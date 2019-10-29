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 Політика України
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Все про:імпічмент (135) Конгрес США (313) США (5724) Пристайко (218) Трамп (2181)

 Українські чиновники не даватимуть свідчення Конгресу США у справі про імпічмент Трампа, - Пристайко

Українські посадовці не даватимуть свідчення перед Конгресом США в межах розслідування про імпічмент президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це в коментарі журналістам перед Інвестфорумом у Маріуполі повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Відповідаючи на запитання, як відреагує Україна в разі, якщо Конгрес попросить українських чиновників дати свідчення, Пристайко сказав: "Ми взагалі не маємо до цього стосунку. Нехай вони самі із собою розберуться. Ми не будемо туди їздити, не будемо коментувати".

При цьому, за його словами, ставлення в США до України не змінилося: у Білому домі є команда, яка веде комунікацію з Україною, так само, як і в Держдепартаменті, в Пентагоні, в Міністерстві енергетики США.

"Ми не відчуваємо, що стосовно нас щось змінилося", - сказав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше голосування за процедурою імпічменту Трампа в Конгресі США проведуть 31 жовтня, - конгресмен Пелосі

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156515
 
   
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Забавно)) Он может запретить давать такие показания тем кто этого пожелает?
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ё+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Надо ПЭТЮ туда послать. а ОН ТАКОЙ, перекрутит х....... й поймешь.
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Кто пожелает -не будет украинским чиновником.А как "свободный художник" может хоть на Бродвее зарабатывать
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чиновники - не будут, а НЕ чиновники? так вот зачем столько народу уволили! а я то думал... Українські чиновники не даватимуть свідчення Конгресу США у справі про імпічмент Трампа, - Пристайко - Цензор.НЕТ 96
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