Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов у ході XVIII Форуму фінансових директорів у Києві у вівторок.
"Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює найближчими тижнями", - сказав він.
Нефьодов зазначив, що більша кількість скарг щодо митниці зараз надходить через Facebook.
"Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook", - сказав глава митниці.
Крім цього, митниця планує запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості вживаних автомобілів, щоб дозволити потенційному покупцеві такого авто перед його придбанням уточнити вартість розмитнення. Цей сервіс має запрацювати до кінця 2019 року.
"Ми не повинні входити в Новий рік зі старими проблемами", - прокоментував Максим Нефьодов.
Мы должны входить с новыми, которые успешно создаем!
Его величество профан
Во всех значительных вопросах,
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах.
Я за два сольди, за два су
На папу с мамой донесу,
И верит наш король в одно-с,-
В донос, в донос, в донос...
(с) Волшебный голос Джельсомино.
З його слів, родичі Нефьодова займаються контрабандою брендового одягу, який перевозять у «євробляхах».
А простіше не можна? п.Нефьодов, адже не Tommy Lee призначає вам начальників митниць. Ви ж самі їх призначаєте. Невже у Вас нема хоча б десятка чесних людей? Відберіть достойні кадри. А також зробіть так, щоб це митникові треба було писати скаргу на Tommy Lee, якщо він вважає мої дії незаконними. Бо митник нічого не втрачає від моє затримки, а я не можу тримати Памелу на митниці годинами.