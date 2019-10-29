 Краще рухатися швидко, навіть допускаючи незначні помилки, ніж тупцювати на місці, - Зеленський про турборежим

Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дехто звинувачує нас у поспішному ухваленні рішень, називаючи цей період України "турборежимом", я дуже радий. Адже краще рухатися швидко, навіть допускаючи незначні помилки, які завжди можна виправити, замість того, щоб тупцювати на місці, що фактично означає рухатися назад", - сказав Зеленський.

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За його словами, нинішня українська влада зупинятися не збирається. Президент запевнив, що буде продовжено євроінтеграцію та процес гармонізації українського законодавства з європейським.

Також він наголосив, що Україна виконує все необхідне для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, Президент нагадав, що проведе "глибинну" податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році, а також буде викорінено неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.