 Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"І я б дуже хотіла вибачитися перед президентом, але я зроблю це тільки тоді, коли він вибачиться за смішки за згорілий будинок Гонтаревої, відео з розстрілом парламенту, відео з похоронами Порошенка, коли він вибачиться перед усіма бійцями і добровольцями не тільки за Золоте, а за те, що їх обзивали в його "Кварталі" стадом овець, я хочу, щоб вибачилися за глузування щодо Голодомору, коли загинули мільйони людей, причому більша частина моєї родини. Давайте, пане президенте, якщо вибачатися, то у відповідь. Спочатку ви за те, що ви спочатку зробили, а далі і я вибачусь перед вами", - сказала Федина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк", - Федина про наслідки її риторики щодо президента. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.