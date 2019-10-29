 "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи у вівторок на Першому інвестиційному форумі в Маріуполі.
"Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо", - сказав він.
Зеленський зазначив, що про реальність такого прориву свідчать ключові показники.
"У другому кварталі ми показали 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації істотно поліпшили свої прогнози щодо економічного зростання України наступного року. Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агентства підвищили наш кредитний рейтинг і змінили прогноз на "стабільний" і "позитивний", - перерахував він.
Президент зауважив, що Україна істотно поліпшила позиції щодо захисту міноритарних акціонерів і в отриманні дозволів на будівництво.
Також, за його словами, зниження Нацбанком України облікової ставки на 1% свідчить про уповільнення інфляції і сприятиме здешевленню кредитних коштів.
"Україна стає дійсно стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу", - переконаний Зеленський.
на пороге экономического нарыва!! уж как нарвет так нарвет накроет так что мало никому не покажется!!
И это тоже ВЫ показали?!
Ты ж, Вова, 20 мая только булаву получил.
Неужели это все результат "зубажиння ат папередников"?!
Опять зеленое нанюхалось...….
Боже, спаси Украину!
Худшая покупательная способность в Европе
и
Украинцы массово бегут из страны
Сегодня мой знакомый который топил за зе команду , был доверенным лицом на выборах от них , принимал участие в съезде сн , сказал что он был лох и с этой страны надо только эмигрировать
Но они также имеют мало отношения даже и к 3 и к 4 кварталам, поскольку экономика инерционна и работала по правилам и законам принятым прошлым правительством, а так же бюджетом принятым ими же в 18 году. Все "плоды" правления Зе-команды мы ощутим не раньше следующего года, а то и вообще ближе к осени следующего года
Ну единственное - прорыф канализации и будете жить как на раше в тепле (пока оно свежее), но в говне по губы - Хйуло не врал - адин нарот аднака!
Вот есть какое-то нагноение, допустим, в подкожной области организма. Его ж может прорвать как наружу ( облегчение для организма), так и во внутрь ( что для организма печально). Мож вован про прорыв во внутрь?
КУДА?
у них с пукиным один спичWрайтер?
))))
100% методичку с кремля прислали.
73% кого вы, дибилы мля (с), выбрали???
Быдло вибирает быдло...
напывпророрыв назревает-назревает и вот-вот назреет.
Надо отойти подальше чтоб не забрызгало.
У того тоже все было охиренно...... и при нем тоже Украина стояла на пороге прорыва...... и при легитивном..... и при юще......
Да и при СССР мы стояли на пороге "Светлого коммунистического будущего"....
Наверно уже более 20 лет мы пришли в гости, а хозяев или нет, или они нас терпеть не могут...
.
Но нужно отдать должное - открыто и цинично сцут в глаза зебильне и глазом не моргнут.
ЗУПИНIТЬСЯ! (с)
Похоже капец качественная
Хвались своими, он 5 симфонию хорошо играешь на рояле
Боже храни Украину!
А что, в 2007 и 2013 все эти показатели были хуже?
По центру Киева тысячи учителей идут к Верхновной Раде: стрим с высоты
Создано 29.10.2019
Во вторник, 29 октября, на Майдане собрались учителя и работники сферы образования . Тысячи педагогов устроили акцию и двигаются к Верховной Раде.https://kiev.informator.ua/2019/10/29/po-tsentru-kieva-tysyachi-uchitelej-idut-k-verhnovnoj-rade-strim-s-vysoty/?fbclid=IwAR2jl6Trk7ggNmLvhTmGTqSo5HLy-UXk6v3CRlTsAs2CVnvQoxG5rWFTPHg
https://ibigdan.livejournal.com/24281162.html