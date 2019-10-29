 Ми маємо виграти не автоматну перестрілку в Золотому, а стратегічну війну, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це він сказав сьогодні, 29 жовтня, коментуючи ситуацію з добровольцями-ветеранами в Золотому.
"На мою думку, ми не маємо виграти автоматну перестрілку в Золотому, ми маємо виграти стратегічно війну. Розведення – це процедура, яка проводиться з 2016 року. На жаль, навряд Україна зможе досягнути шляхом переговорів хорошого миру з росіянами, я в це не дуже вірю. Але, якщо є шлях, який можна пройти та переконатися в зворотному – давайте його пройдемо, при цьому не переходячи червоні лінії", - зазначив міністр.
Аваков пояснив, що наразі в Золотому перебувають добровольці-ветерани. Як того вимагав закон, вони здали зброю, але їхні дії абсолютно законні.
"Так, активісти там перебувають, але нічого не порушують. Ми говорили з ними сьогодні зранку, і запитували чи є конфлікт у Золотому. Вони розповіли, що вчора ввечері стріляли. Ми думаємо, що заходила ДРГ, але цю інформацію ще треба перевіряти. І було декілька кулеметних чи автоматних черг", - сказав він.
"Я розділяю політику та реальний стан речей. У Золотому не можуть перебувати люди зі зброєю, є патріоти, які виконали вимоги та вивезли з цієї зони зброю. 10 тисяч людей може прийти будь-куди, і в Золоте, і в Маріуполь, і в Київ, якщо у нас у всіх мета одна – єдина вільна Україна. Звісно, ми остерігаємось провокацій. Адже у сучасному світі провокації – один з основних методів ведення політичних справ", - додав Аваков.
Міністр внутрішніх справ зазначив, що підрозділ спецпризначення НГУ "Азов" наразі перебуває на своїй базі під Маріуполем, тоді як за дії політичної партії "Національний корпус" відповідальність несуть її очільники.
"Є військовий підрозділ спеціального призначення НГУ "Азов", який зараз перебуває на ротації в Урзуфі. А є політична партія "Національний корпус", яка не має стосунку до військового підрозділу. Я не підтримую хаос, я підтримаю логіку", - сказав Аваков.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.
Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".
За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.
Капитуляцией и отступлением можно выиграть только межушной гангнум зебилов, но не войну.
Еммм... він в своєму розумі?
четко разложил.
Заголовок статьи:
"Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну"
Цитата из статьи:
"Мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну"
Предметы встреч - бюджет, структура, роль Нацгвардии в истории и выбор вин в одном хорошем ресторане.
На последней встрече присутствовал сын министра, Александр. Оказывается, его и Гончарука связывают хорошие, деловые и дружеские отношения с января 2018 года.
Или поостережется?
Простите, г-н министр, они берут пример со своего президента Зеленского, много и успешно бегавшего от призыва.
Да и вы, как нам помнится, в армию ни ногой
Очень высока вероятность что все эти разведения закончатся тем, что в серой зоне будут шастать наши и сепарские ДРГ и будут устраивать друг на друга засады. Как и ранее будут убитые и раненые с обеих сторон каждый день.
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Разведение войск это чисто политическая дурка и фикция - игра ЗЕ и Путина для Германии и Франции.
После этих фиктивных разведений перестрелки продолжатся между ДРГ и расцветет снайперская война и минирование серой зоны.
РФ выдвинет новые требования - типа "развести по всему фронту". Это потребует еще год и будет сопровождаться взаимными обвинениями РФ и Украины.
По сути это и есть "замораживание конфликта" но дипломатическими методами и растянутое по времени на пару лет.
Все просто тянут резину.... Решения нет!
Замес там такой. Понятно, что двойники Путина работают на те же Штаты. На демократов скорее всего. Короче Украину "кладут" под РФ. Делают ось зла, потом запускают глобальную войну, расхерачивают ось зла (бывший совок) в кашу, попутно "освобождая" то, что осталось от Украины. И спокойно дербанят территорию с Китаем.