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Все про:депутат (995) штраф (309) кнопкодавство (34) Устінова (1)

 Питання з кнопкодавством може вирішити сенсорна кнопка, а не введення штрафів, - нардепка від "Голосу" Устінова

Народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова вважає, що доцільніше ввести сенсорну кнопку для голосування у Верховній Раді, ніж карати депутатів штрафами за кнопкодавство.

Про це Устінова розповіла журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Згідно з українським законодавством, стягнути штраф можна тільки після рішення суду. Це означає, що спочатку потрібно депутата спіймати на тому, що він кнопкодавив. Потім має відбуватися розслідування, потім рішення суду, після цього зазвичай всі подають апеляцію, проходять ще другу апеляційну інстанцію, після другої апеляційної інстанції, може буде вже рішення суду, за яким, відповідно, вже з депутата можуть стягнути гроші за те, що він займався кнопкодавством. Позиція нашої фракції полягає в тому, що нам не потрібно зараз придумувати велосипед, а зробити одну просту умову - встановити сенсорну кнопку, яка працює, скажімо, в Київраді", - сказала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає штрафи за кнопкодавство

Устінова вважає, що на голосування за законопроєкт про кнопкодавство "буде більше витрачено часу і коштів платників податків, ніж коштувало б встановити сенсорні кнопки".

"Замість того, щоб вирішити технічне питання і зробити неможливим голосування депутатів, ми придумуємо, як ми будемо когось карати, йдучи через дві інстанції судів, щоб стягнути з нього 50 тис. гривень за те, що він голосував кнопкодавством. Має сенс у людини віднімати мандат, або фактично позбавляти його того, чим депутат повинен користуватися, але те, що ми вигадуємо зараз зі штрафами і кримінальною відповідальністю - це нонсенс, який не працюватиме. Якщо ми хочемо вирішити питання з кнопкодавством - це має бути сенсорна кнопка", - зазначила нардепка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156523
 
   
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А ОНИ КАК БОЛЬШЕВИКИ - МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ДОРОГ )))
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Одно другому не помеха!Ответсвенность в виде хотя бы штрафа отрезвит и остановит
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Ково отрєзвіт?

Зачєм отрєзвлять самую чєсТную партію? Оні пЙАниє?
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Ну..У моей жены отпечатки пальцев не получаются..просто есть такие люди у которых рисунок отпечатков меняется...
Что в биометрике что на визу в посольстве США снимали отпечатки и в итоге стоит штамп- не возможно снять отпечатки!
Сенсорная кнопка в принципе идея..таким образом на 100% отслеживается кто голосовал и как голосовал...Но такие кнопки дорогие и нужно переделывать весь зал...а во время заседаний это не возможно...Это дополнительные траты из бюджета...
Штрафы- это покаместь единственный выход- наказывать деньгами и позором)))
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Штрафы - гораздо дороже, ибо просто взять и оштрафовать нельзя - только по решению суда.
А переделывать там не так много на самом деле и не так это прям дорого по сравнению с общими расходами на функционирование Верховной Рады.
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и какой процент таких "беспальчиковых" среди 330 человек депутатов?
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Сразу же вспомнилась предвыборная компания "голоса": " Мы будем бороться с кнопкодавством путем уголовной ответственности и больших штрафов". Чего только не соврут лишь бы засветиться.
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пальцы кнопкодавам не отрежут хоть? Питання з кнопкодавством може вирішити сенсорна кнопка, а не введення штрафів, - нардепка від "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 9262
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и сенсорная кнопка и штрафы .. всьо хорошо .. нет предела совершенству .. я б еще показательную порку на Майдане ввел
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Все хотят жить как в Польше - только вот там за кнопкодавство от 7 лет тюрьмы .....
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В ЕС и в других странах кнопкодавству уделяют мало внимания. В Украине же политики подняли такой вой вроде это тяжелейшее преступление. Это делается специально чтобы отвлечь внимание людей от жизненно важных проблем: тарифы на газ, высокие цены на продукты питания, лекарства, низкие зарплаты и пенсии, продажа земли, которая приведёт к голоду в Украине как это произошло в Аргентине. А продажа преприятий приведёт к безработице, сокращению поступлений в бюджет, что приведёт к дальнейшему обеднению населения. Президент и премьер об этом ничего не говорят, а занимаются всякой ерундой. Когда они уже будут бумать о народе.
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