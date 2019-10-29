 Ніяких рухів у напрямку розведення сторін поки не проводиться, - пресцентр штабу ООС

Про це він сказав у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я не можу коментувати міністра закордонних справ, але у нас підтвердженої від нашого командування (командування ООС. - Ред.) ніякої інформації на ранок не було. Ніяких рухів у напрямку розведення сторін поки не проводиться", - підкреслив Агєєв.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що процес розведення сил і засобів у Золотому (Луганська обл.) у вівторок стартував.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Золотому відбувається просто зараз. Ми стартуємо сьогодні, - Пристайко