 Завершити війну можна тільки одним шляхом - дипломатичним, - Зеленський

Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі "RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Припинення війни і повернення всіх українських територій - наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо тільки одним шляхом - дипломатичним", - запевнив Зеленський.
Президент підкреслив, що для досягнення цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку, бути державою, яку шанують і до якої прислухаються, бути успішною, незалежною державою.
Ежу понятно, что от комика такой же гетьман, как и из кондитера.
Если шибко хочешь закончить войну, шуруй в Кремль с канистрой бензина, и сожги нахер всю ихнюю шайку, раз такой быстрый.
И радикально-патриотической истерики здесь нет, на войне как на войне, ты или за одних или за других, хотя... можешь постоять на линии огня... по приколу)))
Звісно, дипломатія потрібна для того, аби війна не вийшла за рамки... дипломатії. А як вона вже розпочалася внатурє, то завершити її можна лише здобувши перемогу. Ну, або зазнавши поразки, якщо кому так більше подобається і речей, важливіших за мир вже не залишилося.
Це «калбаса по 2:20», «доллар по 8» і «сир по 50 рупплєй».
Да, і «абалдєнно вкусний пломбір !»
зеле в германии и японии объяснили в подробностях
подписываешь безоговорочную капитуляции и ФСЕ войны больше нет
як і звичайна війна.
марно сподіватися, що можна виграти дипломатію,
програвши війну, або маючи слабшу силу..
Щоб виграти дипломатію, спочатку треба максимально вирівняти сили..
а інакше всі ці розмови про дипломатію виглядають як підготовка до здачі
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Дабы погубить отечество, достаточно даже одного негодяя: тому в истории было немало примеров...
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Идиот малороский...
а 8% свергнутых петесосов визжат-"ВОЙНА до победного конца!"
Им мало 10 тыс загубленных душ..им мало пролитой патриотами крови.. Петесосы хотят сделать кроваопускание Украине в отместку за поражентие на выборах!
За 5 лет бойни..сколько политой кровью украинской земли отвоёвано? Сколько побед на фронте одержано разорённой войной Украиной? Молчите, мародёры потрохи?
Молдавской мафии Потроха- Свинарчука мало украинских слёз и крови..им хочется лишь реванша в борьбе за Власть! Именно на это нацелена их грязная политическая кампания-"Нет капитуляции!!"
Остановить ***** можно только дипломатически..а это значит- компромисы..Другого пути у страны нет! Украина одна..дин на один перед паРАШЕЙ.Поддержка ЕС слабнет с каждым годом. США..Трамп вообще блокирует помощь..