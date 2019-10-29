 Краще рухатися швидко, навіть допускаючи незначні помилки, ніж тупцювати на місці, - Зеленський про турборежим

Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дехто звинувачує нас у поспішному ухваленні рішень, називаючи цей період України "турборежимом", я дуже радий. Адже краще рухатися швидко, навіть допускаючи незначні помилки, які завжди можна виправити, замість того, щоб тупцювати на місці, що фактично означає рухатися назад", - сказав Зеленський.
За його словами, нинішня українська влада зупинятися не збирається. Президент запевнив, що буде продовжено євроінтеграцію та процес гармонізації українського законодавства з європейським.
Також він наголосив, що Україна виконує все необхідне для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Крім того, Президент нагадав, що проведе "глибинну" податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році, а також буде викорінено неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.
М.Твену
"Через двадцать лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали."
"Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии, что они думают так же, как мы."
"Когда мне было четырнадцать лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Когда мне исполнился двадцать один, я был изумлён, как поумнел старик за эти семь лет!"
было бы неплохо еще и верное направление выбрать,
что бы не прийти в глубокую Опу и не орать там "нас
****...обманули, идем обратно"!
«Скорость» - наркотик с богатой историей. Появился он еще в 1920-е годы, долгое время считался полноценным лекарством от самых разных болезней, пока мир не спохватился. И не понял, что имеет дело с одним из самых страшных и опасных психостимуляторов. Сегодня «скорость» - популярный наркотик среди молодежи и частый «гость» на вечеринках. Главная опасность этого препарата - стремительное разрушающее воздействие на мозг. И если вовремя не спохватиться и не обратиться к наркологу, есть риск, что на этой «скорости» человек попадет прямо в психиатрическую больницу.
а ЧЕМ моника собирается мерять значительность ошибок?
девственной плевой?.. минет это незначительная ошибка?
Похоже у Зе понос или блохи.
"Поспешишь - реформ наплодишь, людей удивишь"
Бледна и тревожна как спирохета
Опять глядит из под валета дама червей
Она говорит мне знаешь мой милый
Я хотела бы стать той бациллой
Что отбившись от рук однажды
Войдет в твою кровь
В красный рай, червовый приют
В красный рай, рай в котором нас ждут
Черви, черви, черви.
О счастливый избранник колоды
Ты вдыхаешь воздух свободы
И не знаешь, что ты лишь кролик
Ты всего лишь кролик, милый
Язвы снаружи язвы и внутри,
Похоже что мы безнадежно больны
Иначе к чему эти красные сны
К чему этот бред. (С)
в жизни спешка нужна только в трех случаях: - при ловле блох; - при поносе; - и при сношении с чужой женой.
представлениям о нем. События могут сменять друг друга быстро
(это удобно), медленно (это приятно) или вообще не меняться
(это противно).
Р. Шекли "Обмен разумов"
Все говорят только об ОХ_ЫХ КОСЯКАХ!
А с государством, как с бабушкиным членом нельзя.