 Ми - Apple, який починає свій шлях у гаражі, - Зеленський про економіку України. ВIДЕО

Про це він заявив під час виступу на Першому інвестиційному форумі RE:think. Invest in Ukraine в Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Моя мета, щоб у світових підручниках поруч із кейсами Японії, Південної Кореї та Сінгапуру з’явилася Україна. Запрошуємо усіх долучитися до цієї української мети", - звернувся Президент до інвесторів.
За його словами, нинішній форум у Маріуполі є початком нового інвестиційного етапу в українській історії.
Зеленський пообіцяв потенційним інвесторам "справжнє інвестиційне меню", де продемонструють "магніти", знакові проєкти, які притягують успіх на глобальному рівні, та запевнив у підтримці зі свого боку та з боку глави уряду.
"Україна — це країна можливостей, і сьогодні вони стукають у ваші двері. Не проґавте можливості. Не проспіть Україну", - підкреслив глава держави.
Він також порівняв Україну з компанією Apple та Ленсом Армстронгом.
"Зневіра або знищує остаточно, або робить сильнішим. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми – Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно прийде світанок", - переконаний Зеленський.
K04EGR IV
@K04EGR
Средняя цена газа в ЕС составляет 150$ за тыщу кубов. Нафтогазовые ублюдки с 1.11.2019 поднимают цену на газ до 7555 грн(примерно 300$). Это при том, что Украина добывает своего газа 18 млрд кубов!
Назовите мне хотя бы 1 причину, почему я должен быть патриотом этого пи....а?
Ты про пенсии лучше расскажи и про зарплату учителям!
А то наобещал золотые горы, а сам хрень по укурке несешь!
Оглохли от счастья все Зеголовастики!!!
Пока не посадите Барыгу и К ни чего не выйдет! За одно и другихтипа Бени надо приструнить.
А то как в анекдоте - будущее России в цифровых технологиях! Кто б сомневался, гражданин начальник!
Почему-то хрень эту несет Зе, а я читаю и хочу от стыда сквозь землю провалиться...
"У серпні 2012 року позбавлений усіх титулів за звинуваченням у прийнятті допінгу"
Ленс Армстронг
Цырк 😂