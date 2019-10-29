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 Політика України
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 Краще рухатися швидко, навіть допускаючи незначні помилки, ніж тупцювати на місці, - Зеленський про турборежим

Президент Володимир Зеленський вважає, що рух нової влади в так званому турборежимі навіть з незначними помилками кращий, ніж залишатися на місці.

Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дехто звинувачує нас у поспішному ухваленні рішень, називаючи цей період України "турборежимом", я дуже радий. Адже краще рухатися швидко, навіть допускаючи незначні помилки, які завжди можна виправити, замість того, щоб тупцювати на місці, що фактично означає рухатися назад", - сказав Зеленський.

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За його словами, нинішня українська влада зупинятися не збирається. Президент запевнив, що буде продовжено євроінтеграцію та процес гармонізації українського законодавства з європейським.

Також він наголосив, що Україна виконує все необхідне для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, Президент нагадав, що проведе "глибинну" податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році, а також буде викорінено неправомірний тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156546
 
   
 Топ коментарі
 
а если ошибки будут значительные. идиоты всегда не учитывают негативные риски
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А как отличить незначительную ошибку от роковой?
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спустя некоторое время. только так.

М.Твену
"Через двадцать лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали."

"Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии, что они думают так же, как мы."

"Когда мне было четырнадцать лет, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Когда мне исполнился двадцать один, я был изумлён, как поумнел старик за эти семь лет!"
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ТурбоРостов тебе обеспечен,янык оказывается не такой был лошарой как ты
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а если ошибки будут значительные. идиоты всегда не учитывают негативные риски
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Нормальні люди знають, що поспіх важливий, коли бліх ловиш. Застав дурня молитися - лоба розіб'є. Поспішиш - людей насмішиш. Але це йому невідомо. Цікаво, хто так у вуха йому вкладає оцей турборежим і для чого? Я відповідь знаю. Чи знають відповідь зебіли? Це робиться для того, щоб наробити державі якнайбільше шкоди, поки зазомбовані оговтаються.
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смотрите, чтобы тошнить не стало от турбулентности...
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Поддерживаю! ... Когда-то у Гавела спросили: Почему вы даете власть молодым, ведь они не профессионалы ? И он ответил: лучше 5 лет ошибок чем 50 лет саботажа
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Это кто богдан новое лицо - да что вы вместе с гидрантом курите ?
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швидко тільки кошенята народжуються, але сліпими
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є претензії до розумових здібностей тих, хто радіє від явної дурні
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реформы делаются либо быстро, либо никогда
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Вот на этом месте можно поподробнее , какие реформы ? Или это так лишь бы ляпнуть
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Креформы либо делаются, либо не делаются. Поспешиш, людей насмешиш.
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42 это не молодость и не профессионализм. Если до этого не было ума, то тыканье палочкой по нервам не поможет, а может вызвать паралич, коллапс и пр. неприятные феномены. Кстати, этот нелох и Гавела то не знает, так что не надо его приплетать
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Не ошибается тот то ничего не делает! Мы и так застоялись.Дорогу осилит идущий
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только вы всі разом повели нас дорогой, ведущей в русский мир. а так-то да, конечно осилит идущий
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ну-ну,
было бы неплохо еще и верное направление выбрать,
что бы не прийти в глубокую Опу и не орать там "нас ****...обманули, идем обратно"!
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«Скорость» - что это за наркотик?
Лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, чем топтаться на месте, - Зеленский о турборежиме - Цензор.НЕТ 8678 «Скорость» - наркотик с богатой историей. Появился он еще в 1920-е годы, долгое время считался полноценным лекарством от самых разных болезней, пока мир не спохватился. И не понял, что имеет дело с одним из самых страшных и опасных психостимуляторов. Сегодня «скорость» - популярный наркотик среди молодежи и частый «гость» на вечеринках. Главная опасность этого препарата - стремительное разрушающее воздействие на мозг. И если вовремя не спохватиться и не обратиться к наркологу, есть риск, что на этой «скорости» человек попадет прямо в психиатрическую больницу.
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" даже допуская незначительные ошибки,"
а ЧЕМ моника собирается мерять значительность ошибок?
девственной плевой?.. минет это незначительная ошибка?
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Ну-ну. Мы помним когда нужна быстрота.
Похоже у Зе понос или блохи.
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В сенсі - швидко здались Росії? Ну здались. Віддали Крим і отримали проблему відновлення територій, де й так була катастрофа. В іншому щось руху не видно. Більш схоже на швидке мухлювання картами, або на холосте стрибання на одному місці. Це теж рух - пострибати зайчиком.
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а народная мудрость гласит о другом))
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Расскажите кто нить этому дурачку анекдот про двух быков...молодого и старого...которые стоят на горке и смотрят на стадо коров...
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с такой политикой мы и движимся в ад
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Пока вы двигаетесь быстро в противоположном направлении. Боюсь, чтобы вернуться на исходную потребуются годы.
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эт да. двигайся зелено чмо очень быстро Лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, чем топтаться на месте, - Зеленский о турборежиме - Цензор.НЕТ 6679
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бояться, що фашиська імперія рухне раніш, ніж вони до неї дістануться
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Зеля, читай классику прежде чем нести этот бред:

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Когда не можешь выбрать, развивать металлургию или химию - строй дороги, они всегда пригодятся. В Украине власть может совершенно безошибочно прилагать силы к наведению простых законности и порядка, посадить Федыну для начала и героев, бушующих в судебных залах.
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а если посадить тебя, то вообще все проблемы снимутся
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Это земразь перепутал онанизм с реформами.
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да это просто ходячий сборник создания мемов, в Украине родилась новая поговорка:
"Поспешишь - реформ наплодишь, людей удивишь"
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не важно как двигаться главное в понятном направлении, а не в мрак
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швиденько так намагаєтся здати Україну сепарам та ********.
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Вова. ты на страну свои домашние привычки не переноси. Это там у тебя, может, не туда вставил и погнал в турборежиме, а здесь нужно понимать, что делаешь.
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смотря куда быстро двигаться... иногда лучше потоптаться и немножко подумать...
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Изможденная вечностью красного цвета
Бледна и тревожна как спирохета
Опять глядит из под валета дама червей
Она говорит мне знаешь мой милый
Я хотела бы стать той бациллой
Что отбившись от рук однажды
Войдет в твою кровь

В красный рай, червовый приют
В красный рай, рай в котором нас ждут
Черви, черви, черви.

О счастливый избранник колоды
Ты вдыхаешь воздух свободы
И не знаешь, что ты лишь кролик
Ты всего лишь кролик, милый
Язвы снаружи язвы и внутри,
Похоже что мы безнадежно больны
Иначе к чему эти красные сны
К чему этот бред. (С)
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ОНО не в курсе, что
в жизни спешка нужна только в трех случаях: - при ловле блох; - при поносе; - и при сношении с чужой женой.
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та хто б сумнівався??? тільки за твої "швидкі зехєри" платять люди, воїни...а тобі шо? 78 мільонів на "содєржаніє" зєлєЧМОніки щомісяця!!!! Бала в оффшори настягав, щуряка...вілла в Італії "на мазі"...можна над людьми і "поекспєрімєнтірАвать",,,
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В Искаженном Мире время не соответствует твоим
представлениям о нем. События могут сменять друг друга быстро
(это удобно), медленно (это приятно) или вообще не меняться
(это противно).
Р. Шекли "Обмен разумов"
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Двигаться в "турборежиме" в направлении железобетонной стены, вот это идея!
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Мудрость людям приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Вот наглядный пример
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А кто говорит про мелкие ошибки?
Все говорят только об ОХ_ЫХ КОСЯКАХ!
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Запомни две короткие фразы, которые помогут тебе открыть любые двери в этой жизни: «На себя» и «От себя».
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Ага . "Бистрєє" прямо в урвище . До кремлівського стійла.
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Мля... То в туалете Моника зеленски может передергивать Коломойсмкому быстро в турбо-режиме.

А с государством, как с бабушкиным членом нельзя.
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С турборежимом поосторожнее надо бы. Можно так залететь!
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Зеля, если этот принцип помог тебе при ***** от военкома, это не значит, что он годен на все случаи жизни.
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