 Це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі, - Арахамія про відведення військ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія зазначив, що розведення відбудеться на тисячу метрів з двох сторін.

Він також прокоментував побоювання, що під час розведення, щось може піти не так і українську техніку захопить інша сторона: "По-перше, розведення проходить таким чином, щоб за 15 хвилин піхота могла зайняти ті ж позиції, і протягом 45 хвилин техніка. Це більш-менш контрольований ризик - так можна це описати. Також за цим спостерігають міжнародні спостерігачі, якщо будуть спроби припинити розведення або якось чинити опір, то це буде зафіксовано, і все це буде в протоколах, які будуть у нормандському форматі. Сьогодні це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. Я думаю, якщо розведення почалося, і дай Бог закінчиться, то ми можемо очікувати нормандської зустрічі", - зазначив Арахамія.

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Нагадаємо, раніше в пресцентрі операції Об'єднаних сил повідомили, що сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.