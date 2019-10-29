 Якщо нам не вдасться досягти успіху на Мінському треку, потрібна буде третя сила, яка допоможе навести мир, - Пристайко

Про це журналістам перед Інвестфорумом у Маріуполі сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нормандська зустріч, каже глава МЗС, переносилася кілька разів "з технічних причин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в листопаді, - Пристайко (оновлено)

"Нормандський формат буде, але я б не ставив питання: нормандський формат або санкції. Ми говоримо трохи про інше: якщо нам не вдасться досягти успіху на Мінському треку, нам потрібно повертатися до ідеї, до місії з підтримання миру. Тобто потрібна буде третя сила, яка допоможе навести мир", - сказав глава МЗС.

Уточнюючи, в чому РФ або Україна не йдуть на компроміс для проведення саміту, глава МЗС зазначив, що офіційний Київ виконав усі умови для цього: розведення військ відбулося в Станиці Луганській, триває в Золотому, і залишилося Петрівське - "зараз будемо починати".

"Я не бачу жодних причин для росіян не знайти часу для зустрічі чотирьох лідерів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко