новина-то дно.
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Как по мне так ета группа никак не трехсторонняя. По мойму Украина противостоит и против ОБСЕ и против Рашки.
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А где Зештанмаер с белым флагом на передовой, встречающий асвабадителей? Войска отвели теперь ждем инвесторов с автоматами и на танках.
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просто ужас,нет слов Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом, - спецпредставитель ОБСЕ Сайдик - Цензор.НЕТ 1100 что происходит? почему все сидят ровно и молчат?
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так что понял Зе с беседы с добровольцем? Он его услышал или только подставных учительниц на заготовленном видео.
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То есть боевики поставил шантаж и мы его спокойно выполняем, а не уничтожаем боевиков и идём в наступ отвоевывать донбасс
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Так почему сидишь здесь,а не идешь в атаку? Провокатор.
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Разводите войска, а "Братушки" заберут серую зону и потребуют нового разведения войск ,потом будет еще разведение и так пока всю Украину не поглотят... **йло не остановится....
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