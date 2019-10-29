 Ми маємо виграти не автоматну перестрілку в Золотому, а стратегічну війну, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це він сказав сьогодні, 29 жовтня, коментуючи ситуацію з добровольцями-ветеранами в Золотому.

"На мою думку, ми не маємо виграти автоматну перестрілку в Золотому, ми маємо виграти стратегічно війну. Розведення – це процедура, яка проводиться з 2016 року. На жаль, навряд Україна зможе досягнути шляхом переговорів хорошого миру з росіянами, я в це не дуже вірю. Але, якщо є шлях, який можна пройти та переконатися в зворотному – давайте його пройдемо, при цьому не переходячи червоні лінії", - зазначив міністр.

Аваков пояснив, що наразі в Золотому перебувають добровольці-ветерани. Як того вимагав закон, вони здали зброю, але їхні дії абсолютно законні.

"Так, активісти там перебувають, але нічого не порушують. Ми говорили з ними сьогодні зранку, і запитували чи є конфлікт у Золотому. Вони розповіли, що вчора ввечері стріляли. Ми думаємо, що заходила ДРГ, але цю інформацію ще треба перевіряти. І було декілька кулеметних чи автоматних черг", - сказав він.

"Я розділяю політику та реальний стан речей. У Золотому не можуть перебувати люди зі зброєю, є патріоти, які виконали вимоги та вивезли з цієї зони зброю. 10 тисяч людей може прийти будь-куди, і в Золоте, і в Маріуполь, і в Київ, якщо у нас у всіх мета одна – єдина вільна Україна. Звісно, ми остерігаємось провокацій. Адже у сучасному світі провокації – один з основних методів ведення політичних справ", - додав Аваков.

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Міністр внутрішніх справ зазначив, що підрозділ спецпризначення НГУ "Азов" наразі перебуває на своїй базі під Маріуполем, тоді як за дії політичної партії "Національний корпус" відповідальність несуть її очільники.

"Є військовий підрозділ спеціального призначення НГУ "Азов", який зараз перебуває на ротації в Урзуфі. А є політична партія "Національний корпус", яка не має стосунку до військового підрозділу. Я не підтримую хаос, я підтримаю логіку", - сказав Аваков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.