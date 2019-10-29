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 Політика України
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Все про:ВР (5950) Конгрес США (313) Азов (184) Яременко Богдан (44)

 Звернення до Конгресу США на захист "Азова" вже підписали понад 30 нардепів, - Яременко

Звернення до Палати представників Конгресу США щодо окремого загону спеціального призначення "Азов" підписали вже 30 народних депутатів України, повідомив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко (фракція "Слуга народу").

"Понад 30 депутатів уже підписали. Це члени БЮТ (фракція "Батьківщина". - Ред.), "Голосу" і "Слуги народу", - сказав Яременко в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інші фракції і групи не зверталися до нього з бажанням підписати цей документ.

"Я робив публічне оголошення щодо листа, персонально нікому не пропонував - у мене не такі відносини з колегами", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" закликає нардепів підписати звернення до американських конгресменів на захист "Азова"

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій. 25 жовтня Яременко заявив, що підготував проєкт листа до 40 членів Конгресу США, які звернулися до Держсекретаря Майка Помпео з вимогою пояснити, чому ОЗСП Нацгвадії "Азов" не внесено до списку терористичних організацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156513
 
   
 Топ коментарі
 
Т.е. пёсики и рыги считают Азов террористами.
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это одна партия, только вывески разные.
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поэтому он против патриотов? Обращение к Конгрессу США в защиту "Азова" уже подписали более 30 нардепов, - Яременко - Цензор.НЕТ 3383
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Т.е. пёсики и рыги считают Азов террористами.
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Т.е. подписываться под письмом вместе с предателями Украины - западло.
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это одна партия, только вывески разные.
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Порошенко считает, что СН - ублюдки прокацапские. И вместе с ними не сядет на одном гектаре срать, не говоря о совместных обращениях.
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Избегают и брезгуют этим "слугой" Что, в общем-то, неудивительно.
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Какое такое обращение ? Надо было ТРЕБОВАНИЕ написать и еще подкрепить угрозами. А то эти американски конгресмены совсем распоясались и забыли кто в доме хозяин
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Да,не густо.Наверное слуги не хотят,"не лоха" обидели.
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Ну сама Моника Зеленски недавно показала в Золотом, как относится к ветеранам Азова.

Так что этот самопиар с обращением - очередная цацка для зебилов.
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Вот тут не врублюсь. ПЭТЯ, ПОМОГИ. Так все таки, чей АЗОВ?
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ептель, а тогда шоб УПА признать террористами, то подписало шото около 200 "нардепов" то... я бы Раду ваще разогнал, потому что там падали - "овэрдофига".
аж 30 депутатов из 450-ти подписали шоб защитников(которые их ссынов тоже защищают шоб те не служили, ибо там убить может, на войне то) не признавали террористами штатовские протиратели штанов в Конгрессе.
Че, Азов там типо любит Перуна и прочих божков?
Да сегодня и я - Азов(хоть и не верю в этих божков), а депутаты должны бы сразу одногласно(кроме рыгов) подписать то.
Вплоть до ограничения контактов и вызова посла(Тейлора, конечно ему никто не нахамит) для объяснений(формально)
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