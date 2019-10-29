 Ми обиратимемо шлях рішучих швидких дій, навіть розуміючи, що ми, можливо, обираємо не ідеальні рішення, - Гончарук про перезавантаження Верховного Суду

"Україна - один із найцікавіших майданчиків у світі для інвестування в наступні п’ять років. Ми розуміємо, що ніхто не піде інвестувати в юрисдикцію, де рішенням незаконним суду в нього можуть забрати. Тому суди для нас - це пріоритет", - сказав він у вівторок у Маріуполі на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Прем'єр наголосив, що судова реформа перебуває в процесі. "З нею можна погоджуватися, можна не погоджуватися, але те, що ми приділяємо цій реформі велику увагу і працюємо над цим як над головною реформою, - це вже помітно".
Також Гончарук відкинув претензії бізнесу до закону про перезавантаження Верховного Суду, звернувши увагу на те, що раніше розпочата реформа судової системи не повернула довіру до судів. "Оскільки в рамках цієї реформи, зокрема до Верховного Суду, потрапило багато недостойних людей, яких там не має бути", - пояснив він.
Прем'єр наголосив, що країна має дуже мало часу для ухвалення рішень, тому "ми обиратимемо шлях рішучих швидких дій, навіть розуміючи, що ми, можливо, обираємо не ідеальні рішення, ніж чекати та працювати довгими еволюційними інструментами".
У зв'язку з цим Гончарук запропонував бізнесу провести діалог щодо процедур судової реформи.
Нагадаємо, 16 жовтня Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1008 про судову реформу. Відповідний проєкт закону передбачає скорочення суддів Верховного Суду наполовину, повну зміну складу Вищої кваліфікаційної суддів, створення етичної комісії, яка перевірятиме членів Вищої ради правосуддя, ВККС і Верховного Суду.
Я как нормальный человек подал иск в суд, копию иска как нормальный человек отправил ЗЕЛЕНСКОМУ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ (РНОКПП 2851406992, проспект Героев Сталинграда, 6-Б, корпус 1, квартира 31 в г.Киеве, п.и.04210), но это физическое лицо просто отказалось получать конверт, и по истечении срока хранения (30 дней на его почте) копия моего иска вернулась назад.
С этого момента я считаю ЗЕЛЕНСКОГО В.А. просто недостойным статуса Президента Украины, и пусть нас рассудит Время.
/ Кримінал
Спустошили сейф: під Києвом обнесли дачу голови Верховного суду
29 жовтня 2019, 12:09 3.4т Читати матеріал російською
У Київській області невідомі обікрали дачний будинок, що належить чоловіку глави Верховного суду Валентини Данишевської.
Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що подія трапилася у період між 24 і 28 жовтня, під час відсутності господарів.
Як з'ясувалося, злодії проникли у приватний будинок у селі Любимівка і забрали із сейфа гроші на загальну суму понад 40 тисяч доларів.
Але ж доберуться і до твойого помешкання.
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
И даже не понимая.
Что скорее всего.
Судя по действиям последних месяцев.
Катайся себе на самокате и не зуди!
Правильно. Неважно, что, возможно, выберем херню, главное - сделать это быстро и решттельно.
Зебилы.. пять лет коту под хвост
Только где хоть мизерная гарантия, что в результате реформы Зеленского туда попадут "достойные" ???? Где тот критерий достойности ? Чтобы правильные решения по Коломойскому принимали ? Или чтобы голосовали за ЗЕ на выборах ?
Завтра после Зеленского придёт какой-нибудь Краснянский или Белянский и скажет : "Верховный Суд всё равно не оправдывает надежд общества, реформа Зеленского ничего не дала, поэтому нам надо его опять перезагрузить, чтобы инвесторы в нас инвестировали . . ." И опять пойдёт ставить туда лояльных СЕБЕ судей. Потому что каждая реформа (Кучмы, Ющенко, Януковича, Порошенко, Зеленского) имела реальной целью только одно - получить лояльный исполнительной власти суд. На словах были "за всё хорошее против всего плохого", а на деле "хочу, чтобы решения принимались в мою пользу".
Чтобы судьи под власть не прогибались и не принимали хз какие решения, надо прекратить их "перетрахивать". Ввести какой-то мораторий на всякие там реформы. Желательно лет на 30 хотя бы. И кадровые, и всякие там переименования / реорганизации, и процессуальное законодательство оставьте в покое (компетенцию тех или иных инстанций и т.п.).
Да, уроды в системе есть и их немало. Я бы даже сказал - много. Но выбивать уродов из системы (взяточников, наркоманов, рейдеров и т.п.) тотальным развалом не получается - только ухудшаете качество государственных услуг для граждан. Надо точечными репрессиями действовать - нарушил судья закон, пошла от стороны жалоба либо есть публикация в СМИ (либо сама ВСП проводит периодические проверки судов, например. на предмет соблюдения сроков рассмотрения дел), приехала дисциплинарная комиссия Высшего Совета Правосудия, разобралась, заслушала причастных и рекомендовала ВСП уволить судью. ВСП уволил, решение может быть обжаловано только по формальным основаниям (отсутствие кворума, не подписано и так далее). Никаких "а я болел и меня 100 раз не вызвали на заседание", "а я повестку не получил" и так далее.
Поставьте в ВСП зверей, дайте им задачу додалбываться до столба и они за пару лет зачистят систему так, что судьи будут бояться запятую в решении пропустить . . .
Ну и наполните систему кадрами, чтобы судьи до ночи не сидели на работе + дайте денег на ремонты зданий, оргтехнику, канцелярку и зарплату техперсонала.
И законодательство перестаньте менять в режиме "взбесившийся принтер" - законы должны изменяться очень редко (раз в 15-20 лет) и, желательно, в результате комплексной кодификации после очень длительного экспертного и общественного обсуждения.
За 7-10 лет вы судебную систему не узнаете . . .
А революционные решения "здесь и сейчас" ничего не дадут - будут только каждый раз ухудшать ситуацию.