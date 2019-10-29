EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  10713  143
Все про:Зеленський (3380) вибачення (27) Федина (5)

 Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Софія Федина заявила, що вибачиться перед главою держави Володимиром Зеленським за висловлювання щодо нього тільки після вибачень президента за його глузування.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"І я б дуже хотіла вибачитися перед президентом, але я зроблю це тільки тоді, коли він вибачиться за смішки за згорілий будинок Гонтаревої, відео з розстрілом парламенту, відео з похоронами Порошенка, коли він вибачиться перед усіма бійцями і добровольцями не тільки за Золоте, а за те, що їх обзивали в його "Кварталі" стадом овець, я хочу, щоб вибачилися за глузування щодо Голодомору, коли загинули мільйони людей, причому більша частина моєї родини. Давайте, пане президенте, якщо вибачатися, то у відповідь. Спочатку ви за те, що ви спочатку зробили, а далі і я вибачусь перед вами", - сказала Федина.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк", - Федина про наслідки її риторики щодо президента. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156528
 
   
 Топ коментарі
 
Нах он нужен, этот нелох! пусть считает, что это мнение зрителя его спектакля- "Не верю!"
 показати весь коментар
 
эгоцентричность зе смешанное с комплексом неполноценности, разбавленное клоунадой и насмешками над людьми и страной, не дают ему опуститься на землю и быть мужиком.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Присоединяюсь к требованию Федыны по всем пунктам! Блазень должен извиниться перед всей Украиной!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Уже?Приссоединилсяяя?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Что, Федына, проспалась?
На вид эти ... особи?... вроде и ничего, но как рот откроют... Брррррррррррр....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
угу.. и волосы на ногах расчесывает.. Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина - Цензор.НЕТ 7907
 показати весь коментар
 
 
А тим часом, нід шумок, Коломойському подарували ще 1,5 мільярди гривень!
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чего это самый близкий друг порошенко, самый что ни на есть украинский патриот Гладковский, разменял свое украинское гражданство на израильское? И петя молчит, как в рот воды набрал. Наверно кошка хорошо знает, кто народное мясо сожрал, а теперь плачется за Украину.
 показати весь коментар
 
 
Перепутал. Не Гладковский, а второй там, толстый решала, забыл как его фамилия. Дерьмом голову не забиваю.
 показати весь коментар
 
 
грановский Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина - Цензор.НЕТ 6408 а, в принципе какая разница.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пора бы власти показать оскал, а не лебезить перед обезжиренными.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Кому нужны твои "извинения", ничтожество? Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина - Цензор.НЕТ 4712 Да ты уже на всю Украину показала свое истинное лицо! Продолжай пробивать дно, вместе со своим хозяином барыгой-мародером!
 показати весь коментар
 
 
990-2000 - навчалася у СШ № 53 з поглибленим вивченням англійської мови. Закінчила з відзнакою[3].
2000-2005 - навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних зв'язків. Закінчила з відзнакою, за спеціальністю політолог-міжнародник, перекладач.
У 2002-2005 перебувала на посаді заступника голови Львівського краєвого представництва Міжнародної молодечної громадської організації Європейський Молодечний Парламент. Як делегат від цієї організації брала участь у засіданнях Об'єднаної Ради Світової Молоді, Оксфорд.
2001-2005 - членство у Молодечній Громадській Організації «Молода Дипломатія».
2006 - зараз - членство у Міжнародній асоціації молодих науковців політологів (IAPSS).
Липень-серпень 2004 - навчалася у Міжнародній літній школі Віденського Університету, закінчила з відзнакою.
2005-2008 - навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка[3].
Лютий-грудень 2008 - навчалася на стипендіальній програмі польського уряду у Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету. Захистила дипломну роботу на тему: «Історична пам'ять як державна політика: на прикладі проблеми примирення ветеранів ОУН-УПА та радянських ветеранів».
Лютий-жовтень 2010 - автор та ведуча політично-аналітичної програми «Погляд з Високого замку», Львівська обласна державна телерадіокомпанія.
21 травня 2010 захистила дисертацію на тему «Концепції миру в міжнародних зв'язках та їх реалізація» та отримала звання доктора філософії з політичних наук[1].
Сфера наукових зацікавлень: дослідження миру, врегулювання міжнародних конфліктів, механізми встановлення і підтримання миру.
Володіння іноземними мовами: англійська (досконало), польська (досконало), російська (досконало), німецька (високий рівень), японська (середній рівень), французька (початковий рівень).
Лауреат Премії імені Василя Стуса 2013 року[4].
Під час подій Революції Гідності, взимку 2013-2014 року, Софія Федина разом з громадським діячем, вокалістом гурту Хочу ЩЕ! Юрієм Шивалою були ведучими львівського Євромайдану.
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2017)[5].
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так много училась, что на этой почве у Федыны крыша явно поехала.
Но мне ее не жаль. Потому что пригрелась на груди у самого отпетого коррупционера порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Поддерживаю Софию.
А вы жабы ЗЕлёные с мокшанских болот, скройтесь за паребриком
 показати весь коментар
 
 
Тобі 12 років? Навчися спілкуватися нормально. Дитячий садок так і пре
 показати весь коментар
 
 
Тебе незачто извиняться, София, будь тверда в своих убеждениях.
 показати весь коментар
 
 
Молодчинка София! ПреЗЕденту уклонисту негоже так по хамски с ветеранами-добровольцами разговаривать.
 показати весь коментар
 
 
а за что, собственно, извиняться? за предупреждение?
 показати весь коментар
 
 
Ну у її випадку існує стаття 129 Кримінального Кодексу України - погроза вбивством. Її вислови виходять за межі політики. Хоч і не було прямої погрози, а була непряма погроза, подивимося чим все закінчиться в результаті
 показати весь коментар
 
 
Не дождетесь извинения от "гордого" сына термоса и порноактрисы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
в будь якій цивілізованій країні за публічну образу глави держави ця немита лахудра вже б мотала строк на другий день.. але нам поки до цивілізації як ПЕСикам до інтелекту Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина - Цензор.НЕТ 4500
 показати весь коментар
 
 
а в какой цивилизованной стране, что было бы с артистом, который называет свою страну порноактрисой ? А потом ТРИ раза на коленях перед Кадыровым извиняется ?
 показати весь коментар
 
 
Публічні образи то одна справа. Байден поливає образами Трампа і навпаки, і це нормально навіть в США. Але непрямі погрози життю - то трохи інша вже справа.
 показати весь коментар
 
НЕПРЯМІ і не погрози - а попередження - точно такі ж, як і в номерах кварталівських покидьків. Як дорочі вам виступ Кошевого з хором ? Все норм ?
 показати весь коментар
 
 
Ольга, не видавайте дійсне за бажане. Ці дві пані фантазували як краще за все виглядала би його смерть, у якій сорочці він був би вдягнутий. Це не попередження. Попередження має на меті застерегти, а вони фантазували якою краще за все була би його смерть, то трохи інші речі, не знаходите? Це все одно що до вас прийде мужик і скаже: знаєте, якщо ви не зробите музику тихіше, то на цьому тижні у середу на вашому коврику може бути таке що насруть. І піде. Це попередження чи погроза?
 показати весь коментар
 
 
Яким боком Зеленський до Кошового? Якщо Кошовий завтра перевищить швидкість, штраф випишуть Зеленському? Що за маячня?
 показати весь коментар
 
 
И еще. Одно дело, когда Квартал высмеивает воровку гонтареву с хором Веревки, или когда в художественном фильме идется про расстрел Рады, но совсем другое дело, когда эти угрозы идут от депутата или другого гос.служащего.
 показати весь коментар
 
 
Ольга, ты ошиблась, не три раза, а все время стоит на коленях, пойди, посмотри. И сейчас стоит.

А вообще-то когда говорят вот такими штампами, с утра до ночи чушь порят, очень напоминая пригожинских троллей, - то это и есть боты, порошенковские.
 показати весь коментар
 
 
с артистом не знаю .. а депутату - политическая смерть.. але ПЕСикам не вистачить інтелекту, щоб це зрозуміти=)))
 показати весь коментар
 
 
Пані Федина вже не знає як викрутитись із цієї ситуації...
Хай ще попросить вибачитись Зеленського за Хіросіму і Нагасакі, початок Другої світової війни і за те що вимерли динозаври.
Давайте без політики, по суті. Абстрагуємося від Зеленського, нехай то був би якийсь Іван Іванович. Депутат парламенту в особі Фединої публічно висловлює непрямі погрози життю людини, не важливо якої, а у даному випадку маємо президента. Іі? Як на мене то не ок. Президента можна не любити, критикувати у будь-який спосіб, то ок і то справа кожного, це політика. Але непрямі погрози життю - то не ок, це на межі криміналу або кримінал.
 показати весь коментар
 
 
це ваша думка, що хоче викрутитися і таких як ви - прибічників зе-бобіка КАЛомойського
 показати весь коментар
 
 
Я прихильник країни Україна. Є певні дії - давайте оцінювати їх об'єктивно. Перекривлювання у стилі "зе-бобіка КАЛомойського" - вам або 12 років, або у вас психічний розлад
 показати весь коментар
 
 
Прибичныкы зе бобика в миллионы раз лучше тупой порохосрани, прыбичныкив мародера украинского народа.
 показати весь коментар
 
 
прибічники Зе-лоха то свокво-малоросійське сміття
 показати весь коментар
 
Про яке військо каже ця профура - про те, головнокомандувачеві якого погрожувала, а тепер торгується за вибачення?
 показати весь коментар
 
 
от почитав я камєнти ПЕСиків на свій комент про їх інтелект.. і зробив висновок.. на фоні ПЕСиків я - мудрець Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина - Цензор.НЕТ 519
 показати весь коментар
 
 
Всё она правильно сказала - это кировоградское чмурыдло не бессмертное.
Может шаурмой подавиться.
И будет новый нормальный президент, а не зелёная сопля.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору