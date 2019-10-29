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 Політика України
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Все про:армія (2597) закон (782) Зеленський (3380) військовослужбовці (2557)

 Зеленський підписав закон про матеріальну відповідальність військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1225, який визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців і поліцейських, винних у завданні збитків військовому та іншому майну під час виконання службових обов'язків.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Підставою для притягнення до матеріальної відповідальності є шкода, завдана неправомірним рішенням, невиконанням або неналежним виконанням службових обов'язків.

Умови притягнення до матеріальної відповідальності - наявність шкоди, протиправна поведінка особи у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням службових обов'язків, причинний зв'язок між протиправною поведінкою особи і заподіяною шкодою, вина посадової особи в завданні збитків.

Притягнення до матеріальної відповідальності не буде звільняти від дисциплінарної, адміністративної або кримінальної.

Службова особа може бути притягнута до матеріальної відповідальності протягом року з моменту виявлення завданих збитків.

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Матеріальна відповідальність за шкоду, завдану через необережність, буде не більше 5 прожиткових мінімумів. Особа, з вини якої військова частина, установа або організація потрапила під штрафні санкції, понесе матеріальну відповідальність до 15 прожиткових мінімумів. Командир, який порушив порядок обліку, зберігання, використання майна або не вжив заходів, щоб запобігти розкраданню, псуванню майна, буде нести відповідальність не більше 15 прожиткових мінімумів.

Також законом передбачено повну і підвищену матеріальну відповідальність. У документі перераховані випадки, в яких службова особа несе повну матеріальну відповідальність у повному обсязі завданих збитків з її вини.

У проєкті закону прописаний порядок встановлення розміру завданих збитків, проведення відповідного розслідування і порядок стягнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156512
 
 
 Топ коментарі
 
Да пох. что ты там уже подписал ЗЕХуйло. Ты не президент Украины- ты ПРЕДАТЕЛЬ!!!
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за пробитый бронежелет будут высчитывать из родствеников?
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пипец - не кто не понял то ладно ,но это капец
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Вот теперь можно с уверенностью сказать, что Эпоха Зубожиння подолана! Щяс хлынут потоки контрактников.
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Да пох. что ты там уже подписал *******. Ты не президент Украины- ты ПРЕДАТЕЛЬ!!!
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за пробитый бронежелет будут высчитывать из родствеников?
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пипец - не кто не понял то ладно ,но это капец
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Будуть відставники виплачувати за зношений однострій, за стріляні патрони, за те, що підбили танк, яким керував...
зюзя - нєлохокомандувач!
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А когда в отношении чиновников такой закон будет?За уход табачных фирм кто ответит материально,пенсионеры не получив субсидии?
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Смеялись с Рашки? Теперь украинские солдаты тоже будут за свой счет компенсировать потерянные в боях танки и оружие
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это пиз.дец..на БМП 70 годов постоянно ломается ВСЕ!!!.и это понятно..механиков-водителей и так нет, а теперь вообще писец будет.. Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих - Цензор.НЕТ 6284. это убогое зеленое чмо реально развалит армию
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интересно это сколько теперь бумажек надо заполнять за использованный бк
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Все сделано для того чтобы напрочь отбить у ВСУ воевать. Сначала ******* ударил по боевому духу добровольцев и ВСУ теперь еще материально добил. Мол даже если погибнете в танке то ваши родственники в долгах всю жизнь будут.
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Зеля, твою бы ярость да не в борьбу с собственной армией, а c кацапами.
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На малый бизнес давят кассовыми аппаратами и стукачами,на военных штрафами за стоптанную обувь и перерасход патронов,а какой сюрприз зеленые лягушки придумали для казнокрадов и взяточников,а никакой,все они себя прекрасно чувствуют и продолжают весело жить.
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Тепер на танках , гарматах і БТР касові апарати будуть ставити ?
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