 "Ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи у вівторок на Першому інвестиційному форумі в Маріуполі.

"Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо", - сказав він.

Зеленський зазначив, що про реальність такого прориву свідчать ключові показники.

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"У другому кварталі ми показали 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації істотно поліпшили свої прогнози щодо економічного зростання України наступного року. Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агентства підвищили наш кредитний рейтинг і змінили прогноз на "стабільний" і "позитивний", - перерахував він.

Президент зауважив, що Україна істотно поліпшила позиції щодо захисту міноритарних акціонерів і в отриманні дозволів на будівництво.

Також, за його словами, зниження Нацбанком України облікової ставки на 1% свідчить про уповільнення інфляції і сприятиме здешевленню кредитних коштів.

"Україна стає дійсно стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу", - переконаний Зеленський.