 Окупанти в Криму маніпулюють даними про українських туристів, до яких приписують і жителів півострова, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Заява про те, що 1,035 мільйона "туристів" з материкової частини України відвідали окупований Крим – є повною нісенітницею. Дані повністю співпадають з загальною статистикою перетину всіма громадянами адмінмежі з тимчасово окупованою територією саме в напрямку півострову, що фіксує Держприкордонслужба", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відпочивальниками окупанти вважають тих, хто просто повертається додому, їде відвідати родичів тощо.

"Наголосимо, цифрами окупанти маніпулюють не вперше. Виходячи з їхніх заяв, кількість "туристів" у Криму постійно різниться. Зокрема, у липні 2019-го окупаційна влада повідомляла про 200 тисяч відпочивальників з України з початку року і тим самим вони показали зменшення "туристів" з України, адже в липні 2018-го ця цифра з їх слів становила 800 тисяч осіб. Намагаючись показати різкий приріст українських відпочивальників у 2019 році в серпні цього року окупанти зазначили про 800 тисяч осіб, однак ці дані, як і їх дані про 1,035 мільйона "туристів" з материкової частини України, становили загальну кількість перетину адмінмежі в напрямку ТОТ АР Крим", - повідомили в Держприкордонслужбі.

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Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що з початку року півострів відвідали 6 млн 870 тисяч службовців. За його словами, 1 млн 35 тисяч осіб приїхали в окупований Крим з материкової частини України.