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 Політика України
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Все про:Аваков (1266) МВС (1366) добровольці (360) Азов (184) Золоте (82)

 Ми маємо виграти не автоматну перестрілку в Золотому, а стратегічну війну, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що мир шляхом перемовин з Росією не здобудеш, але спробувати варто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це він сказав сьогодні, 29 жовтня, коментуючи ситуацію з добровольцями-ветеранами в Золотому.

"На мою думку, ми не маємо виграти автоматну перестрілку в Золотому, ми маємо виграти стратегічно війну. Розведення – це процедура, яка проводиться з 2016 року. На жаль, навряд Україна зможе досягнути шляхом переговорів хорошого миру з росіянами, я в це не дуже вірю. Але, якщо є шлях, який можна пройти та переконатися в зворотному – давайте його пройдемо, при цьому не переходячи червоні лінії", - зазначив міністр.

Аваков пояснив, що наразі в Золотому перебувають добровольці-ветерани. Як того вимагав закон, вони здали зброю, але їхні дії абсолютно законні.

"Так, активісти там перебувають, але нічого не порушують. Ми говорили з ними сьогодні зранку, і запитували чи є конфлікт у Золотому. Вони розповіли, що вчора ввечері стріляли. Ми думаємо, що заходила ДРГ, але цю інформацію ще треба перевіряти. І було декілька кулеметних чи автоматних черг", - сказав він.

"Я розділяю політику та реальний стан речей. У Золотому не можуть перебувати люди зі зброєю, є патріоти, які виконали вимоги та вивезли з цієї зони зброю. 10 тисяч людей може прийти будь-куди, і в Золоте, і в Маріуполь, і в Київ, якщо у нас у всіх мета одна – єдина вільна Україна. Звісно, ми остерігаємось провокацій. Адже у сучасному світі провокації – один з основних методів ведення політичних справ", - додав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція нашу зброю не вивозила. Її передали нашим людям у Золотому, - учасник акції "Ні - капітуляції" "азовець" Янтар

Міністр внутрішніх справ зазначив, що підрозділ спецпризначення НГУ "Азов" наразі перебуває на своїй базі під Маріуполем, тоді як за дії політичної партії "Національний корпус" відповідальність несуть її очільники.

"Є військовий підрозділ спеціального призначення НГУ "Азов", який зараз перебуває на ротації в Урзуфі. А є політична партія "Національний корпус", яка не має стосунку до військового підрозділу. Я не підтримую хаос, я підтримаю логіку", - сказав Аваков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156516
 
   
 Топ коментарі
 
с такой стратегией только поражение Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 9599
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ооо, вот и рюкзачный стратег вылез Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 9864
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мир путем переговоров с Россией не получишь, но попробовать стоит.Источник: https://censor.net.ua/n3156516
Еммм... він в своєму розумі?
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с такой стратегией только поражение Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 9599
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операция прикрытия - в полном разгаре - но я конечно индеец
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готовь томагавк заряжай винчестер- нас ждёт великая охота и славная битва Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 4730
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я как пионер и как сов."пионер" - завсегда готов - еще с 2014 дежурный набор индейца готов и даже топливо в двух канистрах есть(меняя раз в год) - как то так))
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ага сцу ещё на твоего братишку с колорадкой он так прикольно крутится и орёт что он ярузге и как ты прыгает на бутылку голой жёпой Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну, - Аваков - Цензор.НЕТ 80
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Ясно. Диванный штурмовик. Ссы дальше.
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Попробовать стоит только ради того что б макнуть кремлевскую банду в дерьмо и показать очень четко что она из себя представляет еще раз.После чего развязать себе руки
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он просто говорит, что это разведение самих украинцев и что на веру в доброго московского царя понадеялись...а зря.
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Эх, аваков!.. Под самосвал бросаться - себе дороже, но ты попробуй. Авось повезет.
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Татышо? Это прозрение сейчас пришло или 5 лет Авакяна неволил кто-то?

Капитуляцией и отступлением можно выиграть только межушной гангнум зебилов, но не войну.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что мир путем переговоров с Россией не получишь, но попробовать стоит.Источник: https://censor.net.ua/n3156516
Еммм... він в своєму розумі?
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красавец
четко разложил.
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ну-ну..."стратєгі"...це жалюгідна спроба переграти х*йла...уявляю, як він рже над цими тєлодвіженіями клавішніка...
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ну если выглядит как дерьмо. воняет как дерьмо зачем его пробовать . что бы убедиться ? странные они какие то
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То-то я смотрю,что Моника везде ставит аваковских и коломойских смотрящих.
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Так а де стратегія перемоги?Поки я бачу здачу інтересів від 42-літнього НєЛоха.
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Найдите отличия.

Заголовок статьи:
"Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну"

Цитата из статьи:
"Мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегическую войну"
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"Мы должны выиграть не автоматную перестрелку в Золотом, а стратегическую войну" сказало говно, и свернулось трубочкой.
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попробовать для того чтоб убедиться, что зеля лох
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Министр МВД Аваков за последнюю неделю четыре раза встречался с премьер-министром Украины Гончаруком.
Предметы встреч - бюджет, структура, роль Нацгвардии в истории и выбор вин в одном хорошем ресторане.
На последней встрече присутствовал сын министра, Александр. Оказывается, его и Гончарука связывают хорошие, деловые и дружеские отношения с января 2018 года.

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Вывести войска из города в чистое поле- вот супер пэрэможная стратегия Зештанмаера. Давайте инвесторы, идите бегом вкладывайте в Золотое пока последний украинский солдат не вышел.
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А перед Путеном "смелый" Зеля тоже будет стрыбать и сипеть, что он не лох?
Или поостережется?
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Уже как вроеде не раз пробовали вести переговоры с Рашкой и в ДАПе и в Дебальцево, и в Иловайске и просто перестать стрелять. Давайте еще попрыгайте по граблях.
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они попробуют поиграть, а потом когда жареным запахнет подгонят ВСУ, которые будут отдавать свои жизни из-за их игры.
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невже навіть із застосуванням лише стрілецької зброї в України немає шансів на перемогу ?
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Смотря как будут применять стрилецьку зброю
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із слів Авакова я розумію , що як би не застосовували - треба йти до ***** вклонятись , щоб далі не нападав.
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Ну если так ,то я спокоен -ведь за дело взялся непревзойденный суперстратег-,,величайший политический деятель современности,, !!
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Умный учится на чужих ошибках,а дурак на своих.
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"мир путем переговоров с Россией не получишь, но попробовать стоит." Это типа: с стаей гиен не договоришься, но я пойду к ним на переговоры, вдруг не съедят? Так нужно слова Авакова понимать?
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Министр обороны Загороднюк обижается, что многие призывники уклоняются от военной службы.
Простите, г-н министр, они берут пример со своего президента Зеленского, много и успешно бегавшего от призыва.
Да и вы, как нам помнится, в армию ни ногой
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у меня вопрос к экспертам: Когда мафия ( Аваков) патриот Украины - это круто?.. хорошо ? .. скорее хорошо? ... ваш вариант ответа можно в коментах
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Бенины тушки готовят почву для капитуляции рассказывая о стратегии - ***...ть!
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Так хотят на финансовых потоках остаться сидеть. что готовы пойти на все уступки *****!
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Он говорит взаимоисключающие вещи, причём в одном предложении.
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Все эти разведения войск в Золотом - это "буря в стакане воды". Ничего это разведение не решает.
Очень высока вероятность что все эти разведения закончатся тем, что в серой зоне будут шастать наши и сепарские ДРГ и будут устраивать друг на друга засады. Как и ранее будут убитые и раненые с обеих сторон каждый день.
***
Разведение войск это чисто политическая дурка и фикция - игра ЗЕ и Путина для Германии и Франции.
После этих фиктивных разведений перестрелки продолжатся между ДРГ и расцветет снайперская война и минирование серой зоны.
РФ выдвинет новые требования - типа "развести по всему фронту". Это потребует еще год и будет сопровождаться взаимными обвинениями РФ и Украины.
По сути это и есть "замораживание конфликта" но дипломатическими методами и растянутое по времени на пару лет.
Все просто тянут резину.... Решения нет!
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так и есть. решение простое, строить укрепрайоны и делать производство ракет.
Замес там такой. Понятно, что двойники Путина работают на те же Штаты. На демократов скорее всего. Короче Украину "кладут" под РФ. Делают ось зла, потом запускают глобальную войну, расхерачивают ось зла (бывший совок) в кашу, попутно "освобождая" то, что осталось от Украины. И спокойно дербанят территорию с Китаем.
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Таке відчуття, що всі клептомани світу зійшлися в одному місці... Якщо більш точніше, то - клептомани-кретиностратеги...
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