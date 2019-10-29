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 Політика України
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Все про:дороги (791) Зеленський (3380) Маріуполь (598)

 Зеленський протестував відремонтовану за 68 днів трасу Запоріжжя - Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський проїхав на машині трасою Запоріжжя - Маріуполь Н-08, 130-кілометрову ділянку якої було капітально відремонтовано у рекордні для країни строки - 68 днів.

Відео про поїздку опублікувала пресслужба Офісу президента в Facebook.

Разом з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком президент прямував на Економічний форум у Маріуполі.

"Ми вас вітаємо від нашої команди, молодої і потужної. Наскільки мені відомо дорога була побудована в 60-х роках ще за радянських часів, а потім її ремонтували вже в 90-х. Вона була більш-менш нормально зроблена і майже через 30 років відремонтували цю дорогу. Ми вдячні кожному, і нашому уряду, і нашим робітникам, які встигли укластися в терміни. За три місяці побудовано близько 130 км, вся дорога 200 км. 70 км цієї дороги будували три роки. Ну якщо всі дороги ми будемо так будувати, то ми встигнемо за чотири з половиною роки побудувати найважливіші траси нашої країни і об'єднаємо не тільки всіх людей, але і інфраструктуру", - сказав Зеленський.

За словами Гончарука, до ремонту траси Запоріжжя-Маріуполь було залучено близько 600 одиниць техніки і понад 1 тис. осіб.

"Пам'ятаєте, коли ми говорили про форум у Маріуполі, ми не знали, як будемо добиратися сюди. Багато хто не вірив, що за три місяці це можливо. Ця дорога хороший приклад, як потрібно працювати. Готуємося, щоб в березні почати ремонт інших доріг", - заявив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося раніше, радник прем'єр-міністра Юрій Голик в липні 2019 року на нараді при президенті, присвяченій дорожньої галузі, анонсував ремонт траси, який не повинен зайняти більше трьох місяців.

"Дорожня галузь потребує серйозних реформ, але вже зараз ми показали, що дороги можна будувати не тільки якісно, але і швидко, тоді як довгі десятиліття ми мали практику неефективних ямкових ремонтів і ремонтів доріг ділянками. Дороги потрібно і можна робити від початку і до кінця, і команда президента це довела", - заявив Голик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156554
 
   
 Топ коментарі
 
А что сейчас судить? Весной по ней проедешь - понятнее будет.
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щось я не розумію про які 3 місяці йдеться ? тобто дорогу вже робили 3 роки, вони прийшли на завершення і гордяться цим ?... і яка заслуга "нелоха" яке взагалі він відношення до дороги має ?
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А что сейчас судить? Весной по ней проедешь - понятнее будет.
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а где бетонные отбойники, разделяющие встечные полосы.
На новой трассе начнут гонять под 150 км/ч, а аварии на такой скорости смертельные
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Молодцы,что построили.Интересно сколько продержится покрытие в жару под перевесом))
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Василий, до съезда с Днепра в Никополь, дорога супер, а вот потом, ..... Зеленський протестував відремонтовану за 68 днів трасу Запоріжжя - Маріуполь - Цензор.НЕТ 4639 там не то шо ямы, там лунный ландшафт.
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да! согласен! как куколка...
но потом!!!!
(чуть позвонок в трусы не высыпался...и кое-что не отвязалось!!!)
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Невероятно! В Германии с их жалкими автобанами кусают локти, нам бы так говорят, но куда уж без дружбы с Россией.
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Без жорсткого контролю за вагою фур - доріг в Україні не буде. Пан Голік , коли був тут в Дніпрі , дуже пишався побудовою вагових комплексів навколо Дніпра.. Так от - я жодного разу не бачив щоб там зважували фури, стоять ті комплекси пусті..
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Був я там тиждень назад на ній вже колії від фур хай протесиує запоріжя нікополь апостолове кривий піг
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А чего не на Камазе?

Хотя... Тот тоже с Калины начинал.
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Лох від'їхав в Маріуполь тестувати тачки на дорогах. Краще б на самокаті поїхав - довше б був зайнятий.
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моника все больше пукина напоминает.
тот тоже рекламировал дороги и желтые "калины"
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Порох перерезал ленточки не правильно.. а бубочка Зеленский перерезает ленточки правильно!.. от таке..
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Хтілось би щоби весною, в 20 проїхався. Але чи доживе, в смислі дорога?
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Довольная рожа предателя, опять нанюхался наркоты.
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так и ты нюхай наркоту, а не жри гавно с лопаты...
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Продовження відкриття дороги2 стрічка перерізана, тепер тестування ))))
А що в кварталі висміювати не стануть, і на г+г Мосійчук не розкаже, як в цей час військові захищають країну , а зелепух стрічки перерізає, що ні)))
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щось я не розумію про які 3 місяці йдеться ? тобто дорогу вже робили 3 роки, вони прийшли на завершення і гордяться цим ?... і яка заслуга "нелоха" яке взагалі він відношення до дороги має ?
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Ну и в рот его_еббать, вашего зеленского вместе с участком трассы.
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