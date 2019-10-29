 Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ, - пресцентр ООС

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в районі населеного пункту Архангельське Донецької області диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ трьома чергами зі стрілецької зброї обстріляла безпілотний літальний апарат спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ. У зв’язку із загрозою втрати БПЛА через дві хвилини його було посаджено. Дрон ушкоджень не зазнав. Варто зазначити, що російські окупаційні війська регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах Місії та протидіють роботі таких апаратів засобами радіоелектронної боротьби. Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших порушень. При цьому, противник намагається звинуватити у власних діях українську сторону", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4, - пресцентр ООС