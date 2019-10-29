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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:миротворці (505) нормандська четвірка (643) Пристайко (218)

 Якщо нам не вдасться досягти успіху на Мінському треку, потрібна буде третя сила, яка допоможе навести мир, - Пристайко

Якщо влада не досягне успіху щодо війни Росії проти України на мінському майданчику, потрібно буде повертатися до ідеї миротворчої місії ООН.

Про це журналістам перед Інвестфорумом у Маріуполі сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нормандська зустріч, каже глава МЗС, переносилася кілька разів "з технічних причин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в листопаді, - Пристайко (оновлено)

"Нормандський формат буде, але я б не ставив питання: нормандський формат або санкції. Ми говоримо трохи про інше: якщо нам не вдасться досягти успіху на Мінському треку, нам потрібно повертатися до ідеї, до місії з підтримання миру. Тобто потрібна буде третя сила, яка допоможе навести мир", - сказав глава МЗС.

Уточнюючи, в чому РФ або Україна не йдуть на компроміс для проведення саміту, глава МЗС зазначив, що офіційний Київ виконав усі умови для цього: розведення військ відбулося в Станиці Луганській, триває в Золотому, і залишилося Петрівське - "зараз будемо починати".

"Я не бачу жодних причин для росіян не знайти часу для зустрічі чотирьох лідерів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156538
 
 
 Топ коментарі
 
будут новые унизительные требования никакой встречи не будет зеленский - лох.
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Третью силу вы уже просрали, националистам с вами не по дороге.
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тю... здрасьте!
а что отвод войск не поможет? а одностороннее перемирие не помогает? а отказаться от всех претензий не выручает? ну я не знаю! разгоните тогда нашу армию и отдайте Киев, наверное...
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это и есть его план В - третья сила, которая все решит?)))...
что же тогда план С, если на роль силы не будет никого, кроме дмитрия халаджи?
это тем, кто помнит, что было в предыдущих сериях
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с этого надо было начинать, а не с разведения украинцев. База была заложена, но нелохи так и не смогли ею воспользоваться ибо ботокс не разрешил.
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Для этого нужно согласие двух сторон. Как помним одни хотели на границе, другие на линии фронта. И все переговоры на этом заглохли.
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это как с бизнесом ... с пустыми карманами ничего не начнешь ... чтоб что-то продать нужно что-то иметь
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Третью силу вы уже просрали, националистам с вами не по дороге.
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тю... здрасьте!
а что отвод войск не поможет? а одностороннее перемирие не помогает? а отказаться от всех претензий не выручает? ну я не знаю! разгоните тогда нашу армию и отдайте Киев, наверное...
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Третья сила у Вас появится в пятом измерении, когда будете сваливать с Украины впереди собственного крика!!!
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пристайка його тато, генерал від ґебні, завжди захистить.
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Уверен Америка нам поможет!!! Базы НАТО по всей территории Украины!!!! И все будет ок!!!
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Дурень думкою багатіє, поки пан буде свиней розводити, американці, будуть за нас воювати)))... ага)))
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При всем уважении к Вам, этого уже не будет. К сожалению.
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Третья сила - это какая то новая ракета?
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Даєш 95-й квартал в окопи на відведені позиції!
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будут новые унизительные требования никакой встречи не будет зеленский - лох.
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"Третьей силой" будут соевые идиоты, которые бросят боевые диваны и пойдут на передовую.
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до вас на Чукотку новини доходять у якомусь спотвореному вигляді
але все одно дякуєм оленеводам за активну позицію!
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Тобто в тебе справка про енурез та плоскостопість ?
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Ти вже там,гнидо кацапська?Захлопни свой унтиаз "бостууга",который называется ртом,и невоняй .
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Так пусть зеленые пи-оры не отводят войска с нашей земли, где каждый метр полит кровью наших солдат.
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Поміняй памперс, власник тапок кота. Если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нужна будет третья сила, которая поможет навести мир, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6638
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"Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон." (с)
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дристайка, незабаром вам потрібен буде потужний пєндєль, щоб такі упороті ідіоти вилетіли з України як можна далі!
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Он совсем со счетов вас сбрасывает и не считает силой - петя-боты ))
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Что за "третья сила"? Рептилоиды с Марса?
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Не если, а когда. Трамп прямо сказал Зеленскому - договаривайся с плешфюрером... Кто эта "третья сила" - марсиане?
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Доброго дня Украина!
Этот господин намекает на Трампа? Боюсь он уже не захочет... а попросит фрау Меркель заняться этим вопросом ну и + Микрона никто не отменял, ведь он друг путена.
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Ходят упорные слухи (неподтвержденные) - он его друг. Но выражаться не надо.
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"Черный день для истории США"
Так называет встречу российского и американского президентов в Хельсинки 16 июля 2018 года профессор и политический обозреватель The Globe and Mail Джаред Секстон. Он замечает, что хотя американцы "уже привыкли" к подобному фарсу от своего лидера, но пресс-конференция двух президентов в понедельник "была совершенно другим явлением". Автора статьи возмущает тот факт, что Трамп "публично отверг" данные разведки США относительно российского вмешательства в американские выборы и лишь повторил утверждение российского президента, который в очередной раз отверг все обвинения в отношении России и ее влияния на демократический процесс в Штатах.
Он стоял на мировой арене и соглашался с человеком, который убивал политических диссидентов и вмешивался в глобальную демократию множество раз... Дональд Трамп помог иностранному врагу,
- констатировал Секстон.

"Лидер США лизал ботинки диктатора-убийцы", - так описывает поведение Трампа на брифинге с Путиным политический аналитик Джаред Секстон. Фото: Getty Імадеѕ
Его мысль подхватывает издание Star в своей редакционной статье "Трамп стал международным вандалом", написанной по итогам саммита. В ней отмечается, что глава Белого дома "бил по фундаменту международного порядка" в течение нескольких месяцев, однако понедельник может оказаться днем, "когда он наконец смог его разломать".
А Бриан Беннетт в Time Magazine акцентирует внимание на том, что именно глава Кремля руководил пресс-конференцией после встречи с Трампом. "Российский лидер вызвал первого журналиста для того, чтобы тот задал вопрос. Трамп, который часто выпячивает грудь, когда заходит в комнату, просто стоял, пока Путин задавал тон беседе", убежден корреспондент.
Трамп больше всего боится быть презренным и старается не демонстрировать свою слабость. Но саммит с Путиным заставил его пережить оба унижения,
- делает вывод журналист.

Кажется несколько ироничным тот факт, что Трамп и Путин, возможно, фактически достигли определенных конструктивных договоренностей. Относительно этого утверждения, то на пресс-конференции мы получили больше подсказок от заявлений Путина, чем от Трампа; похоже, это стандартная схема работы в рамках этой администрации США", - комментирует встречу двух президентов американский дипломат Александр Вершбоу.
Его удивляет тот факт, что глава Белого дома ни разу не вспомнил об Украине на пресс-конференции, в то же время, по крайней мере со слов самого Путина, Трамп не поставил под угрозу позицию Америки относительно незаконной аннексии Крыма, подчеркивает Вершбоу.
Позиция президента Трампа относительно Крыма известна, он ее придерживается, говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН. Для нас этот вопрос закрыт,
- подчеркнул Путин.Мелинда Геринг в своем блоге для Atlantic Council также пишет о том, что Трамп и словом не обмолвился об оккупации Крыма, сбитии рейса MH-17 над Украиной и гибель 298 невинных людей в 2014 году, о вторжении в Грузию, войну на Донбассе или отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. На вопрос журналиста, кто же в этом всем виноват, Трамп ответил, что "мы все", напоминает блогер.
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Тут каждый день, новости. Во внешней политике - полный провал. Почему то напоминает времена Обамы.
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Где они его нашли и кто ему пишет его высеры и самое главное врет не краснеет и совесть не мучает от такого потока брехни и фальши
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После таких отведений, будет война, расиянцы прощитали на каких направлениях выгодней всего разводить для дальнейшего наступления.
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наступления не будет, лошара-зю сам отказался от територий теперь с ********* можно снимать санкции а кацапы будут играть роль арбитров "во внутриукраинском конфликте"
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Может начаться наступление и выдвигаться все новые условия проэкт новоросия не закончен. Если снимут санкции война точно будет
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фуйло всегда нападает исподтишка на тех кто в разы слабее,следующей будет Беларусь.
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ты мне говоришь за попов то
...... ахаха... да я те без оужия выйду, но немя люди поддержат, я вот если я выйду с оружием, то ты обуеешь бл... ты озверел шоле? никогда я не появлюсь без зброї
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Дебил! какой войной с росией кацапы говорят это ваши сепаратисты ихтамнет в случаи наступу на отведенные територии кацапы скажут опять мы же вам говорим настамнет то наступают ополченцы,на который кремль не может влиять,а миротворцы кацапы скажут нет ,это противоречит минску,вот и всё и что ты им сделаеш
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Ми ж Вас попереджали!

@politkyxnya
·
2 год

В Маріуполі "Янелоха" @ZelenskyyUa
зустрічають величезним плакатом "Мне 42 года, я же не лох"

Відео:
https://twitter.com/i/status/1189118489187049472
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Пізно всрались (вибачте), порох вам залишив значно кращі перговорні умови, але ви вирішили що взяли Бога за бороду, а вийшло що за волосінь пані Моніки. Если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нужна будет третья сила, которая поможет навести мир, - Пристайко - Цензор.НЕТ 194
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порох все просрав своєю коррупцією,макрона путен купив,трамп давно фуйлівська шістка,тільки відкрито це не показував але за 4 роки поставив скрізь своїх людей.
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Оце ваше "просрав" скоро вам покажеться епохою процвітання.
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і ще одне він втопив у смітті єдиного нормального кандидата А.Садового,подякуй.
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А ще він, падлюка, не виносить сміття з твоєї квартири.
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...Во вторник, 29 октября, украинские военные начали одностороннее отступление с позиций, которые были завоеваны немалой ценой. Отходят бойцы ООС буквально в чистое поле, где никаких достойных укреплений еще не создано.Сегодня на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ошарашил почти всю страну.
По его словам, отведение войск уже началось:
- До самой встречи в нормандской формате будет разведения на участках, которые мы согласовали. В Золотом разведения происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня.
Примечательно, что у Зеленского многократно повторяли, что "зрады не будет", а оступление сил и средств пройдет только после того, как оккупанты неделю будут воздерживаться от обстрелов. Разумеется, ни о каких семи днях тишины и речи не было. Последний обстрел в зоне отступления был зафиксирован вчера.
Тем не менее, новые власти решили настойчиво гнуть свою линию - заигрывать с Путиным в надежде, что кровавый диктатор просто одумается и отступит.
Следить за отведением войск, как утверждает Пристайко, будут наблюдатели ОБСЕ. Только вот последние уже месяц говорят, что террористы могут просто их не допускать на передовую. Более того, российские оккупанты обустроили новые позиции, которые понадобятся им для захвата освободившихся укрепрайонов ВСУ.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337671-vopreki_obstrelam_i_obeshchanijam_hdatj_nedelju_u_zolotogo_nachalsja_otvod_vojsk
...
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Подожди, еще не было никаких переговоров а украинская армия покидает украинские города ето по чьему приказу? И кто будет потом возвращать назад сданые врагу территории? Когда вы отсосете ***** на предстоящих переговорах вы уже станете использованной проституткой с которой ниодна третья сила не захочет иметь дела. Да и думаю на Нормандских переговорах вас нагнут так что вы прямо там все подпишите в том числе и Капитуляцию Украины. Да и после всего увиденного украинцы еще ускорят миграцию из Украины, так что воевать будет уже некому и незачто.
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Похоже, зелёная банда получила грандиозный транш за весь этот "мирный процесс".
Уж очень прыткие они в последнее время.
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Дайте пристайке что то от словесного поноса.
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«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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Что курят зебилы? Если параша не согласится вывести свои войска с Донбасса по просьбе зебилов, она это сделает через миротворцев, т.е. Совбез ООН, где она же имеет право вето? Если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нужна будет третья сила, которая поможет навести мир, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5867
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Це просто п* здьож.******* абсолютно нічого не робить в напрямку- миротворці ООН.
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Я не вижу никаких причин для русских не найти времени для встречи четырех лидеров", - сказал он.
Я каждый раз без смеха и одновременно ужаса не могу посмотреть на украинского лидэра. Да и зачем ***** встречаться с вами лохами если вы уже выполнили его условия? А те что не выполнили он еще вам добавит и ваш лидэр карликовый с удовольствием выполнит другие хотелки кремлевского хозяина.
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трєтья сіла вундеркінди курвамать ви на пустому місті здаєте тереторії трєтья сіла це ті хто прийде по вас
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