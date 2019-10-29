 "Чудово, чудово": Зеленський відреагував на розведення сил у районі Золотого

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
Коли журналісти попросили Зеленського прокоментувати інформацію про розведення біля Золотого, він сказав, що потрібно дочекатися офіційного підтвердження штабу ООС. Зі свого боку одна з журналісток сказала президенту, що таке підтвердження вже є. "Чудово, чудово", - відреагував Зеленський.
"Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає жодногно обстрілу", - додав він.
Зеленський пояснив, що дзеркальне відведення військ почалося, тому що місія ОБСЄ і українська сторона зафіксували семиденний "режим тиші" на цій ділянці.
Нагадаємо, раніше в пресцентрі операції Об'єднаних сил повідомили, що сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4.
Т.е. говнокомандующий узнаёт о своих "победах" через журналистов?
їжте зебобики...щоб вам повилазило...
Учительница в школе предлагает детям придумать предложение, в котором слово "прекрасно" употребляется дважды.
Маша:- Вчера папа купил маме прекрасное платье, в котором мама прекрасно выглядела.
Петя:- Моя бабушка готовит прекрасное печенье, которое я прекрасно кушаю.
Вовочка:- Вчера за ужином, моя сестра объявила, что беременна, а отец сказал: "Прекрасно, бл@дь, прекрасно!"
я так понял это фирменная фишка зебиков, когда разные новыйе лицца говорят прямо противоположное
Источник: https://censor.net.ua/n3156525
а 8% свергнутых петесосов визжат-"ВОЙНА до победного конца!"
Им мало 10 тыс загубленных душ..им мало пролитой патриотами крови.. Петесосы хотят сделать кроваопускание Украине в отместку за поражентие на выборах!
За 5 лет бойни..сколько политой кровью украинской земли отвоёвано? Сколько побед на фронте одержано разорённой войной Украиной? Молчите, мародёры потрохи?
Молдавской мафии Потроха- Свинарчука мало украинских слёз и крови..им хочется лишь реванша в борьбе за Власть! Именно на это нацелена их грязная политическая кампания-"Нет капитуляции!!"
Остановить ***** можно только дипломатически..а это значит- компромисы..Другого пути у страны нет! Украина одна..дин на один перед паРАШЕЙ.Поддержка ЕС слабнет с каждым годом. США..Трамп вообще блокирует помощь..
Ты там где то сидишь булки паришь, прислуга урода, сладко жрешь да мягко спишь.
...
Що, пробачте?
Він уже без п'яти хвилин Герой РФ!
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
ВручалСливал России свой народ.
(с) М. Лермонтов
В то время Англия была уязвима для агрессии со стороны более сильных северных соседей - викингов. При набеге 980 года вместо вооруженной защиты страны Этельред Недалекий предложил захватчикам выкуп. Те взяли 10000 фунтов и ушли. Через три года они вернулись, и снова король побоялся воевать. На этот раз сумма выкупа увеличилась.
Викингам так понравилось играть с Этельредом "Простопрекратитьстрелять" в эту игру, что они захватили часть Англии, поселились там, и оттуда стали требовать все новые и новые транши. Это было логично: зачем плавать через море, если можно просто послать гонца в соседний город с письмом "Дай денег".
Суммы росли, викинги купались в золоте, Этельред "Конецэпохибедности" ввел для своего народа специальный налог, который шел на дань бандитам.
Прошло 22 года, прежде чем Этельред Трусоватый решился на какие-то действия. Он приказал убить всех викингов в городах, где они были в меньшинстве от населения. В отличие от многих других его приказов, этот был выполнен: захватчики порядком достали англичан.
В ответ армия короля Дании и Норвегии разорила Юго-Восток Англии. После этого Этельред Безмозглый продолжил выплачивать ему дань, которая выросла до 48000 фунтов за раз.
Наконец, в 1013 году, устав от этой игры, викинги решили получить все и захватили английский остров. Этельред "Работаемдоновогогода" бежал в Нормандию.
входитвмазывается в историю.