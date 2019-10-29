EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1524  103
Все про:інвестиції (244) корупція (2627) Гончарук_Олексій (204)

 Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми випалюватимемо такі речі напалмом, - Гончарук

Влада рішуче налаштована на боротьбу з корупцією і просить представників бізнесу повідомляти про випадки вимагання хабарів.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час виступу на першому інвестиційному форумі в Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня. Ми не зіштовхуємося із випадками, коли хтось з когось, із великих чи менших компаній на найвищому рівні вимагає хабарі. Якщо вам відомі такі факти, будь ласка, повідомляйте нам і будемо випалювати ці речі напалмом", - сказав Гончарук.

Він закликав інвесторів вкладати гроші в України і не боятися, адже для влади є пріоритетом створення таких умов, коли вести бізнес в Україні було легше.

"Ми розуміємо, що на певному етапі, поки система змінюється, ми маємо зобов'язання кожному великому інвестору надати індивідуальну підтримку та супровід, і ми готові це зробити. У нас в уряді вже створений спеціальний офіс, який буде опікуватися вашими проблемами. Бізнес в Україні повинен витрачати свою енергію та свої ресурси для того, щоб заробляти гроші, а не на те, щоб отримувати державні папірці. Це точно те, що ми можемо зробити найближчим часом і ми це зробимо", - запевнив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми дійсно хочемо, щоб топкорупціонери відповіли перед законом", - Зеленський на зустрічі з детективами НАБУ

"Я щасливий спостерігати таку кількість інвесторів. У Маріуполі це важлива подія не тільки для цього регіону, а й для всієї країни... Ми будемо в кожній сфері сповідувати ринковий підхід. Чесна конкуренція і рівні правила для всіх - це наша релігія", - сказав прем'єр, пише lb.ua.

"Залучення інвестицій - це топ, пріоритет. У рамках форуму заплановано підписання понад 10 меморандумів, які принесуть інвестиції в сумі понад 10 млрд доларів", - додав Гончарук.

Гончарук також назвав сфери, куди потрібно вкладати гроші.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вірю, що розслідування гучних корупційних справ та резонансних убивств буде доведено до кінця, а винних покарано, - Зеленський. ВIДЕО

"Найкращі сфери для інвестування в Україну вам відомі, я переконаний, не гірше, ніж мені, це, звичайно, агросфера, ІТ, це енергетика та інфраструктура", - зазначив Прем'єр-міністр.

Вкладаючи сюди гроші, запевнив він, можна гарантовано отримати великі прибутки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156541
 
 
 Топ коментарі
 
и тут Остапа понесло (с)
 показати весь коментар
 
Корупція вже відсутня? І кого випалили напалмом? Здається всі на місцях.
 показати весь коментар
 
Вот это да...
Это же надо такое отмочить...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Зелебобики уверуйте.Корпции нет,Вова бох,он не лох.
 показати весь коментар
 
Дядя це як? Все ваше кубло збереться в одному місці та сами себе знищете? Смішно. Ги ги...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору