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Все про:Apple (10) Зеленський (3380) інвестиції (244)

 Ми - Apple, який починає свій шлях у гаражі, - Зеленський про економіку України. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський сподівається, що поруч з історіями успіху Японії, Південної Кореї і Сінгапуру в підручниках з'явиться й історія успіху України.

Про це він заявив під час виступу на Першому інвестиційному форумі RE:think. Invest in Ukraine в Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя мета, щоб у світових підручниках поруч із кейсами Японії, Південної Кореї та Сінгапуру з’явилася Україна. Запрошуємо усіх долучитися до цієї української мети", - звернувся Президент до інвесторів.

За його словами, нинішній форум у Маріуполі є початком нового інвестиційного етапу в українській історії.

Зеленський пообіцяв потенційним інвесторам "справжнє інвестиційне меню", де продемонструють "магніти", знакові проєкти, які притягують успіх на глобальному рівні, та запевнив у підтримці зі свого боку та з боку глави уряду.

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"Україна — це країна можливостей, і сьогодні вони стукають у ваші двері. Не проґавте можливості. Не проспіть Україну", - підкреслив глава держави.

Він також порівняв Україну з компанією Apple та Ленсом Армстронгом.

"Зневіра або знищує остаточно, або робить сильнішим. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно прийде світанок", - переконаний Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156520
 
 
 Топ коментарі
 
Нет такий ситуации из которой Зеленский не вышел бы с позором.
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а можно я ему по уху леша дам? - несет ведь его не по детски- аааа - наркотики - забыл))))
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ти в сортирі почав свій шлях, в сортирі і закінчиш.
Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, - Зеленский об экономике Украины - Цензор.НЕТ 1956
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Ви -- совок, mr.блаЗЄнський, що навіть не розуміє навіщо коломИйський посадив вас туди. А він про Apple Ми - Apple, який починає свій шлях у гаражі, - Зеленський про економіку України - Цензор.НЕТ 9232
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если с такой настойчивостью сдавать Украину куйлу то стартовать мы будем на подвале
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Какой Apple? Вы малый бизнес уничтожаете законами РРО.
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K04EGR IV

@K04EGR

Средняя цена газа в ЕС составляет 150$ за тыщу кубов. Нафтогазовые ублюдки с 1.11.2019 поднимают цену на газ до 7555 грн(примерно 300$). Это при том, что Украина добывает своего газа 18 млрд кубов!

Назовите мне хотя бы 1 причину, почему я должен быть патриотом этого пи....а?
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Пипец богдану и ко..У нас появился Украинский ли Куан ю 😂😂😂
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не дядя - не для того впихуют вооруженный дамбас чтобы Украина повторила путь Сингапура
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Зе, опять курнул и понесло?

Ты про пенсии лучше расскажи и про зарплату учителям!
А то наобещал золотые горы, а сам хрень по укурке несешь!
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ЗЕбил, ты сначала с параши выберись, куда тебе указал место твой бородатый пахан Беня))))
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зелю нельзя на люди выпускать, такой бред городит
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Шото я не припомню, чтобы Эппл был на побегушках у Коломойского.
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Кучма вже прославився деякими ідеями "технопарків", "інвестиційних та інноваційних проектів". Якось мені товариш хотів кинути халтурку - проект дрібновузлового складання певного апарату. І чомусь він дуже не хотів щоби я долучив до проекту свого колишнього колегу, який саме на цій темі "собаку з'їв". Тут і з'ясувалося що ніхто навіть не планував складання та випуск, просто під проект хотіли вибити фінансування. Кароче, я відмовився від дурної роботи.
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Дядя Вова, так громко пукнуть в лужу НАДО УМЕТЬ!!!

Оглохли от счастья все Зеголовастики!!!
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Так я це собі й уявляв (десь там і майбутній міністр економіки)

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Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, - Зеленский об экономике Украины.

Пока не посадите Барыгу и К ни чего не выйдет! За одно и другихтипа Бени надо приструнить.
А то как в анекдоте - будущее России в цифровых технологиях! Кто б сомневался, гражданин начальник!
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нагадую зєбобікам- в Україні вже півроку прєзіком зєбуїн криворізький. на жаль.
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Він напевно текст переплутав. Той мав лисий в кварталі читати.
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ТВАЮ, ЗЄ!БІЛА, МАТЬ!!! ЕПИЛЬ ОН В ГАРАЖЕ НАЧІНАЄТ
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Испанский стыд!!!
Почему-то хрень эту несет Зе, а я читаю и хочу от стыда сквозь землю провалиться...
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де зебіли, жоддного зебіла, невже їх ряди настільки поменшали, що немає навіть кому його підтримати і грошей на тролів не Бенцион не дав? оцето Нелох втатив свій рейтинг, йому вже навіть упороті зебіли не вірять.
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Он наверное, не изучал програмную речь Макрона перед дипломатами. И не понимает новую идеологию Трампа. Если бы изучил, то понял бы, что Запад понял, что обжогся на высокоинтеллектуальных инвестициях в поднебесную - своими руками создали себе конкурента и отдали туда рабочие места. Поэтому высокоинтеллектуальных инвестиций к нам не будет, максимум отверточная сборка и "инвестиции" типа тех, чем гордился педро - ручная вязка электрожгутов и обтяжка сидений для западных автогигантов.
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Мы провЄдЄм, мы сделаем, мы запустим, мы, мы, мы.... Только слышим уже пол года. Но не все же зебилы в Украине.... Ми - Apple, який починає свій шлях у гаражі, - Зеленський про економіку України - Цензор.НЕТ 5513
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А слуги народу в 95 кварталі у пахана Коломойського
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Это недоразумение в курсе, чем завершилась каръера Ленса Армстронга?
"У серпні 2012 року позбавлений усіх титулів за звинуваченням у прийнятті допінгу"
Ленс Армстронг
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Багато хто починав проекти в гаражі, 99% з них, там і закінчилася. Але певно в ЗЕ не було гаража.
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Это Порошенко начинал строить Украину "в гараже", где экономика была разрушена и началась война. Ты с-ка пришел на готовое с ростом экономики, безвизом, ассоциацией с ЕС, строительством дорог, заводов инвесторами, янелох позорный.
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"В гараже" петя начал плести свои схемы по личному обогащению за счет бюджета и схематоза, а не по "строительству" Украины.
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Да отберите же кто нибудь у него порошок...
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Разница в пустяке, в гараже собрались люди с мозгами, а в Украине остались люди с желудками и кулаками.
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Никакой успех в Украине невозможен без опоры на украинский национальный фундамент,на наш язык, на нашу культуру, на наши ценности, как это было в той же Южной Кореи, Японии, Германии. Как и в той же США успех был возможен на ценностях зафиксированных в конституции США. на американских национальных ценностях. Без этого ничего не будет,кроме позерства и предательства.
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Какие инвесторы когда самый главный рейдер и вор П.Порошенко вместо того чтобы сидеть в тюрьме сидит в Парламенте, даёт рекомендации Президенту В. Зеленскому и даже угрожает ему. Вся его банда тоже на свободе и ждёт инвесторов, чтобы ограбить их. Не с того начинает Президент В.Зеленский. Надо сначала пересадить олигархов, коррупционеров и прочих воров, а потом уже приглашать инвесторов. А посадок не предвидится. Так что песенка спета.
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Тот про томас лапшу вешал этот про эппл
Цырк 😂
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