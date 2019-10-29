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 Політика України
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Все про:Агєєв (40) операція Об'єднаних сил (1692) Золоте (82)

 Ніяких рухів у напрямку розведення сторін поки не проводиться, - пресцентр штабу ООС

Начальник пресцентру штабу ООС Андрій Агєєв заявив, що ніяких рухів у напрямку розведення сторін біля Золотого поки не відбувається.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я не можу коментувати міністра закордонних справ, але у нас підтвердженої від нашого командування (командування ООС. - Ред.) ніякої інформації на ранок не було. Ніяких рухів у напрямку розведення сторін поки не проводиться", - підкреслив Агєєв.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що процес розведення сил і засобів у Золотому (Луганська обл.) у вівторок стартував.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156514
 
 
 Топ коментарі
 
опять армейцы нелоха монико опустили Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится, - начальник пресс-центра штаба ООС Агеев - Цензор.НЕТ 8029
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Проверяют реакцию общества, суки!
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Лебедь, рак и щука - вот и вся общая работа всей системы нынешнего правительства: один говорит, второй отрицает, третий недоумевает. Нет никакой общей координации.
Та что там... Зеленский не знает, что в Украине акции проходили против капитуляции. Зато знает, когда "лига смеха" будет проходить.
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опять армейцы нелоха монико опустили Никаких движений в направлении разведения сторон пока не проводится, - начальник пресс-центра штаба ООС Агеев - Цензор.НЕТ 8029
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ты, наверно, прав! я уже давно заметил похожие вбросы
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Опять началось. Цапская методика... и шо это неподобство будет целых 5 лет? Или они планируют раньше управиться?
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Так Пристайко за яйца за такие заявления мы уже разводим или эта банда опять проверяет реакцию народа до проверяетесь Вы как в сказке про мальчика и волка
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оба на..а как же СТАРТУЕМ прямо сейчас? про это же зеленый клоун министр написал?
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Пристайко у зелёных не глава МИДа,а "мальчик для битья". Выскакивает,несёт какую-то непопулярную пургу,собирает негатив-исчезает. Достойное занятие, ничего не скажешь.
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Беня наверное сейчас рвет и мечет. Зеля работает не по плану. Сначала нужно дать бородатой бабушке набить карманы,а потом уже сдавать земли и драпать.
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Лебедь, рак и щука - вот и вся общая работа всей системы нынешнего правительства: один говорит, второй отрицает, третий недоумевает. Нет никакой общей координации.
Та что там... Зеленский не знает, что в Украине акции проходили против капитуляции. Зато знает, когда "лига смеха" будет проходить.
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Наверно тоже к разведению готовятся
В ОРЛО загарбники провадять активні військові навчання
29.10.2019, 09:39 • 212 • 0

Ніяких рухів у напрямку розведення сторін поки не проводиться, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 3865
Протягом останнього тижня на території окупованих районів Луганської області відбувалися активні військові навчання окремих підрозділів так званого 2-го АК "народної міліції ЛНР".
21 жовтня серпня під час круглого столу в Українському кризовому медіа-центрі мною була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо батальйонно-тактичних навчаннь підрозділів 2-го АК самопроголошеної "ЛНР" на полігоні в районі с. Бугаївка (37 км на південний захід від Луганська). Координати полігону: 48°25′22″N (48.422702) довгота 38°53′60″E (38.89998).
24 жовтня в ефірі в ефірі "4 каналу" мною була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ "Права справа" про передислокацію і накопичення живої сили і техніки противника на полігоні поблизу с. Бугаївка та первомайсько-стаханівському напрямку.
Зокрема, бойовики відпрацьовували заняття танкових екіпажів. В ході тактичних навчань "народної міліції ЛНР" була задіяна важка бронетехніка та ствольна артилерія, яка була передислокована, як з тилових районів "ЛНР" так із території РФ.
22.10.19 в Ростовській області була зафіксована військова колона, що перевозила на тягачах танки. В минулому місяці в селі Родіоновка Ростовської області так само були зафіксовані танки, артилерія в 15 км від українсько-російського кордону.
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Свого часу "Права Справа" повідомляла про дислокацію поблизу військового аеродрому, розташованого в 5 км на північний захід від міста Міллерово (Ростовська область, РФ) окремих підрозділів 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади (місце постійної дислокації - м. Твер) та 7-ї окремої гвардійської Червонопрапорної орденів Суворова, Кутузова, Невського танкової бригади (місце постійної дислокації - Чебаркуль, Челябінська обл).
Згодом, у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні станом на 19:30 24 жовтня було повідомлено, що в районі проведення навчань, поблизу села Бугаївка зафіксувано понад сотню одиниць важкої військової техніки і майже 40 одиниць артилерійського та мінометного озброєння. СММ ОБСЄ повідомила про 23 танки та 80 бойових броньованих машин.
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Також спостерігачі ОБСЄ виявили 4 буксируваних міномети (невстановленого типу, 120 мм), 4 зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10"), 16 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), а також 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм).
СММ продовжує здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, Комплексом заходів і Доповненням до нього.
Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" розраховує на подальшу плідну співпрацю зі спеціальною моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ.
Варто зазначити, що 24 жовтня пресслужба Міноборони з посиланням на Головне управління розвідки оприлюднила інформацію про приховане переміщення на тимчасово окуповані території підрозділів так званих "казачих формувань" - для ротації та посилення окупаційних військ. Наразі ця інформація не знайшла свого підтвердження.
Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" залишає за собою право на громадський контроль за інформаційною діяльністю прес-служби ГУР МО України.

Дмитро СНЄГИРЬОВ
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Потрібно Пристайку розраховувати і на відповідальність, в разі захоплення територій після відведення сил, а відповідальність може бути досить болюча і не передбачена....
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Я ж казав, що Дристайко бреше
зедрисня завжди бреше
це її дуже ріднить з хмуйлом
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