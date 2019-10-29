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 Суспільство
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Все про:обстріл (5648) СЦКК (477) найманці РФ (891) операція Об'єднаних сил (1692) Золоте (82)

 Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів у районах розведення сил у Золотому та Богданівці, - пресцентр ООС

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін заявила, що окупанти, заявляючи про готовність провести розведення сил, вчергове обстріляли Золоте-4, де планується розведення сил.

Повідомлення СЦКК оприлюднив пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"НЗФ РФ, заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко

Як наголошує українська сторона СЦКК, попри готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань.

Також у повідомленні зазначили, що українською стороною вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада в жодному разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніяких рухів у напрямку розведення сторін поки не проводиться, - пресцентр штабу ООС

Водночас незаконні збройні формування (НЗФ) на Донбасі від початку доби у вівторок двічі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє Міністерство оборони України.

"Від початку поточної доби до 12:30 ворог обстріляв наших військових двічі. На донецькому напрямку після 11 ранку окупанти 25 хвилин з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали наші позиції в районі Богданівки", - сказав спікер Міноборони Максим Праута на брифінгу в Києві.

Крім того, на луганському напрямку противник 20 хвилин з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Луганське.

Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів у районах розведення сил у Золотому та Богданівці, - пресцентр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156525
 
 
 Топ коментарі
 
Украинская сторона отводит силы, паРашка производит обстрелы. Это и есть развод по Пристайко.
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То таке, хай стреляють клоун хочет видеть шефа,хоть обстрелы хоть грады,
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По плану развода сводки штаба ООС в расчет не идут. ОБСЕ про обстрелы не пишет, значит там не стреляют. По логике клоуна нужно разводить.
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нет, они написали об усилении обстрелов и указали Золотое 5. Вот только кому это надо, Володя сам уже все порешал.
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Бубочка абсолютно ничего не решает. Он тот, кто будет сидеть за преступления других.
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а как же семь дней тишины перед разведением войск. Или это только украинской стороны касается.
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Украинская сторона отводит силы, паРашка производит обстрелы. Это и есть развод по Пристайко.
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так это не "развод войск". это отступление.
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То таки відводять, незважаючи на це ?
дебіла зе-приставку туди відправте з блазнем і богданом. І лишіть.
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Зебіли, поясніть. Хтось бреше. Або штаб ООС, або Нелох.
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х**ло і вся москальня вже не просто відкрито глузують і плюють на дешевого і тупого блазня.
Чоловіки знають міцніші слова, які якраз тут доречні.
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знаете, а мне досадно от того, что многие только пишут, а ничего не делают. Где нацжены с их гражданской, а самое важное украинской позицией.
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это правда. они ничем уже от мыролюбного свиновальца не отличаются.
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Обратите внимание, что в заявлениии нет , что в связи с обстрелами отвод откладывается, а вместо этого :"Также в сообщении отметили, что украинской стороной приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть, ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность на указанных участках разведения." т.е. укр.подразделения отведут невзирая на обстрелы
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Без паники!нелох приезжал специально что бы составить карту огня,и сейчас прямо с форума на позицию.
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Зеленский говорит, что не стреляют - значит, не стреляют. Он же не лох.
Бабки сепарские в Золотом говорят, что стреляют только украинские воины. Они ж брехать не будут.
Богдан уже кроссовки одевает, берет пулемет и едет фотаться в Золотом.
Короче, ситуация мирная: акция против капитуляции нет никаких, просто в Украине идет дождь.
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Быстрее отводите пока зима не наступила. Копать в мерзлой земле окопы среди поля не очень интересная работа.
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А как же развод по Пристайловски пусть этот алень идет на полосу разграничения и флажками машет посмотрим через сколько его тело будет разведено в разные части
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Яка несподіванка. Хто ж міг подумати що таке може статись?
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Кацапы, люди с безупречной репутацией, впервые в истории не выполняют своих обязательств Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів у районах розведення сил у Золотому та Богданівці, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 900
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Зеленые эксперты булькали, что это такой хитрый план. Если Украина отводит свои силы, а паРашка не отводит, мировая общественность неожиданно осознает, что ***** подонок, и кацапов сразу обкладывают куями смертельными санкциями. Так уже прониклась мировая общественность или надо до Днепра отводить?
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Тільки ж не найманці , а російсько-фашистські загарбники
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