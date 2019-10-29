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 Політика України, Економіка
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Все про:митниця (592) Нефьодов (95)

 Найближчим часом в Україні запустять електронний сервіс для скарг на митників, - Нефьодов

Державна митна служба в найближчі тижні запустить електронний сервіс для скарг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов у ході XVIII Форуму фінансових директорів у Києві у вівторок.

"Ми будемо пробувати найближчим часом запустити електронний модуль для скарг. Він запрацює найближчими тижнями", - сказав він.

Нефьодов зазначив, що більша кількість скарг щодо митниці зараз надходить через Facebook.

"Більшість пише мені в особисті повідомлення на Facebook", - сказав глава митниці.

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Крім цього, митниця планує запустити автоматизоване визначення і перевірку вартості вживаних автомобілів, щоб дозволити потенційному покупцеві такого авто перед його придбанням уточнити вартість розмитнення. Цей сервіс має запрацювати до кінця 2019 року.

"Ми не повинні входити в Новий рік зі старими проблемами", - прокоментував Максим Нефьодов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156530
 
   
 Топ коментарі
 
Так і назвемо: "Кніга жалоб і прєдложеній"
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"Мы не должны входить в Новый год со старыми проблемами", - прокомментировал Максим Нефьодов.Источник: https://censor.net.ua/n3156530

Мы должны входить с новыми, которые успешно создаем!
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Тепер зрозуміло, чому п.Нефьодов завжди ходить стильно вбраний. Найближчим часом в Україні запустять електронний сервіс для скарг на митників, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 853
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..да тут недавно с месячишко назад одна зелёная сопля хрипела и снимала начальников таможен...)))) Никто не снят... никто не уволен... Сопля уехала и ничего не поменялось. Если ложат на мнение ГовноПреЗедента.... то на жалобы иных и обращать внимания не будут.
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"Мы не должны входить в Новый год со старыми проблемами", - прокомментировал Максим Нефьодов.Источник: https://censor.net.ua/n3156530

Мы должны входить с новыми, которые успешно создаем!
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китайцы как раз пожалуются за то что он начесал
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первые китайцы будут)) оплатите их счета за сканеры))
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Господи вислоухие неужели Вы думаете что стукачеством кляузами можно побороть контрабанду а не путем реформирования и жесткого контроля то Вам уже не к психиатру не поможет а в .........
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...
Его величество профан
Во всех значительных вопросах,
И шаткий трон его стоит
Не на ковре, а на доносах.

Я за два сольди, за два су
На папу с мамой донесу,
И верит наш король в одно-с,-
В донос, в донос, в донос...

(с) Волшебный голос Джельсомино.
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у меня два вопроса к хейтерам . первый: Вы когда-нибудь пересекали границу или получали-отправляли карго-посылки? .. И второй: Вы хотели бы иметь возможность в режиме онлайн написать о своей проблеме или хамском отношении на таможне прям на месте? ... Я на своем опыте знаю, что таможенники боятся огласки как черт ладана ...
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Вот для чего ему понадобилось по 1.5млрд в год. Во как будет работать 19 таможен. Но тогда не слишком ли много денег он хочет для этого!?
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"Журналіст Євгеній Плінський опублікував розслідування щодо очільника митниці Максима Нефьодова.

З його слів, родичі Нефьодова займаються контрабандою брендового одягу, який перевозять у «євробляхах».
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Тепер зрозуміло, чому п.Нефьодов завжди ходить стильно вбраний.
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kurwa, я вважав, що п.Нефьодов --- молода людина й не оперуватиме совковими методами. А він про "сервіс_скарг_на_митників". Тобто, я, замість оперативного та чесного проходження митниці, маю потім скаржитися й чекати, поки система, що туди призначила митника, сама ж його покарає. Найближчим часом в Україні запустять електронний сервіс для скарг на митників, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1471
А простіше не можна? п.Нефьодов, адже не Tommy Lee призначає вам начальників митниць. Ви ж самі їх призначаєте. Невже у Вас нема хоча б десятка чесних людей? Відберіть достойні кадри. А також зробіть так, щоб це митникові треба було писати скаргу на Tommy Lee, якщо він вважає мої дії незаконними. Бо митник нічого не втрачає від моє затримки, а я не можу тримати Памелу на митниці годинами. Найближчим часом в Україні запустять електронний сервіс для скарг на митників, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1471
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