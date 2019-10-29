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 Політика України, Події
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Все про:Азовське море (1208) рибалки (47) ФСБ (783) Бабін (53)

 ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і з'ясовує, чи були вони в АТО, - Бабін. КАРТА

Російські прикордонники на катері "Мангуст" почали зупиняти і оглядати українських рибалок біля Арабатської стрілки і острова Бірючий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін, посилаючись на генічеське видання "Новий Візит".

При цьому він наголошує, що ці води є суто внутрішніми, максимально віддаленими від берегів РФ і розташовуються в бік берега від вихідних ліній.

ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і зясовує, чи були вони в АТО, - Бабін 01

"З юридичної точки зору це так само, якби ФСБівці перевіряли українських рибалок на ставку під Вінницею. При цьому прикордонників ФСБ цікавлять уже не стільки дозволи та лов, а - чи перебували рибалки із затриманого ними судна в АТО", - зазначає Бабін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін посилив безпеку в акваторії Азовського моря

"Ці "перевірки" насправді робляться агресором не просто так, а з метою продемонструвати нам, що росіяни наразі панують на всій акваторії Азова та абсолютно не бояться відвідувати його найвіддаленіші кутки на власних навіть не судах а легких катерах", - резюмує він.

ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і зясовує, чи були вони в АТО, - Бабін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156545
 
 
 Топ коментарі
 
Так ето же формула Зештанмаера в действии. Скоро ФСБ будет отлавливать прохожих в Киеве и выяснять были ли они в АТО или на Майдане. Точно так как сейчас на Беларашке происходит. А вы че думали мир с рашкой будет как то по другому? Просто у волка и у овец разные понимания о мире. Волк может себе все позволить, а овце зась.
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Вы же хотели мира? Ето и есть мир с кацапстаном. Зато не стреляют. Зештанмаер по приказу Хуйла отведет ВСУ от Мариуполя и Азовское море станет полностью разейски. Так что не долго осталось, не переживайте, что кацапы пока ходят по нашей территории. Скоро она станет официально ихней. Так как и в Золотом дело времени когда появятся кацапские патрули с журнашлюхами типо Скабеевой которые будут контролировать мир. Ведь вы же хотите мира?
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Пристайке похуй. Пристака озабочен сдачей Золотого.
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Чому не пустити човник із бімбою? Нехай собі зупиняють.
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Ето только мародьор мог пойті на такоє. Но путін, поступил как настоящєє ***** і друг УкрАіни, і нє убіл іх, как хотєл жадний кровавий мародьор !
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Бандиты кремлевские во всей красе на фоне отсутствия полицейского
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Так ето же формула Зештанмаера в действии. Скоро ФСБ будет отлавливать прохожих в Киеве и выяснять были ли они в АТО или на Майдане. Точно так как сейчас на Беларашке происходит. А вы че думали мир с рашкой будет как то по другому? Просто у волка и у овец разные понимания о мире. Волк может себе все позволить, а овце зась.
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Это "демонстрация" того, что в Украине, в акватории Азовского моря - напрочь отсутствует хоть какая-нибудь пограничная морская охрана...
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а де москитная армада была..? а то меня тут часто убеждают, что флот бесполезен и дорог..
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Может ето и к лучшему. Будь там украинские военные корабли то кацапы забрали бы их опять себе. Если у мужика нету члена то виагра ему бесполезна. Зачем вам корабли и моряки которые не стреляют а сразу подымают лапы кверху и миролюбно сдаются?
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зате припіздєнт не лох....так зебіли?
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Пристайке *****. Пристака озабочен сдачей Золотого.
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Вы же хотели мира? Ето и есть мир с кацапстаном. Зато не стреляют. Зештанмаер по приказу ***** отведет ВСУ от Мариуполя и Азовское море станет полностью разейски. Так что не долго осталось, не переживайте, что кацапы пока ходят по нашей территории. Скоро она станет официально ихней. Так как и в Золотом дело времени когда появятся кацапские патрули с журнашлюхами типо Скабеевой которые будут контролировать мир. Ведь вы же хотите мира?
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ось демонтрація того, як ********* сприймає зелених "миролюбців"
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Ну кто бы сомневался, как только "наш" кабмин https://censor.net.ua/news/3156425/kabmin_usilil_bezopasnost_v_akvatorii_azovskogo_morya повесил всем нам лапшу на уши об усилении в Азове, как начали появляться подобные сообщения.
И да это результат добровольного отказа от прохода наших кораблей и катеров через Керченский пролив.
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ЗЕ:"Президент подчеркнул, что для достижения этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают..."(с) - "уважают", даже за людей не считают. а с таким презом и подавно. P.S. московиты уважают только тех кого боятся. это для "#нелохов" которые этого еще не поняли.
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Родственник рыбак с Геническа говорит - россияни все время их проверяют возле Бирючего и стрелки . Наших уже погранов на катерах не видел уже давно , как стал наш зеля так они и не появляются.
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Ну що, після нового року чекаємо таких перевірок ФСБ на території України...
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ФСБ затримує українських рибалок у наших внутрішніх водах і з'ясовує, чи були вони в АТО, - Бабін - Цензор.НЕТ 8333
"...эксперты не исключают, что в будущем США могут использовать базу в Очакове в своих целях. Прежде всего для проведения разведывательных мероприятий, тем более что все это происходит рядом с 73-м морским центром специальных операций ВМСУ (боевые пловцы), который помимо подводного минирования (разминирования) специализируется на диверсионной борьбе и разведке. Специалисты также не исключают, что американские строители могут действовать «в интересах группы по разработке специальных методов и средств ведения боевых действий ВМС США», то есть «морских котиков».
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Надо подослать им таких моряков, которые шмальнут по катеру и только кишки по воде поплывут.
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Не моряков, а рыбаков.
С самонаводящимися удилищами типа Джавелин.
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направить туда крейсер "Украина" и подводную лодку !
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Опять делают кацапы шо хотят, а обвиняют во всем почему-то Зеленского.
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Потому что Зеленский ё банное продажное ЧМО.
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Полковник,с геней так нельзя. У него одна ручонка в кулачок зажата, а другая кляузу строчит...проверено...из опыта...
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Геня, напомни, кто в Украине главнокомандующий? Кто обязан непосредственно отечать на вызовы, ущемляющие безопасность граждан и страны и дискредитирующие обороноспособость? Помогу тебе: мародер или барыга, кто-то из них... на клоуна в роли президента не полагайся...на чуркобеса Рюкзакова тоже... а добровольцев вовка-дурак недавно отругал и провоцировать козломордых не велел.. не, зебил не виноват.. не катите бочку на бобушку, бо трудные времена...
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Зєбіли , а де нота приставки до Кацапії ? Вам "пабарабану"?
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Твоя и моя нота, Комброд, бвла бы до-ре-ми-до-ре-дооооо.. а у приставкина - "чего изволите"...
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Катер "Лангуст" - идеальный исходник для мясного салата морских акул.
Не пожалеть одного "Томагавка" и будет всем праздник и нормандский формат.

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Плковник, так это жы ш шкандаль... а нам еще там на сцене козломордых смешить.. не всю ж жисть в роли президента войска от линии соприкосновения отводить...
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