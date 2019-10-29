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 Політика України, Економіка
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Все про:ВВП (74) Зеленський (3380) інфляція (58) НБУ (510) економіка (305)

 "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що в країні в найближчому майбутньому відбудеться економічний прорив, про що говорять ключові профільні показники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи у вівторок на Першому інвестиційному форумі в Маріуполі.

"Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо", - сказав він.

Зеленський зазначив, що про реальність такого прориву свідчать ключові показники.

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"У другому кварталі ми показали 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації істотно поліпшили свої прогнози щодо економічного зростання України наступного року. Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агентства підвищили наш кредитний рейтинг і змінили прогноз на "стабільний" і "позитивний", - перерахував він.

Президент зауважив, що Україна істотно поліпшила позиції щодо захисту міноритарних акціонерів і в отриманні дозволів на будівництво.

Також, за його словами, зниження Нацбанком України облікової ставки на 1% свідчить про уповільнення інфляції і сприятиме здешевленню кредитних коштів.

"Україна стає дійсно стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу", - переконаний Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156550
 
 
 Топ коментарі
 
Владимир Александрович читает главы из своей новой книги "Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров?".... "Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6140
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Мы сейчас стоим на пороге прорыва ЗЕлёного нарыва
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Ну я просто хочу понять, почему их в одних темах полно, а в других - вообще их не вижу. Если они реальные люди, а не боты, то по логике - должны и тут отписаться. Приму во внимание любую аргументацию. Ну, кроме оскорблений, ибо это аргумент сами знаете кого.
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да да да
на пороге экономического нарыва!! уж как нарвет так нарвет накроет так что мало никому не покажется!!
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Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП.Источник: https://censor.net.ua/n3156550

И это тоже ВЫ показали?!
Ты ж, Вова, 20 мая только булаву получил.
Неужели это все результат "зубажиння ат папередников"?!
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Зе, прорывает канализацию!!!

Опять зеленое нанюхалось...….

Боже, спаси Украину!
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На мокшанских болотах тоже есть чекнутый Вова, который каждый год всех пугает экономическими прорывами...
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Ясно что ты Зегенерат, но глаза то надо на дату раззувать?
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527 тысяч украинцев в 2018 году получили в странах ЕС вид на жительство или другой статус, разрешающий пребывание сроком свыше 3 месяцев. 78% из них - в Польше.
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А ты хотел в 19 году данные за 21 получить? Неудивительно что у вас Зеленский презедент
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Похоже в статье за 2020 год об итогах 2019 эти данные переплюнул
Сегодня мой знакомый который топил за зе команду , был доверенным лицом на выборах от них , принимал участие в съезде сн , сказал что он был лох и с этой страны надо только эмигрировать
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Так там у зе большинство таких , сначала на#уевертять , а потом активному меньшинству это расхлёбывать
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Все вірно, дані за 2018 рік, отримані в 2019.
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З мови дипломатів це означає: ...мьі стоім на пороґє вєліково шухєра...нужно рвать коґті... "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4996
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Не знаю, что это означает, но знаю что к показателям за 2 квартал Зе-команда ни имеет ни малейшего отношения, поскольку выборы в Раду были в 3 квартале.
Но они также имеют мало отношения даже и к 3 и к 4 кварталам, поскольку экономика инерционна и работала по правилам и законам принятым прошлым правительством, а так же бюджетом принятым ими же в 18 году. Все "плоды" правления Зе-команды мы ощутим не раньше следующего года, а то и вообще ближе к осени следующего года
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Щось Вофка Зєлупєй після повернення з Джапонії став ********, що його і не впізнати. Мабуть підмінили його самураї на якогось місцевого дурня, а можливо це він просто там бамбуком обкурився 😕
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он приобщился желтым цветом к императорскому дому ))))))
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Как может случиться ПРОРЫФ в стране в которой проживают 73% придурков и откровенных дэбилов которые верят во всью вот эту вот ХЕРЬ?
Ну единственное - прорыф канализации и будете жить как на раше в тепле (пока оно свежее), но в говне по губы - Хйуло не врал - адин нарот аднака!
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73% не верят в хрень, их просто задолбали порохоботы, считающие себя истинными арийцами. И они не против круглогодичных посадок. Вам 8% надо на Зе молиться, что он такой мягкий ...
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А может шмаркля в таком плане.

Вот есть какое-то нагноение, допустим, в подкожной области организма. Его ж может прорвать как наружу ( облегчение для организма), так и во внутрь ( что для организма печально). Мож вован про прорыв во внутрь?
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Ну якщо перемога - це капітуляція, то можна лише уявити, що то буде за економічний прорив. Мабуть економічний порив буде, щось типу веселого ляпу на голу жопу.
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"Мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва"

КУДА?
у них с пукиным один спичWрайтер?
))))
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Господи ісусі в моїх батьків пенція по 2000 грн про який ти прорив мелеш?
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Будет по 2 000 000, правда и хлебушек по 500 000...
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прямо как у московского ...уйла - одни прорывы везде.
100% методичку с кремля прислали.

73% кого вы, дибилы мля (с), выбрали???
Быдло вибирает быдло...
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напывпророрыв назревает-назревает и вот-вот назреет.
Надо отойти подальше чтоб не забрызгало.
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Зеля взял матры шоколадного?
У того тоже все было охиренно...... и при нем тоже Украина стояла на пороге прорыва...... и при легитивном..... и при юще......
Да и при СССР мы стояли на пороге "Светлого коммунистического будущего"....
Наверно уже более 20 лет мы пришли в гости, а хозяев или нет, или они нас терпеть не могут...
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скажите, когда уже будет межгалактический шахматный турнир?
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Україна підійшла до краю економічного прориву:


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Ты сейчас стоишь в Мариуполе, а не на пороге экономического прорыва. Это другое совсем.
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чую, этот прорыв потом никто не залатает...
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Бабки мне сначала дай Вова , 5.5 млрд$ , а потом прорывайся куда хошь .. "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський - Цензор.НЕТ 142 .
.
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На пороге экономического нарыва слуги Коломойского стоят.

Но нужно отдать должное - открыто и цинично сцут в глаза зебильне и глазом не моргнут. "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3674
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Этот порог ниже плинтуса, то есть ниже даже Зе-Не-Лоха.
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Кокс свежий подвезли, что преЗЕдент, что премьер,- как сговорились, о достижениях
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який мятий піджак.. в нього шо жінка тікі Шевченка з помилками цитувати вміє? "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6576
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Ни одного зебила в новости. Неужели дошло и до идиотов тоже?
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Де он дурь берет ?
Похоже капец качественная
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,,день ото дня растет процент жиров у маслі...,, Подерев'янський
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Промпроизводство падает,рабочие места сокращаются,бюджетные расходы растут,потребительский спрос снижается,какой художник рисует этим болванам рост этого драного вэвэпэ?
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"Хто не бачить покращення той слiпець":Так еще Кучма говорил.
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А ты то каким боком к этим достижениям?
Хвались своими, он 5 симфонию хорошо играешь на рояле
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"Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2956еще немного и дойдем до "надо немножко потерпеть,всем хорошего настроения,держитесь" "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2956до выборов реально верил,что мы от мокшан отличаемся...а оказалось,что дебилов не меньше
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Так начинайте переступать его... вы же не лох...!!!
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Вгадайте, скільки разів ***** казав фразу "економічний прорив"?
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... и столица автоматически переходит в Васюки!!!
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НЕЛОХ прям как ху*ло стало. Ишь ты прорыв у него, в какое место оно прорвалось убогое? Пробил очередное дно!
Боже храни Украину!
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вот что значит со своим тёзкой и таким же карликом наш клован пообщался ...
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У нас тоже прорыв случился. Теплотрассы. Теперь сроки включения отопления сдвинулись.
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** твою.. Профессиональный актёр, клоун.. рассказывает нам о грядущем экономическом прорыве..))
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Ко-ко-ко! Проплаченньіе! Куд-кудах! 4000 евро им плотють, а им мало! Квох-пок-пок! За 100 грн. продались Пороху и вьішли шатать офис президента! Ку-ка-ре-ку!!!111!1
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"Международные организации существенно улучшили свои прогнозы в отношении экономического роста Украины в следующем году. Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на "стабильный" и "положительный"

А что, в 2007 и 2013 все эти показатели были хуже?
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от я не дуже.. може Вова і хароший парєнь, але його любі друзі та сама шоколядна шобла шо й була "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський - Цензор.НЕТ 560
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Вы, блд, вакцину от дифтерии не можете закупить...что оно несет???
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ЇМ НЕ ВИСТАЧАЄ 4000 ЄВРО!
По центру Киева тысячи учителей идут к Верхновной Раде: стрим с высоты

Создано 29.10.2019

Во вторник, 29 октября, на Майдане собрались учителя и работники сферы образования . Тысячи педагогов устроили акцию и двигаются к Верховной Раде.https://kiev.informator.ua/2019/10/29/po-tsentru-kieva-tysyachi-uchitelej-idut-k-verhnovnoj-rade-strim-s-vysoty/?fbclid=IwAR2jl6Trk7ggNmLvhTmGTqSo5HLy-UXk6v3CRlTsAs2CVnvQoxG5rWFTPHg

"Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9310
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Есть такой фильм"Де жа вью" ,там американцу в Одессе пионер рассказывает:"а здесь мы построим завод,а здесь фабрику.."
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