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 Політика України
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Все про:Зеленський (3380) Донбас (13443) Золоте (82)

 "Чудово, чудово": Зеленський відреагував на розведення сил у районі Золотого

Президент Володимир Зеленського привітав початок процесу розведення військ біля Золотого Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Коли журналісти попросили Зеленського прокоментувати інформацію про розведення біля Золотого, він сказав, що потрібно дочекатися офіційного підтвердження штабу ООС. Зі свого боку одна з журналісток сказала президенту, що таке підтвердження вже є. "Чудово, чудово", - відреагував Зеленський.

"Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає жодногно обстрілу", - додав він.

Зеленський пояснив, що дзеркальне відведення військ почалося, тому що місія ОБСЄ і українська сторона зафіксували семиденний "режим тиші" на цій ділянці.

Нагадаємо, раніше в пресцентрі операції Об'єднаних сил повідомили, що сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо виграти не автоматну перестрілку в Золотому, а стратегічну війну, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156544
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил и Хуйло отреагировали одинаково. Ну не прекрасно ли это зебилы а? В этого хотели?
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Это какой то ужасный сон президент страны радуется что не отвоевывает и наступает а наоборот сдает Украину
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Вова,ты умеешь драться?- Нет,но я хорошо бегаю)))
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Вова,ты умеешь драться?- Нет,но я хорошо бегаю)))
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мне вот нравится такой анекдот-негры победили на Олимпиаде в беге, а белые в стрельбе..
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Зебил и ***** отреагировали одинаково. Ну не прекрасно ли это зебилы а? В этого хотели?
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"...нужно дождаться официального подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть."

Т.е. говнокомандующий узнаёт о своих "победах" через журналистов?
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сегодня не день а дно-день каждая новость пробивает дно
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Не новость пробивает, а зебилы... зебилы пробивают дно.
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Это какой то ужасный сон президент страны радуется что не отвоевывает и наступает а наоборот сдает Украину
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Что тут прекрасного, когда отсупаеш на своей территории?
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Його територія в Італії (русская_дєрєвня) та в "Тель-Авіві" (в маєтку коломИйського). Своєю територією він не поступається.
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У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації побачили можливість зняти санкції Заходу, оскільки нібито під час поїздки на Донбас Володимир Зеленський сам показав на весь світ "винуватців" бойових дій у регіоні....
їжте зебобики...щоб вам повилазило...
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Вспоминается анекдот.

Учительница в школе предлагает детям придумать предложение, в котором слово "прекрасно" употребляется дважды.
Маша:- Вчера папа купил маме прекрасное платье, в котором мама прекрасно выглядела.
Петя:- Моя бабушка готовит прекрасное печенье, которое я прекрасно кушаю.
Вовочка:- Вчера за ужином, моя сестра объявила, что беременна, а отец сказал: "Прекрасно, бл@дь, прекрасно!"
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>"Все спокойно происходит. На этом участке нет никаких обстрелов"Источник: https://censor.net.ua/n3156544Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила, что оккупанты заявляя о готовности провести разведение сил в очередной раз обстреляли Золотое-4, где планируется разведение сил.Сообщение СЦКК обнародовал пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
я так понял это фирменная фишка зебиков, когда разные новыйе лицца говорят прямо противоположное
Источник: https://censor.net.ua/n3156525
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так вот же в ленте новость от пресс-центра оос про обстрелы на учасках разведения. зебики вообще офуели ссцать в глаза
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-73% украинцев сказали-СТОП ВОЙНЕ!!
а 8% свергнутых петесосов визжат-"ВОЙНА до победного конца!"
Им мало 10 тыс загубленных душ..им мало пролитой патриотами крови.. Петесосы хотят сделать кроваопускание Украине в отместку за поражентие на выборах!
За 5 лет бойни..сколько политой кровью украинской земли отвоёвано? Сколько побед на фронте одержано разорённой войной Украиной? Молчите, мародёры потрохи?
Молдавской мафии Потроха- Свинарчука мало украинских слёз и крови..им хочется лишь реванша в борьбе за Власть! Именно на это нацелена их грязная политическая кампания-"Нет капитуляции!!"
Остановить ***** можно только дипломатически..а это значит- компромисы..Другого пути у страны нет! Украина одна..дин на один перед паРАШЕЙ.Поддержка ЕС слабнет с каждым годом. США..Трамп вообще блокирует помощь..
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Чмо зеленое иди и визжи на свою сру весну.
Ты там где то сидишь булки паришь, прислуга урода, сладко жрешь да мягко спишь.
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Ну ти з Дойчланда точно бачиш, чого хочуть українці
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Всех этих любителей тухлого шоколада корчит от любой мирной инициативы Зе. Не знаю чем это объяснить. Может они все имели свою долю от воины. Не такую большую , конечно , ккак их соевый папик , но своя малая выгода, похоже , была. Теперь исходят злобой , от того что теряют свое кровавое баблишко
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"-73% украинцев сказали-СТОП ВОЙНЕ!!" Это любимая фраза С*кабеевы, которую она постоянно любит повторять, как будто Порошенко этого не хотел. Все хотят, но есть одно но. Не любой ценой! Не ценой позорного отступления и отдачи своей территорий. Наивно думать, что эта орда на этом успокоется, и скажет, что теперь наступит мир и все обстрелы закончатся. Вот так и будут и далее по кусочку обгрызовать, ибо о мире они просто незаинтересованы.
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> Остановить ***** можно только дипломатически..а это значит- ко-о-о-ко-ко-ко-ко-о-ооо... <

...
Що, пробачте?
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Весь мир приветствует скромные шаги в мирном направлении.
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Привітаємо нашого презЕдента!
Він уже без п'яти хвилин Герой РФ!
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Война была проиграна соевым говнокомандующим сразу после Иловайска и это поражение было закреплено в капитулянтских минских соглашениях. Это горькая правда, которая никак не может уместиться в куриных мозгах соевой мразоты
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Всё они понимают, но признаться в этом самому себе не хватает мужества. На диванах им легко воевать.
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Предатель радуется, что сдает Нашу Страну оккупантам!
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кремлевское служивое"прекрасно" ,для квартальщика "зе" превратится в українське "а ось вам"
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О славе прошлой - и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал Сливал России свой народ.

(с) М. Лермонтов
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Этельред Неразумный (Unræd - "без царя в голове") - король Англии в 975 - 1013 годах. Это был нерешительный и слабый правитель, наплевавший на собственный народ и боявшийся собирать армию для защиты страны.

В то время Англия была уязвима для агрессии со стороны более сильных северных соседей - викингов. При набеге 980 года вместо вооруженной защиты страны Этельред Недалекий предложил захватчикам выкуп. Те взяли 10000 фунтов и ушли. Через три года они вернулись, и снова король побоялся воевать. На этот раз сумма выкупа увеличилась.

Викингам так понравилось играть с Этельредом "Простопрекратитьстрелять" в эту игру, что они захватили часть Англии, поселились там, и оттуда стали требовать все новые и новые транши. Это было логично: зачем плавать через море, если можно просто послать гонца в соседний город с письмом "Дай денег".

Суммы росли, викинги купались в золоте, Этельред "Конецэпохибедности" ввел для своего народа специальный налог, который шел на дань бандитам.

Прошло 22 года, прежде чем Этельред Трусоватый решился на какие-то действия. Он приказал убить всех викингов в городах, где они были в меньшинстве от населения. В отличие от многих других его приказов, этот был выполнен: захватчики порядком достали англичан.

В ответ армия короля Дании и Норвегии разорила Юго-Восток Англии. После этого Этельред Безмозглый продолжил выплачивать ему дань, которая выросла до 48000 фунтов за раз.

Наконец, в 1013 году, устав от этой игры, викинги решили получить все и захватили английский остров. Этельред "Работаемдоновогогода" бежал в Нормандию.

"Чудово, чудово": Зеленський відреагував на розведення сил у районі Золотого - Цензор.НЕТ 3346
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А почему мы отводим войска,а российские террористы не отводят? Это что, значит отдаем нашу украинскую землю без боя кровавому московскому узурпатору?
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Они отвели войска еще в 2015 по факту Минска-2, а мы наоборот - приблизились. Сейчас происходит пилотный вариант, хоть и не полного, восстановления "серой зоны".
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Чем скорее кацапы поимеют этого утырка-тем скорее эта клоунада закончится.
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