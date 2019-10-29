 Ми обиратимемо шлях рішучих швидких дій, навіть розуміючи, що ми, можливо, обираємо не ідеальні рішення, - Гончарук про перезавантаження Верховного Суду

"Україна - один із найцікавіших майданчиків у світі для інвестування в наступні п’ять років. Ми розуміємо, що ніхто не піде інвестувати в юрисдикцію, де рішенням незаконним суду в нього можуть забрати. Тому суди для нас - це пріоритет", - сказав він у вівторок у Маріуполі на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр наголосив, що судова реформа перебуває в процесі. "З нею можна погоджуватися, можна не погоджуватися, але те, що ми приділяємо цій реформі велику увагу і працюємо над цим як над головною реформою, - це вже помітно".

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Також Гончарук відкинув претензії бізнесу до закону про перезавантаження Верховного Суду, звернувши увагу на те, що раніше розпочата реформа судової системи не повернула довіру до судів. "Оскільки в рамках цієї реформи, зокрема до Верховного Суду, потрапило багато недостойних людей, яких там не має бути", - пояснив він.

Прем'єр наголосив, що країна має дуже мало часу для ухвалення рішень, тому "ми обиратимемо шлях рішучих швидких дій, навіть розуміючи, що ми, можливо, обираємо не ідеальні рішення, ніж чекати та працювати довгими еволюційними інструментами".

У зв'язку з цим Гончарук запропонував бізнесу провести діалог щодо процедур судової реформи.

Нагадаємо, 16 жовтня Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1008 про судову реформу. Відповідний проєкт закону передбачає скорочення суддів Верховного Суду наполовину, повну зміну складу Вищої кваліфікаційної суддів, створення етичної комісії, яка перевірятиме членів Вищої ради правосуддя, ВККС і Верховного Суду.