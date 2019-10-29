 ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і з'ясовує, чи були вони в АТО, - Бабін. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін, посилаючись на генічеське видання "Новий Візит".
При цьому він наголошує, що ці води є суто внутрішніми, максимально віддаленими від берегів РФ і розташовуються в бік берега від вихідних ліній.
"З юридичної точки зору це так само, якби ФСБівці перевіряли українських рибалок на ставку під Вінницею. При цьому прикордонників ФСБ цікавлять уже не стільки дозволи та лов, а - чи перебували рибалки із затриманого ними судна в АТО", - зазначає Бабін.
"Ці "перевірки" насправді робляться агресором не просто так, а з метою продемонструвати нам, що росіяни наразі панують на всій акваторії Азова та абсолютно не бояться відвідувати його найвіддаленіші кутки на власних навіть не судах а легких катерах", - резюмує він.
И да это результат добровольного отказа от прохода наших кораблей и катеров через Керченский пролив.
"...эксперты не исключают, что в будущем США могут использовать базу в Очакове в своих целях. Прежде всего для проведения разведывательных мероприятий, тем более что все это происходит рядом с 73-м морским центром специальных операций ВМСУ (боевые пловцы), который помимо подводного минирования (разминирования) специализируется на диверсионной борьбе и разведке. Специалисты также не исключают, что американские строители могут действовать «в интересах группы по разработке специальных методов и средств ведения боевых действий ВМС США», то есть «морских котиков».
С самонаводящимися удилищами типа Джавелин.
Не пожалеть одного "Томагавка" и будет всем праздник и нормандский формат.