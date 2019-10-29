 Ми - Apple, який починає свій шлях у гаражі, - Зеленський про економіку України. ВIДЕО

Про це він заявив під час виступу на Першому інвестиційному форумі RE:think. Invest in Ukraine в Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя мета, щоб у світових підручниках поруч із кейсами Японії, Південної Кореї та Сінгапуру з’явилася Україна. Запрошуємо усіх долучитися до цієї української мети", - звернувся Президент до інвесторів.

За його словами, нинішній форум у Маріуполі є початком нового інвестиційного етапу в українській історії.

Зеленський пообіцяв потенційним інвесторам "справжнє інвестиційне меню", де продемонструють "магніти", знакові проєкти, які притягують успіх на глобальному рівні, та запевнив у підтримці зі свого боку та з боку глави уряду.

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"Україна — це країна можливостей, і сьогодні вони стукають у ваші двері. Не проґавте можливості. Не проспіть Україну", - підкреслив глава держави.

Він також порівняв Україну з компанією Apple та Ленсом Армстронгом.

"Зневіра або знищує остаточно, або робить сильнішим. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно прийде світанок", - переконаний Зеленський.