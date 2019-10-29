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 Суспільство
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Все про:Донбас (13443) операція Об'єднаних сил (1692) Золоте (82)

 О 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4, - пресцентр ООС

У Золотому Луганської області почалося розведення сил і засобів.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12.00 годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів. Українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців. Зазначаємо, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, відбувся не в зоні розведення сил та засобів", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що процес розведення сил і засобів у Золотому (Луганська обл.) у вівторок стартував. Пізніше пресцентр штабу ООС заявив: "Ніяких рухів у напрямку розведення сторін поки не проводиться".

Читайте також: Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко

Також в пресцентрі ООС повідомили: "НЗФ РФ, заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)". Крім того, за даними Міноборони, "з початку поточної доби (29 жовтня. - Ред.) до 12.30 ворог обстріляв наших військових двічі. На Донецькому напрямку після 11 ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки ( також майбутню ділянку розведення сил і засобів. - Ред.)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156533
 
   
 Топ коментарі
 
"Наемники РФ ведут обстрелы позиций украинских воинов в районах разведения сил в Золотом и Богдановке, - пресс-центр ООС"

"В пресс-центре ООС подтвердили начало разведения сил в Золотом"

Между новостями разница в 10 минут. Разве такое возможно в стране, гда при власти нормальные люди? Да никогда! Такое возмождно только при ватных украинофобских выродках!
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А как же 7 дней тишины и бла бла бла? Господа, мы в жопе!!!
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Ну що КАПІТУЛЯЦІЯ України перед хуйлом розпочалась з чим вас "хохли" я і вітаю!!!
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зеЛя подонок и мразь!закончит на ростове очень скоро
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Yahooею, дорогая редакция! И как это понимать?

"Это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели." ©
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

3 ч. ·

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.
Так, НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).
Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.
Варто зазначити, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.
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В Золотом начинают строительство офиса преЗедента и виллы, куда переезжает жить вся его семья с кварталом!!!
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Шмаркля попалась на наживку. Что теперь будет? Орки займут Золотое. Добробаты и патриоты страны приедут в Киев и свергнут силой Бубочку. ***** этого и ждет, чтобы начать новый этап безвластия в Украине и неготовность реагировать Запад. Это его план. И Янелох его воплощает в жизнь.
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А если не займут Золотое? Какой прогноз будет?
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План ***** №2: В Украину внедряют дыныры и начинается тоже самое, т.е. хаос.
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если не займут, то комик может смело ехать рассмешить путина...ибо смех - оружие клоуна...
путин не сам придет, он с кузнецом будет, с рамзаном...больно тому на извинявшегося посмотреть нужно
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Цитирую класика "Ми развели их как котят" (с) М.Чечетов.
А моника с балкона пригнет?
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сомневаюсь, что он разведет, как котят...он не карлсон, чтобы сигануть и галстуков не носит, чтобы жевать
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Когда Петя назначал Мишу на должность за "жевание галстука" можно было автоматически стать кацапом и агентом кремля.. Эх, все течёт все меняется)
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не было такого...михо, как приморский реформатор был отправлен с глаз подальше, а не премьером, как прочили и он сам думал
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Где там 10 тысяч ветеранов Билецкого?Уже на подходе?Или Аваков дал команду упасть на мороз?
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Наемники РФ ведут обстрелы позиций украинских воинов в районах разведения сил в Золотом и Богдановке, - пресс-центр ООС

Предатели продолжают сливать Украину и для дезориентации постить прямо противоположные новости.
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29.10.19 13:15 Командования оккупационных войск РФ планирует активизировать применение снайперов на линии соприкосновения, - разведка https://censor.net.ua/n3156524 О 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 728

пресс-служба Минобороны http://www.mil.gov.ua/news/2019/10/29/zvedennya-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/
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Эй, фигня коричневая, когда П'яточкін войска разводил, что это было?
Ясный перец- перемога.
Когда Зеля разводит?
Ясно как днем- капитуляция.
Какое же вы отребье, петрушки...
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Знищення України відбувається під радісні овації ригів, комуняк, та просто вати.
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Зеленский - это марионетка Путина! Зеленский все приказы кремлевского говна выполняет. Делает все, что выгодно РФ и делает все против Украины.
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В начало холодов - отводит армию в чистое поле и сдает фортификационные сооружения России.
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ЗаЖопы уже вместо требований разведения, начали хором вопить - на кого мирных оставляете... Твари.
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Так там стреляют или разводят? Если развели то кого?
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С БОГОМ !! ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ !!
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Война была проиграна соевым говнокомандующим сразу после Иловайска и это поражение было закреплено в капитулянтских минских соглашениях. Это горькая правда, которая никак не может уместиться в куриных мозгах соевой мразоты
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У тебе і куриних мізків немає, так, як і батьківщини! Манкурт і бидло це твій портрет! і
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Война не проиграна, пока солдаты и гражданские готовы оказывать сопротивление врагу и готовы врага убивать
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"Війна програна" - це коли фюрер горить у драних шкарпетках у дворі рейхсканцелярії. А у нашому випадку навіть москалі не визнають що АРК та лугандон належать їм. Таки Кучма навчився за свої 8 років президентства підписувати із ними угоди про велике "ніщо". )))
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Интересно, что называется зеркальным разведением? То что ВСУ выходят из украинского города а боевики откуда отходят? А почему боевики не отводят войска из Горловки и других населенных пунктов? Или главная задача вывести украинские войска из городов?
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как зеля и говорил скоро Украина будет начинаться в Бердичеве
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Якщо хтось не розуміє кого "відводять на 1 кілометр" - то це ЗСУ. 10000 добровольців із Золотого можна лише "виселити", але їх ніхто не виселяв. Срали вони з високого горища на усі зюзіни накази. Молодці хлопці!
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