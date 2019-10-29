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 Політика України
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Все про:війна (1796) дипломатія (399) Зеленський (3380)

 Завершити війну можна тільки одним шляхом - дипломатичним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає, що єдиним шляхом для припинення війни і повернення нині тимчасово окупованих територій є дипломатичний.

Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі "RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Припинення війни і повернення всіх українських територій - наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо тільки одним шляхом - дипломатичним", - запевнив Зеленський.

Президент підкреслив, що для досягнення цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку, бути державою, яку шанують і до якої прислухаються, бути успішною, незалежною державою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий до зустрічі з Путіним: він чітко усвідомлює, чого можна і як можна досягти, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156529
 
   
 Топ коментарі
 
А что на эту тему говорят в родном Израиле?
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Дипломат недоношеный. Ты прям всю историю перевернул. Ато все страны мира оказывается зря держат большие армии и тратят на ее содержание кучу денег. А оказывается при виде врага можно лечь на землю и разставить ноги
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Может я идиот, если есть здесь историки, приведите хоть один пример в истории, где добились мира дипломатическим путем, не потеряв при этом территории?
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Все обсырают Зелю, ок, мы демократическое государство имеете право. Патриоты хотят воевать дальше, ок, тоже имеете право!!!! Вопрос такой, так что же вы Зеле не советуете объявить всеобщую мобилизацию, ужесточить законы об уклонении от воинской службы, чтобы все мужчины бросили семьи, работу, бизнес и вперед в окопы отвоевывать разрушенный Донбасс у местных ополченцев и приезжих росийских наемников. Стариков и детей на военные заводы и копание новых соладатских кладбищ. Скажите честно уважаемые "патриоты", именно ето сейчас должен зделать президент чтобы вы его похвалили????????
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Послушай, малоросс, все что требуется от Зе, это просто в очко ***** не заглядывать.
Ежу понятно, что от комика такой же гетьман, как и из кондитера.
Если шибко хочешь закончить войну, шуруй в Кремль с канистрой бензина, и сожги нахер всю ихнюю шайку, раз такой быстрый.
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о, у тебя, малороса обсоссаного, я смотрю наших украинцев убивают "апалченцы" и "наёмники с расеи". Ну ты и ****...
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а кто их убивает, пане козак???? Там ведь есть местные жители и приезжие российские солдаты, я ведь прав??? Или сотни тысяч местных граждан Украины там нет, они что испарились?????
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Тот кто больше материться тот и прав. Мне кажется, что больше Вы похожи на малоросса. Потому что настоящие украинцы - ето культурные люди, которые умеют аргументировано дискусировать, а не биться как припадочные в радикально-патриотической истерике.
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По сравнению с тем, что гонит вата на ватных ресурсах, тут с тобой еще очень культурно общаются)))
И радикально-патриотической истерики здесь нет, на войне как на войне, ты или за одних или за других, хотя... можешь постоять на линии огня... по приколу)))
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Как только будет обьявлена мобилизация, всех местных соевых патриотов как ветром сдует в Польшу или в ту же кацапию
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Чечня, ГДР, Венгрия, Чехия, Болгария, при своих остались. Польша потеряла Львов, Сербия Косово, Венгрия- Закарпатье. ну так получилось.
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Польша, Сербия и Венгрия потеряли то, что им никогда и не пренадлежало.
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Дипломатичним шляхом можна завершити лише дипломатичну війну.
Звісно, дипломатія потрібна для того, аби війна не вийшла за рамки... дипломатії. А як вона вже розпочалася внатурє, то завершити її можна лише здобувши перемогу. Ну, або зазнавши поразки, якщо кому так більше подобається і речей, важливіших за мир вже не залишилося.
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капитуляция -тоже дипломатический путь. Пусть он нам обьяснит, шаги своей дипломатии к миру, а он толком ничего кроме громких фраз не говорит. И мало того, уже договорился до того, что акции на майдане "нет капитуляции" против мира, а сепарских 5 старушек в Золотом с просьбой о мире, это то, что надо!
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Для таких Україна, це не Армія, Віра, Мова.
Це «калбаса по 2:20», «доллар по 8» і «сир по 50 рупплєй».
Да, і «абалдєнно вкусний пломбір !»
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Мажор Зеленский наверно никогда не общался с людьми, которых не отягощает мораль.Видимо он всегда общался с порядочными, культурными людьми. Пусь с зеками пообщается, с мошенниками, с ворами и убедит их не воровать, не грабить. И правдп - зачем нужны тюрьмы, вы просто поговорите с Зеленским. И - алилуйя.
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дипломатическим путем это очень легко.
зеле в германии и японии объяснили в подробностях
подписываешь безоговорочную капитуляции и ФСЕ войны больше нет
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какое ж оно тупое...пусть назовет хоть одну страну в мире, которая вернула аннексированные территории с помощью дипломатии
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Тссс... Зеля попытается ***** нажухать.
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Ворога якого не переміг воєнним шляхом дипломатичним не переможеш і поготів. Висновок: Зе-клоун вирішив виконувати всі вимоги московських окупантів і за це сподівається що вони припинять вбивати. І це він називає "закінченням війни дипломатичним шляхом".
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дипломатія таке саме міряння силою,
як і звичайна війна.
марно сподіватися, що можна виграти дипломатію,
програвши війну, або маючи слабшу силу..

Щоб виграти дипломатію, спочатку треба максимально вирівняти сили..


а інакше всі ці розмови про дипломатію виглядають як підготовка до здачі
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Нуну... А ты как раз то что надо в этом случае! Дипломат с опытом и соответствующим образованием. Чмо алчное.
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Люди за свободу воюют, а этому нужен мир на коленях...
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...Завершити війну можна тільки одним шляхом - дипломатичним, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1213

Дабы погубить отечество, достаточно даже одного негодяя: тому в истории было немало примеров...
..
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Нет, войну можно выиграть - ПОБЕДОЙ.
Идиот малороский...
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-73% украинцев сказали-СТОП ВОЙНЕ!!
а 8% свергнутых петесосов визжат-"ВОЙНА до победного конца!"
Им мало 10 тыс загубленных душ..им мало пролитой патриотами крови.. Петесосы хотят сделать кроваопускание Украине в отместку за поражентие на выборах!
За 5 лет бойни..сколько политой кровью украинской земли отвоёвано? Сколько побед на фронте одержано разорённой войной Украиной? Молчите, мародёры потрохи?
Молдавской мафии Потроха- Свинарчука мало украинских слёз и крови..им хочется лишь реванша в борьбе за Власть! Именно на это нацелена их грязная политическая кампания-"Нет капитуляции!!"
Остановить ***** можно только дипломатически..а это значит- компромисы..Другого пути у страны нет! Украина одна..дин на один перед паРАШЕЙ.Поддержка ЕС слабнет с каждым годом. США..Трамп вообще блокирует помощь..
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Допустим, 75% украинцев сказали: "Стоп войне, мы ее проиграли, сдаемся на милость более сильного противника!" Но есть активное меньшинство, которое этого категорически не примет. Что дальше?
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Война была проиграна соевым говнокомандующим сразу после Иловайска и это поражение было закреплено в капитулянтских минских соглашениях. Это горькая правда, которая никак не может уместиться в куриных мозгах соевой мразоты
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Не надо мечтать, о проигранной Украиной войне - война не проиграна пока существует сопротивление.
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Освобождение своих законных территорий,по всем подписанным международным договорам, от иностранных оккупантов всеми способами - это законное право государства Украина,как и любого другого государства в схожих обстоятельствах.
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лапоть "зе" ,так какя дипломатия бЫла в Грозном ,при оккупации Абхазии ,Осетии,или в Сирии,Ливи,турецкие войска в Курдистане,совковые в Афгане американские во Ветнаме.ит.д...и т,п...?дипломат капитуляции Украины идеш депломатичным путем прямо и уверенно осине(дереву)в обятия,,,Юда...войну,которую рашист начал оружием,можно остановить только оружием...дипломатия была в Будапеште на нее хер положил рашист оружием...
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