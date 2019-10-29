 Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"І я б дуже хотіла вибачитися перед президентом, але я зроблю це тільки тоді, коли він вибачиться за смішки за згорілий будинок Гонтаревої, відео з розстрілом парламенту, відео з похоронами Порошенка, коли він вибачиться перед усіма бійцями і добровольцями не тільки за Золоте, а за те, що їх обзивали в його "Кварталі" стадом овець, я хочу, щоб вибачилися за глузування щодо Голодомору, коли загинули мільйони людей, причому більша частина моєї родини. Давайте, пане президенте, якщо вибачатися, то у відповідь. Спочатку ви за те, що ви спочатку зробили, а далі і я вибачусь перед вами", - сказала Федина.
Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".
"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
На вид эти ... особи?... вроде и ничего, но как рот откроют... Брррррррррррр....
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
2000-2005 - навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних зв'язків. Закінчила з відзнакою, за спеціальністю політолог-міжнародник, перекладач.
У 2002-2005 перебувала на посаді заступника голови Львівського краєвого представництва Міжнародної молодечної громадської організації Європейський Молодечний Парламент. Як делегат від цієї організації брала участь у засіданнях Об'єднаної Ради Світової Молоді, Оксфорд.
2001-2005 - членство у Молодечній Громадській Організації «Молода Дипломатія».
2006 - зараз - членство у Міжнародній асоціації молодих науковців політологів (IAPSS).
Липень-серпень 2004 - навчалася у Міжнародній літній школі Віденського Університету, закінчила з відзнакою.
2005-2008 - навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка[3].
Лютий-грудень 2008 - навчалася на стипендіальній програмі польського уряду у Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету. Захистила дипломну роботу на тему: «Історична пам'ять як державна політика: на прикладі проблеми примирення ветеранів ОУН-УПА та радянських ветеранів».
Лютий-жовтень 2010 - автор та ведуча політично-аналітичної програми «Погляд з Високого замку», Львівська обласна державна телерадіокомпанія.
21 травня 2010 захистила дисертацію на тему «Концепції миру в міжнародних зв'язках та їх реалізація» та отримала звання доктора філософії з політичних наук[1].
Сфера наукових зацікавлень: дослідження миру, врегулювання міжнародних конфліктів, механізми встановлення і підтримання миру.
Володіння іноземними мовами: англійська (досконало), польська (досконало), російська (досконало), німецька (високий рівень), японська (середній рівень), французька (початковий рівень).
Лауреат Премії імені Василя Стуса 2013 року[4].
Під час подій Революції Гідності, взимку 2013-2014 року, Софія Федина разом з громадським діячем, вокалістом гурту Хочу ЩЕ! Юрієм Шивалою були ведучими львівського Євромайдану.
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2017)[5].
Но мне ее не жаль. Потому что пригрелась на груди у самого отпетого коррупционера порошенко.
А вы жабы ЗЕлёные с мокшанских болот, скройтесь за паребриком
А вообще-то когда говорят вот такими штампами, с утра до ночи чушь порят, очень напоминая пригожинских троллей, - то это и есть боты, порошенковские.
Хай ще попросить вибачитись Зеленського за Хіросіму і Нагасакі, початок Другої світової війни і за те що вимерли динозаври.
Давайте без політики, по суті. Абстрагуємося від Зеленського, нехай то був би якийсь Іван Іванович. Депутат парламенту в особі Фединої публічно висловлює непрямі погрози життю людини, не важливо якої, а у даному випадку маємо президента. Іі? Як на мене то не ок. Президента можна не любити, критикувати у будь-який спосіб, то ок і то справа кожного, це політика. Але непрямі погрози життю - то не ок, це на межі криміналу або кримінал.
Может шаурмой подавиться.
И будет новый нормальный президент, а не зелёная сопля.