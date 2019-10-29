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 Політика України, Економіка, За кордоном
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Все про:арбітраж (108) газ (1054) газові переговори (115) Газпром (463) Пєсков (599) суд (5657)

 Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому"

У Кремлі заявили, що Україна має відмовитися від перемоги над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі для досягнення нових домовленостей щодо транзиту російського газу в Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Учора позиція Росії була викладена. Зокрема, звичайно, йдеться про те, що якісь судові претензії не мають бути на порядку денному, якщо ми говоримо про досягнення домовленостей", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи є умовою Кремля для укладення нових контрактів на транзит через Україну російського газу відмова з боку Києва від своєї перемоги над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Зі свого боку виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook заявив про підготовку нового позову до російського "Газпрому".

Він заявив, що "чудово розуміє" віцепрезидента Європейської комісії Мароша Шефчовича, який після зустрічі в Брюсселі сказав, що він розчарований її результатами.

"Домовленостей немає. Але я час не марнував, оскільки працював над позовними вимогами до "Газпрому" в новому арбітражному процесі...", - написав Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тристоронніх переговорах щодо газу Росія порушувала питання перегляду рішень Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз"

Як повідомлялося, з листопада 2015 року Україна не імпортує газ з Росії. Наприкінці лютого 2018 року російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд доларів. З урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд доларів на користь "Нафтогазу". На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку.

У березні 2018 року "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз" про відмову виконувати рішення арбітражу.

Улітку 2018 року "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу новий позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з "Газпромом".

"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року до кінця 2019 року і попередньо оцінював свої грошові вимоги у близько 12 млрд доларів. 28 жовтня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори щодо транзиту газу через територію України з 1 січня 2020 року. Попередня зустріч відбулася 19 вересня.

Очільник Міненерго РФ Олександр Новак в інтерв'ю телеканалу "Россия 24" за підсумками газових консультацій заявив, що Україна поки не сформувала офіційну позицію щодо можливості врегулювання судового спору "Газпрому" і "Нафтогазу" до кінця року.

"Офіційної позиції наших українських партнерів поки не сформовано. Ми сподіваємося, що наша позиція буде врахована. У тому числі наші колеги з Єврокомісії підтримують, що необхідно відрегулювати це все пакетно. Тому будемо працювати в цьому напрямку, продовжимо разом з колегами шукати шляхи" , - відповів Новак на запитання, чи готові сторони врегулювати всі судові питання до кінця цього року.

Своєю чергою міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель за підсумками тристоронніх переговорів між Україною, ЄС і Росією про транзит газу після 2019 року заявив, що Україна виступила проти обговорення питань прямих поставок газу і врегулювання арбітражних процесів між "Газпромом" і "Нафтогазом "на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156537
 
 
 Топ коментарі
 
Зебил как он есть. Премия выдана в виде 1% от суммы долга, которая списалась и теперь Украина ничего не должна и даже рашка не поднимает сумму долга. Тоесть и тут в лужу перднул. Но можно пойти еще дальше - рашка то всего то озвучивает свои хотелки, но зебилы уже привычно решили подчиняться?
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Первые победы зелёной дипломатии! Киев должен отказаться от судебных претензий к "Газпрому": Кремль выдвинул условия для договоренностей по газу с Украиной - Цензор.НЕТ 4720
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Кобалев свой суд выиграл. Сейчас посмотрим как писюнист спляшет.
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Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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Какие вообще могут быть переговоры? Украина выставляет европейскую цену за транзит, ********* или соглашается или нет, и носит свой газ ведрами. Все. О чем вообще можно переговариваться? И уж кто кто, только не ********* может выставлять какие-то свои хотелки.
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Требования газпрома вчера уже выдавали на "прямом", как желание нашего правительства отказаться от этого долга. Кремль висунув умови для домовленостей щодо газу з Україною: Київ має відмовитися від судових претензій до "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6635
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Надо полагать, мама Коболева бабло отдаёт назад??
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Россия достроят сев.поток два
и прекратит прокачку газа и останемся без. газа и долгов
это 150% так и будет
если прекращать то с 01 01. 2020 пусть озаботится ЕС
в противном случае через год будем озабочены мы
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Россия достроят сев.поток два и прекратит прокачку газа - все к этому идет.

...и останемся без. газа и долгов - тут я не согласен.

...пусть озаботится ЕС - уже в процессе: думаешь, о чем Меркель с Путиным беседовала?

Песков понты гоняет для внутренней аудитории. Это нужно понимать и совершенно не нужно по этому поводу напрягаться.

Все эти клоуны, Песков, Жириновский, Соловьев и т. д. они нужны только для одного: запутать ватника и отнять у него способность думать. Ибо думающий россиянин опасен для власти.
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Украине своего газа достаточно, да ещё если новых скважин набурить,то вообще красота, но есть одно "но", )(уйло не решается на полномасштабное вторжение пока у него нет альтернативного пути доставки газа в Европу. Как только газ пойдёт по СП начнётся полномасштабное вторжение )(уйловской орды. Нужно немедленно гнать зелю в отставку и возращать Пороха,затем просить штаты разместить свои военные базы в Украине, иначе нам хрен кто поможет ( ядерную дубинку просрал хравчук). СЛАВА УКРАИНЕ!
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такое ощущение что зеля - золотая рыбка для ху-ла, из сказки
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Щас жосткий презедент кааак даст 24 часа Путину!!! Тот кааак испугается!!!
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не-лох зараз все порішає по пацанські...
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У РФ нету трубы и они будут и так договаривать или будут терять деньги и покажут ЕС, что РФ не надежный поставщик и они начнут закупать газ у других стран!
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Вчера была заполнена газом труба "Сила Сибири", а с 1 декабря начинает работать "Турецкий поток" обе ветки - что дальше?
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Позиция России - не хотим платить.
Позиция Украины - нам пох, нет денег - нет продления договора.
А что будет, если договор действительно не продлят? Потому что Россия не заплатила, например.

Есть тут кто-то, кто может обьяснить последствия этого с юридической точки зрения?
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Якщо створять сертифікований по третьому енергопакету оператор ГТС України і він підпише договір про інтерконект з Газпромом, то останній зможе подавати заявки на використання interruptible capacity і качати без довгострокового договору про транспортування, ще там свопова схема пропонувалась Нафтогазом.
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А зачем эту глупость Украине подписывать?!
Я честно не понимаю...
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Україні нідочого, а оператор ГТС отримуватиме гроші за транзит.
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Лаптестан, мухи отдельно, котлеты отдельно
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Почему молчит по этому поводу НЕЛОХ, которому 42, хотелось бы знать его мнение.
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Выдвиньте им встречное предложение. РФ освобождает оккупированные Донбасс и Крым, тогда возможное подписание договора.
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5(!!!!) лет Украина ведет войну! ПЯТЬ ЛЕТ!!! Только один вопрос: Какого х..я делал НАФТОГАЗ, имея подтвержденных разведанных месторождений газа на 22 года плюс недоразведанных больше, чем в россии? Почему за 5 лет мы не составляем конкуренцию россии на газовом рынке Европы и не перешли на исключительно собственный газ? Вы там, в Нафтогазе и правительстве не уху ели?
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