 Найближчим часом в Україні запустять електронний сервіс для скарг на митників, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов у ході XVIII Форуму фінансових директорів у Києві у вівторок.

"Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює найближчими тижнями", - сказав він.

Нефьодов зазначив, що більша кількість скарг щодо митниці зараз надходить через Facebook.

"Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook", - сказав глава митниці.

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Крім цього, митниця планує запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості вживаних автомобілів, щоб дозволити потенційному покупцеві такого авто перед його придбанням уточнити вартість розмитнення. Цей сервіс має запрацювати до кінця 2019 року.

"Ми не повинні входити в Новий рік зі старими проблемами", - прокоментував Максим Нефьодов.