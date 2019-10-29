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 НАБУ і САП проводять обшуки в екснардепа Богдана Дубневича (оновлено)

Співробітники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять санкціоновані обшуки в колишнього народного депутата Богдана Дубневича у справі про легалізацію понад 2 млрд гривень доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАБУ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють слідчі дії (обшуки) на Львівщині. Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування кримінального провадження за фактами можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків та недостовірного декларування колишнім і чинним народними депутатами України", - йдеться в повідомленні.

Агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо, що обшуки відбуваються в екснардепа Богдана Дубневича.

За попередньою оцінкою слідства, особи, причетні до злочину протягом 2013-2018 років, легалізували понад 2 млрд грн доходів, отриманих злочинним шляхом.

"Попередня правова кваліфікація – ст. 209, 212 і 366-1 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2018 року", - зазначили в НАБУ.

Нардеп Ярослав Дубневич (депутатська група "За майбутнє") на своїй сторінці в мережі Facebook підтвердив проведення обшуків у приміщеннях його дітей і брата Богдана Дубневича.

"Розуміючи бездоказовість і безперспективність політичної справи проти мене, влада і НАБУ терміново та цинічно проводять обшуки в моїх дітей та брата. Зрозуміло, що нічого цікавого для них і протизаконного не знайдуть, але це психологічний тиск перед розглядом у парламенті і показуха. Хочуть показати, що тепер їм дозволено все. На жаль, політична розправа тепер стала реальністю", - зазначив він.

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НАБУ і САП проводять обшуки в екснардепа Богдана Дубневича 01

НАБУ і САП проводять обшуки в екснардепа Богдана Дубневича 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156510
 
 
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интересно что по=єтому поводу думают порохоботы ..... в чем тут зрада?
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это хорошо, но хотелось бы, чтобы дело зашло дальше обысков. значительно дальше.
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