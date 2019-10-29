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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Донбас (13443) Арахамія (96) нормандська четвірка (643) операція Об'єднаних сил (1692) Золоте (82)

 Це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі, - Арахамія про відведення військ

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після відведення військ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія зазначив, що розведення відбудеться на тисячу метрів з двох сторін.

Він також прокоментував побоювання, що під час розведення, щось може піти не так і українську техніку захопить інша сторона: "По-перше, розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж позиції, і протягом 45 хвилин техніка. Це більш-менш контрольований ризик - так можна це описати. Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі, якщо будуть спроби припинити розведення або якось чинити опір, то це буде зафіксовано, і все це буде в протоколах, які будуть у нормандському форматі. Сьогодні це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. Я думаю, якщо розведення почалося, і дай Бог закінчиться, то ми можемо очікувати нормандської зустрічі", - зазначив Арахамія.

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Нагадаємо, раніше в пресцентрі операції Об'єднаних сил повідомили, що сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156555
 
 
 Топ коментарі
 
Уже сегодняшней ночью все оставленные намт позиции будут заминированы орками...о о возврате на них за 15 минут можно забыть...
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Для 73% зєбілів це саме найголовніше . Їм потрібні слова , а суть то другорядне .
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Когда его уже посадят на пару с Ахметовым Это последний блокер, который мешает встрече в нормандском формате, - Арахамия об отводе войск - Цензор.НЕТ 4211
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Их нужно катапультировать на территорию фейковых республик.
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щадоны кагие для Зе купили сго вкусом ховна чтобы когда он БУДЕТ ОТСАСЫВАТЬ У ПУТИНА было знакомое вкусовое чувство в его астрале......
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он хоть понял, что сказал....и почему в будущем, если уже развод по зе начался.
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Тому, що дехто вже починає усвідомлювати, чим це закінчиться. А я пропоную перед зу тріччю у Нормандському форматі отим Зєлєнскім, Потураєвим, Арахамія з'їздити у Золоте-4, щоб доказати, що там безпечно. Про Пристайка з Богданом забув.
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Верховный говнокомандующий Володимир Зеленський привітав початок процесу отступления військ ЗСУ у Золотого Луганській області.

Быстро двигается в указанном ху№лом направлении!
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Договороспособний. Як і хотіло *****.
«Ви что вєрітє Путіну, что он протів Порошенка ????!!!!»
Де ці, що 30/24 верещали це тут?
Куди подівались?
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якщо сказати: ето послєдній блокєр... замість: це остання вимога великого Путєна - можна зійти за миротворця, а не капітулянта
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Для 73% зєбілів це саме найголовніше . Їм потрібні слова , а суть то другорядне .
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Добровольцы из последних сил удерживают КЛОУНОВ от усаживания на рюськую БУТЫЛКУ.

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Может, Если и Дай бог - это такие новые гарантии ? 😱
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ЗеСуки віддали Азовське море кацапам.
Україна підписала договір з Росією по риболовлі на Азовському моріhttps://newsua.one/news/ukraina-*********-dogovir-z-rosieyu-po-ribolovli-na-azovskomu-mori.htmlЭто последний блокер, который мешает встрече в нормандском формате, - Арахамия об отводе войск - Цензор.НЕТ 9696
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Що допоможе йому «посадіть Порошенка»...
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Питання... Де у мінських домовленостях хоч щось про розведення військ і про відведення ЗСУ?
Це звичайнісінька забаганка *****, от і все.
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А потом что? Вы у Путлера спросите когда он Крым вернёт?
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после разведения сил в петровском будет требование имплементации особого статуса донбасса или на встрече 4 ки фуйло поднимет этот вопрос,зелох уже отказался от донбасса и крыма (остались пустые декларации) один плюс может перестануть гибнуть солдаты.
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Вы наивны. Не будет 4ки, возможно будет 3ка Германия, Франция, Курятник. И на этой 3-ке будут делить Украину. Догадайтесь с трёх раз, кто откусит все?
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Украину никто делить не будет сейчас главное для путлера снЯть очень полезные санкции а дальше Беларусь по-списку.
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Я, кажется, написал "кто откусит все". Естественно делить не будут, будут снимать санкции. Беларусь отойдет бонусом
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В смысле один из трех будет делить, а два других снимать.
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Уже сегодняшней ночью все оставленные намт позиции будут заминированы орками...о о возврате на них за 15 минут можно забыть...
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Зачем им минировать позиции?
Они их просто займут.
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в голове у тебя блокер- потому приходится думать жопой
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последний блокер арахамии - это его шорты...арахамия снимай блокер
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Малансккий арахноид, давай писсдуй на передовую и комментируй оттуда,
а не изображай тут из себя грузина.
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не, последний блокер будет, когда давиду арахамия предложать отсосать *** у служащего армии РФ, и после этого - обязательно.
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МИД также утверждал, что с украинской стороны ранее "войска и тяжелое вооружение были отведены на десятки километров".
кто врет? о быстрой помощи
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Та подожди, сейчас письков тебе заявит что б отводили до Чопа, а то сопель не сможет ***** руку подать на камеру
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останній блок - це поцілунок путлерівської дупи
виконайте, дибіли...
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Це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі, - Арахамія про відведення військ - Цензор.НЕТ 7097Україна може вистояти тільки в громадах в своїх населених пунктах. Маріуполь потроху, але впевнено виставляє своїх авторитетівЦе останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі, - Арахамія про відведення військ - Цензор.НЕТ 367
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я подскажу зеленым долбодятлам результат нормандской встречи - НОЛЬ. вы, идиоты, после такого результата попытаетесь опять занять оставленные позиции или побежите в Вашингтон жаловаться, что вас обманули?
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Не попрутся, шеф торчка с квартала коломойша уже взял нефтерублики за капитуляцию Украины, так что у них все идет по плану...
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встречи не будет пока зеля не заверит куйла что все ему сдаст
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Каждый раненый, каждый погибший с этого дня будет на вашей совести СН и ЗЕ. Вы предали не только свою страну, вы предали основы демократии всего Мира. За добрые дела Господь вознаграждает до 4 колена, за злые-до 7-го. А Зеленский и Ко ответит за вас всех сразу!!! И навряд ли вы найдете в этом мире хоть маленькую пещеру, что бы спрятаться от проклятия украинцев, сражающихся за свою страну-Украину
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Каждый раненый, каждый погибший с этого дня будет на вашей совести СН и ЗЕ. Вы предали не только свою страну, вы предали основы демократии всего Мира. За добрые дела Господь вознаграждает до 4 колена, за злые-до 7-го. А Зеленский и Ко ответит за вас всех сразу!!! И навряд ли вы найдете в этом мире хоть маленькую пещеру, что бы спрятаться от проклятия украинцев, сражающихся за свою страну-Украину
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Не дай Бог!!!! Это зеленый блоХер!!!! Привезёт капитуляцию с Нормандского '"формата"!!!! Домой тогда лучше не возращаться и сразу ехать на Ростов!!!
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