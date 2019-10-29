 Ми проведемо серйозну податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році, - Зеленський

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час Першого інвестиційного форуму "RE: think. Invest in Ukraine" в Маріуполі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми проведемо серйозну податкову реформу, яка почне діяти в 2021 році", - сказав він.

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