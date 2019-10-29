 Українські чиновники не даватимуть свідчення Конгресу США у справі про імпічмент Трампа, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це в коментарі журналістам перед Інвестфорумом у Маріуполі повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Відповідаючи на запитання, як відреагує Україна в разі, якщо Конгрес попросить українських чиновників дати свідчення, Пристайко сказав: "Ми взагалі не маємо до цього стосунку. Нехай вони самі із собою розберуться. Ми не будемо туди їздити, не будемо коментувати".

При цьому, за його словами, ставлення в США до України не змінилося: у Білому домі є команда, яка веде комунікацію з Україною, так само, як і в Держдепартаменті, в Пентагоні, в Міністерстві енергетики США.

"Ми не відчуваємо, що стосовно нас щось змінилося", - сказав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше голосування за процедурою імпічменту Трампа в Конгресі США проведуть 31 жовтня, - конгресмен Пелосі

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.